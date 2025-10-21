16 посетителей тренажерки, чей поход за мышцами обернулся сюжетом для комедии
Наверняка у каждого в спортзале случались неловкие или просто забавные ситуации. Герои нашей сегодняшней подборки решили поделиться своими. А вот что у них там приключилось — читайте дальше.
- После первой тренировки так офигел, что вместе с бахилами выкинул телефон в огромную урну перед администратором. Поднимаю на нее глаза и говорю: «Я телефон выбросил», а она: «А я думаю, что так грохнуло». Быстренько достаю из урны, куда рука вошла по плечо, телефон и спрашиваю админа: «А где мой браслет?», она спрашивает «Где же он?» Я отвечаю: «Я его уронил, пока телефон доставал». Пока искал браслет в куче бахил, увидел как мой тренер глядит на все это. Перед треней он назвал меня тигром, что позабавило, а после друзья решили, что прозвище «кот помоечный» подойдет мне больше. © alex__ya
- Мне тогда было 16. Я впервые в зале, и в мою карту входило бесплатное занятие с тренером. Тренера мне подобрали админы, сказали, что будет мужчина, и сообщили дату и время. Я стою у тренажеров, жду его (не додумалась даже посмотреть на сайте, как он выглядит). Ну и спустя время ко мне подходит взрослый накачанный мужчина, начинает со мной разговор сразу так активно. Говорит: «Давай, вот здесь подтягивания», и показывает упражнения. Ну я соглашаюсь, все делаю, он поправляет. В итоге мой тренер опоздал на полчаса, а все это время я тренировалась с каким-то левым мужиком. © valeria_sakhapova
- Ждала сынишку из раздевалки. Тот долго не выходил, я аж распереживалась. Что в голове переклинило — до сих пор не пойму, но я рванула в ту раздевалку. Навстречу мне мужик: «Женщина, это мужская!» И тут я как выдала: «Да я только посмотреть!» © kotsubagirenko
- Поругалась я с какой-то женщиной за тренажер. Потом вижу, что она ходит по залу и косо смотрит на меня. Ну и я начала на нее косо смотреть — даже когда воду пила. В конце тренировки возвращаюсь в раздевалку, открываю свой шкаф, а там стоит моя вода. Я всю тренировку пила ее воду и с вызовом на нее смотрела. © artemenko_dasha
- Я зашла после бассейна в мужскую душевую, двери там рядом, не было никого, дверь открылась и сразу закрылась. Потом еще разок, тут до меня дошло. Выскочила в полотенце и в ужасе, в коридоре пусто. Все такие деликатные, спасибо им. © Tatiana Bashinskaya / AdMe
- Начала ходить в спортзал. Город маленький, все друг друга знают. И вдруг звонит мне старая знакомая с предыдущей работы и просит встретиться, кофе попить. Ну ок. Захожу, сажусь, и тут она мне с порога: "Я знаю, что ты в спортзал ходишь. Не могла бы ты мыться после тренировки, а то это негигиенично, про тебя слухи ходят. Мне до дома пять минут было, смысла предъявы я не поняла и очень разозлилась.
Даже не знаю. Лезть с такими предъявами, если тебе конечно не находиться с человеком всё время до душа в замкнутом пространстве, действительно странно.
Но и не принимать душ после тренировки, тоже как-то странно. Даже если 5 минут до дома. Ты ж влезаешь потный и ароматный в свою повседневную одежду. Зачем это нужно?
- Провела тяжелую тренировку, никак не уставала, отпахала почти 3 часа и думаю: пора домой. В тот день была не на машине, вызываю такси, сев в холле у входа, рядом с ресепшеном. Вызвала такси — написано, машина будет подана через 4 минуты. Моргнула, моргнула... Просыпаюсь спустя полтора часа — с запрокинутой назад головой, с открытым ртом. То есть я тупо полтора часа храпела у входа, и меня видели буквально все. Я пулей оттуда вылетела и неделю стеснялась идти в зал. © elena_ignatiadi
- Подпрыгнул на турник, который висел достаточно высоко. С другой стороны парень в эту же секунду решил подскочить, чтобы зацепиться на нем. В итоге мы встретились в прыжке и, обняв друг друга, приземлились. Угорал весь зал. © adoninalexander
- Я, когда пришла в первый раз в зал, начала заниматься с тренером. Он упражнение показал, я начала делать. Стою, значит, на четвереньках, делаю махи. Напротив меня встал парень, делает упражнение, стоит, смотрит и улыбается — довольный такой. Я не поняла, в чем прикол. Потом голову вниз опустила и увидела, что ему слегка декольте мое видно. Как я так на него посмотрела — он аж покраснел и сразу ушел. Больше я такую майку не надевала. Лет 11 прошло — до сих пор помню. © kristina_izlina
- Недавно на выставке я купила себе идеальную шапку — шерстяную, мягкую, красивого цвета и, главное, шла она мне просто идеально. Проносила всего два дня. Сегодня прихожу в спортзал, снимаю пальто, кладу шапку в рукав, чтобы не потерять. Потренировалась, выхожу — а шапки нет. Паника. Подхожу к администратору и спрашиваю: «Простите, а шапку, случайно, не находили? Может, она выпала?» Отвечает: «Нет, не находили». Я уже вижу, как кто-то ушел с моей шапкой. Заставляю администратора смотреть камеры. Администратор минут двадцать смотрит по камерам. Я проверила рюкзак, шкафчик, даже мусорку — нигде нет. Заходим в раздевалку еще раз. И... шапка лежит на полу у входа. Просто лежит. И, судя по всему, это я сама ее уронила. Стою красная, как помидор, а администратор говорит: «Все равно завтра посмотрю по камерам, как она там оказалась». © aziza.kudabayeva
Уронила шапку , попросила помощи и ... только покраснела как помидор??? Нет!!! Надо было уже повеситься!!!🤣🤣🤣
- Я познакомилась с чуваком в спортзале. Он был как из фильмов про спасателей Малибу. Болтали, флиртовали, было весело. Рассказала подруге — ну типа просто поныть, как все сложно, что он не ведется на мой флирт. А она такая: «Ну давай я гляну, может, он мне что-то напишет, проверим его». Я, как дура, дала ей его соцсети. Через неделю он мне уже даже не пишет. Вообще. А подруга сияет. Через месяц узнаю, что они встречаются. Она сказала, что «так получилось». Через год они поженились. А я смотрела на фотки с их свадьбы, где она в кружевном платье, а он с этим лицом, которое когда-то нравилось мне. И думала, что в следующий раз буду проверять не его, а подругу. © Не все поймут / VK
- Собиралась в спортзал, не нашла свои кроссовки, взяла старые — а там дырка прямо на пальце, где сетка. Думаю: «Ладно, уже опаздываю, индивидуальная тренировка, как-то отзанимаюсь, потом найду или новые куплю». В общем, отзанималась с тренером, а в процессе еще и подошва отклеилась. Ну, думаю, все норм, вроде никто не заметил.
Приезжаю в следующий раз — купила новые, дорогие кроссовки. Захожу в зал, а тренер встречает еще у раздевалки и дает мне пару новых кроссов со словами: «Возьмите, пожалуйста, только не отказывайтесь, от всего сердца, потом отдадите, как будут деньги».
Мне так неловко стало... Я все-таки надела его подарок и занималась в них. После тренировки выхожу из зала, сажусь в свой белый Порше — и ловлю офигевший взгляд тренера. Потом объяснила ему все — поржали. © Палата № 6 / VK
Про тренера и подругу. Не пойму, в чем проблема? Раз он не вёлся наа тебя, значит ты ему не понравилась. А подруга понравилась.
И все. Зачем кого-то проверять наа что-то? Если ты первая увидела этого парня, это не значит, что он твой, у него тоже есть право выбора.
- Года три назад начала заниматься в зале, выбрала тренера. Сразу начал жестко гонять.
В итоге — последнее упражнение в тренировке, я еле живая. Пресс: ноги на весу, натянуты резинкой за кроссы, он держит. В какой-то момент резинка слетает ему прямо между глаз.
Стыдно не было — было очень смешно. © tat_suhar
- Я взяла полотенце, чтобы вытереть пот, — на меня косится женщина. Я — на нее. На следующем подходе беру полотенце, а под ним мои вещи. А под тем полотенцем не было моих вещей. Короче, я несколько раз вытиралась то ее полотенцем, то своим и еще грозно на нее смотрела — типа, че пялится-то. Потом поняла, сходила на ресепшен за чистым полотенцем и извинилась перед девушкой. © pupe_tattoo
- Мы с мужем познакомились в спортзале. Я ходила туда всего неделю, тренера у меня не было, так что было видно, что я не очень понимаю, что мне нужно делать. У него ситуация была похожая, пришел менять свою жизнь к лучшему, вот только не знал, с чего начать. У обоих были проблемы с лишним весом, но как-то разговорились возле какого-то тренажера, постояли минут двадцать и решили, что пойдем-ка мы лучше где-нибудь поужинаем. В спортзал вернулись уже после свадьбы, но не болтать, а заниматься по-настоящему. © Мамдаринка / VK
- Встречалась с хорошей подругой, мы с ней давно не виделись, сели в кафешке, болтали о жизни, делились новостями. Я рассказала ей, что пошла в спортзал, начала ухаживать за собой, приводить в порядок фигуру, да и вообще, занялась здоровьем. Подруга ухмыльнулась и ответила: «Ухаживать за собой, истощая нагрузками и диетами? Эх, Катька, ты как в универе ничего не понимала в жизни, так и сейчас не понимаешь!» Короче, подруга поведала мне о том, как нужно правильно любить себя. Теперь я ухаживаю за собой с помощью походов в кино, вкусной еды, прогулок с мужчинами и здорового сна по выходным. © Карамель / VK
Последняя история вызывает больше недоумения, чем восхищения. От походов в кино и еды вместо посильных нагрузок стройнее и здоровее не станешь, а прогулки с мужчинами зачастую подразумевают и кофеек с пирожными... Короче, сомнительная такая любовь к себе...