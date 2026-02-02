"Устроилась на новую работу. Захожу в кабинет и челюсть роняю..." А спросить у кого-то, где её рабочее место, у неё мозгов не хватило, видимо.
18 человек, чей первый рабочий день прошел по сценарию голливудской комедии
Для многих из нас первый рабочий день становится настоящей проверкой на прочность. Не стали исключением и герои этих историй. Они путали кабинеты, искали вход для персонала, разбирались с чужими букетами и наводили переполох на совещаниях. Некоторым даже хотелось сбежать домой уже через пару часов. Спойлер: один парень именно так и сделал.
- Устроилась на новую работу. Захожу в кабинет и челюсть роняю: шикарный стол, кофемашина, кожаный диван. Ну я кофейку забацала, ноги на пуфик закинула, селфи делаю. Тут открывается дверь и я обалдеваю еще сильнее. Передо мной появляется директор, глядит на меня в упор и спрашивает с ухмылочкой: «Вам комфортно? Все устраивает?» Я вскочила и давай тараторить, мол, да-да-да, все просто супер, мне очень нравится. И он такой: «Очень рад, что вам понравился мой кабинет. Надеюсь, ваше рабочее место вас тоже не разочарует». Я тогда буквально хотела провалиться сквозь землю.
- Устроилась я лаборанткой в универ. Мне сразу зали задание — заполнить важный журнал. А так как выносить документы нельзя, пришлось сидеть на кафедре допоздна. Утром иду в аудиторию сдавать работу. Препод открывает журнал, смотрит на меня, потом в текст и выдает: «Ты вообще понимаешь, что тут написано?» Я беру журнал, заглядываю и понимаю, что там не буквы, а какие-то жуткие каракули! Видимо, под вечер я настолько устала, что рука просто отключилась от мозга, а я даже не заметила, как мой почерк превратился не пойми во что. Зато после этого я избавилась от всяких таких заданий.
- В мой первый рабочий день после парикмахерских курсов ко мне записался мужчина на бороду. А ее-то на курсах мы как раз не изучали. Пришлось потом доучиваться. Но решилось все спокойно: мы с коллегой поменялись клиентами, те были согласны. © _ww***_
"...рука, просто отключилась от мозга..." но утром мозг вообще отключился от сознания, и она даже не подумала проверить, что там написала вечером.
- Прихожу в первый день на работу, а мне поручают рассортировать стопку бумаг. Я выполняю задание, и вдруг из своего кабинета выходит начальница и начинает отчитывать меня перед всем офисом. Видите ли, я откинулась на спинку стула, а на работе нельзя расслабляться. Я продержалась там 3 месяца, а потом уволилась. © Unknown author / Reddit
- Устроилась я в салон красоты премиум-класса. Отвечаю на звонок, а там говорят, что отправили подарочек владелице салона. Отвечаю: «Да-да, передадим». И тут коллега начинает суетиться и руками показывать «нет». Не въезжаю, что стряслось. И тут выясняется, что у владелицы много поклонников, которые всегда ей что-то отправляют, она уже от них устала. Короче, в мой первый же день ей прислали 4 букета. Потом спускается клиентка и спрашивает нас, не доставлял ли ей курьер цветы. А мы отвечаем, что, скорее всего, какой-то из этих букетов ваш, но вкладыша с запиской нет ни в одном, так что выбирайте любой. © ulyanalyaa
Вообще-то, курьер, обычно говорит имя адресата. А клиентке стало завидно, что владелице салона столько букетов прислали и она решила один себе захапать.
- Летом перед последним курсом я устроился на работу на стройку. Мы там штукатурили потолки. Стройматериалы на этаж надо было поднимать специальным устройством. Я сломал его в первый же день и все лето тягал на строительные леса ведра со штукатуркой с помощью веревки и блока. Зато как же я накачался к футбольному сезону! © Cheeze187 / Reddit
- Устроилась на работу после декрета. А перед этим меня понесло: надо же перышки почистить, сделать прическу и маникюр. И конечно же, пора начать вести здоровый образ жизни. Решила пить больше жидкости. Установила в телефоне напоминалку, в какое время надо выпить стакан воды. В первый рабочий день сижу в новом офисе с новыми коллегами. Пью воду по будильнику и бегаю в туалет, аж пятки сверкают. Коллеги были в легком недоумении. © skincarekaz
Коллеги, наверное, сразу определились с кличкой для новой работницы "ссы_куха".
- После университета устроилась на работу. Молодых там было не очень много, поэтому в первый рабочий день я пыталась пообщаться с коллегой, с виду скромным парнем. Без флирта, чисто человеческое общение. Он разговаривал, задрав нос и снисходительно выдавливая из себя фразы. Коллеги рассказали потом, что ему под 30, девушки нет и не было, живет с мамой. Прошло 3 года. Когда гуляю с мужем и ребенком, часто вижу его. Он тоже не один: с работы встречает мама, в магазин ходит с мамой, гуляет тоже с мамой. © Подслушано / Ideer
- Помню свой первый день на кассе. Сразу после школы я устроилась на кухню в первую в городе пиццерию. Через пару недель работы случается форс-мажор — на смену не выходит второй кассир, первый не справляется, хвост очереди на улице. Менеджер выдергивает меня буквально за шкирку от нарезки продуктов, сует в руки пакет с разменом, ключи от кассы, ставит за нее, оттарабанивает мне ключевые моменты и испаряется. А там касса кнопочная, все блюда по номерам, никаких штрих-кодов. Надо выслушать заказ клиента, найти коды блюд, пробить их, принять деньги, дать сдачу, с раздачи метнуть заказ на поднос. И все при наплыве народа. Но это было феерично. Через пару часов я работала уже на хорошей скорости, а потом делала выручку больше основного кассира. © CatKate / ADME
- При оформлении меня попросили самостоятельно отксерить страницы трудовой книжки. Я все сделал. Мало ли, вдруг тетенька очень занятая. Потом подождал часок в надежде, что на меня обратят внимание. Забрал ксерокопии — все равно где-нибудь пригодятся — и ушел. © zandrey84
- Я устроился на работу в IT-компанию. На общей ознакомительной встрече присутствовало около 50 новичков. Никто не предупредил нас, что можно было прийти в неформальной одежде, поэтому все заявились в костюмах. А еще лампа проектора перегорела, поэтому видеоролики, которые нам хотели показать, демонстрировались на крошечном телевизоре. Зато накормили нас от души — всякими нарезками и другими вкусностями. Позже выяснилось, что это тоже была ошибка, потому что поставщик еды привез угощение, предназначенное для какого-то мероприятия генерального директора. Нам должны были подать сэндвичи. © punkwalrus / Reddit
- Я много лет хотел устроиться в студию, которая выпускала любимые игры моего детства. И вот моя мечта сбылась! В первый рабочий день офис оказался пустым. В итоге выяснилось, что где-то проходит общее собрание, а я, оказывается, опаздываю. Нахожу конференц-зал, вхожу, скриплю дверью, извиняюсь. Думаю: «Дай-ка постою у входа, чтобы не привлекать внимания». Прислоняюсь к стене, случайно задеваю выключатель и полностью вырубаю свет в зале. Упс! Включаю свет. И конечно же, все снова смотрят прямо на меня. Нет слов. © IagoTheMad / Reddit
- При устройстве на работу заявляю: «У меня обширный опыт в этой сфере». Работодатель уверяет: «У вас будет свой кабинет и высокая зарплата». Первый рабочий день — еле протискиваюсь в кабинет, узнаю у коллег, что высокая зарплата только у шефа. И тогда я сажусь за стол и вбиваю в поисковик: «Какие обязанности у HR и как найти общий язык с окружающими». Мне кажется, все честно. © Подслушано / Ideer
- Середина нулевых. Я устроился на работу в магазин бытовой техники. В первый день выдали футболку и сказали, что придется работать пять дней в неделю по 12 часов. Так себе условия, но работа нужна. Только я переоделся, мне выдали тележку и отправили на склад. Иду, загружаю на тележку коробки с телевизорами, на полпути у тележки отлетает колесо, она заваливается набок и вся техника разлетается с грохотом и звоном. Постоял, подумал, переоделся и ушел домой, отработав меньше двух часов. © Chickenlover / Pikabu
- Вчера с парнем поехали любоваться ночным городом. В итоге просидели в машине три часа, потом приехали домой, спать я легла в 6 утра. Через два часа у меня начался первый день на новой работе. Угадайте, кто уснул в подсобке и был уволен в 9 утра? © Подслушано / Ideer
И правильно что уволили!где ответственность?как будто в другой день нельзя было полюбоваться ночным городом
- Как-то устроилась на работу, где в самом начале надо было обязательно пройти обучение. И вот я выполняю, все что мне говорят, а потом слышу разговор непосредственного руководителя с подружкой, мол, приходят тут всякие девочки, а я с ними возиться должна. Ну я и ушла. © ksyu3nity
- Я устраивалась в книжный магазин в торговом центре. Администратор меня сразу предупредила, что до 10 утра я не поднимусь на четвертый этаж — охрана разрешает пройти только сотрудникам по пропуску. В понедельник я в 9:50 стояла возле эскалатора, ожидая, когда откроют вход. Охрана немного задержалась, и я пришла как раз в 10:05. В магазине с грозным видом стояла начальница, которая выдала: «Вы опоздали в свой первый рабочий день». Я объяснила, что охрана не открыла эскалатор. Тут же последовал ответ, что она об этом знает, мол, стояла сзади меня. Как оказалось, она поднялась по лестнице для работников, о которой я, естественно, понятия не имела. Но если она знает, что работник новый, почему бы не помочь или подсказать? © dikuroki / Pikabu
- Вот кто может похвастаться, что в первый рабочий день его катали на слоне? А я могу! Сегодня пришла на работу, где меня заставили «кататься». Я обхватывала слоновий хобот, а он меня поднимал и опускал на землю. Причем, делалось это настолько аккуратно, что диву даешься. А потом слониха взяла меня хоботом за руку и повела за сахаром. Мол, она теперь угощение хочет. Если что, я работаю ассистентом дрессировщика в цирке. © Подслушано / Ideer
Да уж, первый день на новой работе почти всегда проходит непросто. Интересно, а как вы чувствовали себя в новом коллективе? Наверняка ведь у вас есть что вспомнить. Ну а мы по традиции ждем ваши истории в комментариях к этой статье.
Нелепые ситуации могут приключиться не только на работе. Вот, к примеру, 17 человек, которые попробовали продать вещь онлайн, а теперь без смеха об этом вспоминать не могут.