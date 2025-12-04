/Знатно я тогда повеселилась, конечно./
15 курьезных историй о том, как люди пыталась произвести впечатление
Порой всем нам хочется казаться чуть лучше, чем мы есть на самом деле: богаче, выносливее, сильнее или интереснее в глазах других. В этом нет ничего удивительного — это нормальное человеческое желание произвести впечатление. Но именно в такие моменты, в погоне за «идеальной версией себя», люди порой совершают, мягко говоря, необычные и даже странные поступки.
- Пошли с подругой в ресторан, она притащила свою сестру — мамзель из столицы, в тяжелом люксе. На все фыркала, аж настроение испортила. Принесли счет, девица заявила, мол, я заплачу. Но аппарат выдал: «Недостаточно средств». И тут эта красавица сделала вид, что разговаривает с банком, а потом заявила: «Ой, извините, мне просто сейчас на счет упала слишком крупная сумма, и банк временно заблокировал карту!» Она обещала, что следующий обед обязательно за ее счет. Знатно я тогда повеселилась, конечно.
- Я запала на знакомого. Подруга решила нас свести, подстроила «случайную» встречу на катке. Он там должен был быть с друзьями. Говорит, крутанись в центре, он точно будет поражен. И вдруг я падаю прямо на лед. Сгорая от стыда, поднимаю голову, а прямо передо мной на одном колене стоит он. И тут этот дуралей растягивается на льду прямо передо мной и говорит: «А ты это здорово придумала! Очень освежает». И тут мы оба расхохотались. Потом он, конечно, спросил, в порядке ли я. Мы продолжили кататься вместе, он даже взял меня за руку, оправдываясь тем, что мало ли, вдруг меня угораздит опять внезапно полежать. В общем, видимо, поразить я его сумела, только не так, как ожидала.
- Видел парочку на первом свидании. Он старше, просто не замолкая понтуется, кичится, что «не последних людей в городе знает». В какой-то момент выдает: «Прямо сейчас и позвоню ему». Набирает номер, слушает автоответчик, наклоняется к девушке и говорит: «Да, это был — тот самый человек», — а потом откидывается назад с таким видом, будто он невероятно крут и важен. Выражение лица девушки надо было видеть. © luseferr / Reddit
- Лежал я себе в шезлонге у бассейна, как вдруг мимо идет моя знакомая с подругой. Она мне понравилась и я решил, что надо непременно выглядеть круто. Попытался встать, зацепился и свалился вместе с шезлонгом. В общем, привлек внимание. Кстати, мы потом поженились, так что все было не напрасно. © flatblondetrainer / Reddit
- Однажды в Манхэттене болтали с парнем. Он кичился тем, что работает редактором в супер-известной на весь мир газете и даже «работал в офисе в Буэнос-Айресе». Я буквально только что вернулась оттуда, поэтому сразу уточнила: «Ого, а я и не знала, что у них там офис. А где он находится?» Он заметно занервничал и вместо ответа начал рассказывать про кладбище Реколета. Я снова говорю: «Понимаю, я там была. Но офис-то где?» Парень просто завис и уставился в никуда. © henicorina / Reddit
- Была в Испании. В ночном клубе со мной познакомился парень и настойчиво предлагал с ним затусить, уверяя, что сейчас придет его двоюродный брат — известный музыкант Ашер. Я не поверила. А позже ночью он действительно подвел ко мне мужчину, представил его, только вот... это был не Ашер. © -d***totheworld- / Reddit
- Были на мероприятии, посвященному машинам. Разговорился со мной парень, показывает на мою тачку и заявляет, что это его. Стала задавать ему про нее вопросы, и быстро стало очевидно, что об автомобилях в целом он знает крайне мало, а про мой конкретный — вообще ничего. Попросила его прокатить меня, просто чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться. Он сразу придумал отговорку: мол, хочет оставить машину на выставке, а у самого сегодня по расписанию обычные дела. Друг испортил мне все веселье — расхохотался над очередной нелепой фразой этого выдумщика и сказал, что уже хватит его мучить. © littleredhoodlum / Reddit
- Вчера в офисе коллега подкатывал к секретарше. Пытался произвести впечатление: принес кофе, рассказывал про крутую машину, улыбался до ушей. Она вежливо кивала, но скучала. Я молча наблюдал, понимая, что он делает все неправильно. Девушке было некомфортно от такого внимания. Потом я подошел к секретарше просто спросить про документы. Заметил ее новую прическу, сказал, что она идет к форме ее лица, и ушел. На следующий день она сама подошла ко мне с кофе. Коллега был в шоке. Весь секрет в том, что женщинам не нужны подвиги. Им нужно, чтобы их видели по-настоящему, без навязчивости.. © alex.rexby
- Есть такая знакомая. В свое время (10–12 лет назад) доставала всех историями про успешный успех и хвасталась, что посмотрела фильм «Секрет» и в будущем обязательно станет главой крупной корпорации. Потом она уехала в крупный город. И понеслось... Фотки в дорогих шмотках, в дорогих отелях и ресторанах, лакшери, и все в этом духе, приправленное щепоткой презрения к людям, которые «так не могут». Ну и что в итоге? Жила девочка не в элитном жилье, а в коммуналке, шмотки — либо напрокат, либо заказывала, а через день возвращала, ссылаясь на то, что «не подошло». Квартира съёмная, самая обычная, отдых — у мамы на даче. Зато амбиции никуда не делись. © Миранда Буш v2.0 / ADME
- Как я пытался впечатлить женщину? Раньше времени спрыгнул с яхты и еле доплыл до острова, хорошо, что друг помог — человек, красавчик, реально выручил. Зато после этого позора пошел учиться плавать, и теперь 2 км за тренировку легко делаю. © denis_artet
- Был у меня кавалер, который на первом свидании во время прогулки все порывался поднять меня на руки. Я худенькая, но была против всего такого. И вот в итоге он пытался меня подхватить романтично на руки и... не может поднять.
- Знакомая пригласила отпраздновать ее день рождения в загородном доме с бассейном. Компания была почти незнакомая, поэтому, чтобы произвести впечатление, я надела «все лучшее и сразу» и ярко накрасилась. Плавать я точно не собиралась, пока в самый разгар вечеринки меня не столкнули в бассейн. Макияжу был конец. Пришлось срочно уйти в ванную, по пути подбирая накладные ресницы. Подруга дала мне свои джинсы, майку и косметику. Но когда я вернулась, меня никто не узнал. © Подслушано / Ideer
- Как-то поехали с мужем на озеро. Он отправился за дровами, а я любовалась пейзажем. Заметила, что рядом на камнях греются ужики. Решила произвести впечатление к приходу мужа — поймать ужа. Накинула кофту и умудрилась засунуть его в пустую бутылку. Было непросто, я вам скажу! Он так и норовил меня цапнуть! Пришел муж, а я ему змею в бутылке показываю. У него шок... бессвязная речь... Короче, это был не уж, как оказалось, а обыкновенная гадюка. Теперь я «укротитель змей», а на то озеро больше не ездим. © Подслушано / Ideer
- С парнем встречаемся недолго, еще плохо знаем друг друга, оба скромные и стеснительные. И вот у него день рождения в семейном кругу. Он пригласил и меня. Шла к нему, коленки дрожали: вдруг не понравлюсь его родителям? Мысленно готовила ответы на возможные вопросы. Очень хотелось произвести впечатление. Я и произвела... Когда во время застолья его отец спросил меня, где и как вы познакомились, я сказала: «Познакомились в библиотеке. А вы?» Имела в виду родителей, а он все по-своему понял. Посмотрел на меня странно, а потом выдал: «Познакомился с ним в роддоме, когда взял его на руки». © Не все поймут / VK
- Я полицейский. В дом напротив заехали арендаторы с весьма шумным, шкодным ребенком. Достал он ко мне на участок лазить, решил произвести впечатление сурового дядьки. Подъезжаю к дому, а он сидит у себя на крыльце. Я, не отрывая от него внимательного взгляда, иду к себе, стучусь в дверь, жду. Все это время смотрю только на мальчугана. И тут он выдает: «Дядя, там замок». Смотрю — и правда, висит замок. Короче, не удалось мне его напугать, стоял там, как дурак, стучался в дверь с замком. © Neman Ashraf / Quora
