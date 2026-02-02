18 человек, чей первый рабочий день прошел по сценарию голливудской комедии

Для многих из нас первый рабочий день становится настоящей проверкой на прочность. Не стали исключением и герои этих историй. Они путали кабинеты, искали вход для персонала, разбирались с чужими букетами и наводили переполох на совещаниях. Некоторым даже хотелось сбежать домой уже через пару часов. Спойлер: один парень именно так и сделал.

  • Устроилась на новую работу. Захожу в кабинет и челюсть роняю: шикарный стол, кофемашина, кожаный диван. Ну я кофейку забацала, ноги на пуфик закинула, селфи делаю. Тут открывается дверь и я обалдеваю еще сильнее. Передо мной появляется директор, глядит на меня в упор и спрашивает с ухмылочкой: «Вам комфортно? Все устраивает?» Я вскочила и давай тараторить, мол, да-да-да, все просто супер, мне очень нравится. И он такой: «Очень рад, что вам понравился мой кабинет. Надеюсь, ваше рабочее место вас тоже не разочарует». Я тогда буквально хотела провалиться сквозь землю.
Светлана БМВ
28 минут назад

"Устроилась на новую работу. Захожу в кабинет и челюсть роняю..." А спросить у кого-то, где её рабочее место, у неё мозгов не хватило, видимо.

  • Устроилась я лаборанткой в универ. Мне сразу зали задание — заполнить важный журнал. А так как выносить документы нельзя, пришлось сидеть на кафедре допоздна. Утром иду в аудиторию сдавать работу. Препод открывает журнал, смотрит на меня, потом в текст и выдает: «Ты вообще понимаешь, что тут написано?» Я беру журнал, заглядываю и понимаю, что там не буквы, а какие-то жуткие каракули! Видимо, под вечер я настолько устала, что рука просто отключилась от мозга, а я даже не заметила, как мой почерк превратился не пойми во что. Зато после этого я избавилась от всяких таких заданий.
  • В мой первый рабочий день после парикмахерских курсов ко мне записался мужчина на бороду. А ее-то на курсах мы как раз не изучали. Пришлось потом доучиваться. Но решилось все спокойно: мы с коллегой поменялись клиентами, те были согласны. © _ww***_
Светлана БМВ
22 минуты назад

"...рука, просто отключилась от мозга..." но утром мозг вообще отключился от сознания, и она даже не подумала проверить, что там написала вечером.

  • Прихожу в первый день на работу, а мне поручают рассортировать стопку бумаг. Я выполняю задание, и вдруг из своего кабинета выходит начальница и начинает отчитывать меня перед всем офисом. Видите ли, я откинулась на спинку стула, а на работе нельзя расслабляться. Я продержалась там 3 месяца, а потом уволилась. © Unknown author / Reddit
  • Устроилась я в салон красоты премиум-класса. Отвечаю на звонок, а там говорят, что отправили подарочек владелице салона. Отвечаю: «Да-да, передадим». И тут коллега начинает суетиться и руками показывать «нет». Не въезжаю, что стряслось. И тут выясняется, что у владелицы много поклонников, которые всегда ей что-то отправляют, она уже от них устала. Короче, в мой первый же день ей прислали 4 букета. Потом спускается клиентка и спрашивает нас, не доставлял ли ей курьер цветы. А мы отвечаем, что, скорее всего, какой-то из этих букетов ваш, но вкладыша с запиской нет ни в одном, так что выбирайте любой. © ulyanalyaa
Светлана БМВ
14 минут назад

Вообще-то, курьер, обычно говорит имя адресата. А клиентке стало завидно, что владелице салона столько букетов прислали и она решила один себе захапать.

  • Летом перед последним курсом я устроился на работу на стройку. Мы там штукатурили потолки. Стройматериалы на этаж надо было поднимать специальным устройством. Я сломал его в первый же день и все лето тягал на строительные леса ведра со штукатуркой с помощью веревки и блока. Зато как же я накачался к футбольному сезону! © Cheeze187 / Reddit
  • Устроилась на работу после декрета. А перед этим меня понесло: надо же перышки почистить, сделать прическу и маникюр. И конечно же, пора начать вести здоровый образ жизни. Решила пить больше жидкости. Установила в телефоне напоминалку, в какое время надо выпить стакан воды. В первый рабочий день сижу в новом офисе с новыми коллегами. Пью воду по будильнику и бегаю в туалет, аж пятки сверкают. Коллеги были в легком недоумении. © skincarekaz
  • После университета устроилась на работу. Молодых там было не очень много, поэтому в первый рабочий день я пыталась пообщаться с коллегой, с виду скромным парнем. Без флирта, чисто человеческое общение. Он разговаривал, задрав нос и снисходительно выдавливая из себя фразы. Коллеги рассказали потом, что ему под 30, девушки нет и не было, живет с мамой. Прошло 3 года. Когда гуляю с мужем и ребенком, часто вижу его. Он тоже не один: с работы встречает мама, в магазин ходит с мамой, гуляет тоже с мамой. © Подслушано / Ideer
  • Помню свой первый день на кассе. Сразу после школы я устроилась на кухню в первую в городе пиццерию. Через пару недель работы случается форс-мажор — на смену не выходит второй кассир, первый не справляется, хвост очереди на улице. Менеджер выдергивает меня буквально за шкирку от нарезки продуктов, сует в руки пакет с разменом, ключи от кассы, ставит за нее, оттарабанивает мне ключевые моменты и испаряется. А там касса кнопочная, все блюда по номерам, никаких штрих-кодов. Надо выслушать заказ клиента, найти коды блюд, пробить их, принять деньги, дать сдачу, с раздачи метнуть заказ на поднос. И все при наплыве народа. Но это было феерично. Через пару часов я работала уже на хорошей скорости, а потом делала выручку больше основного кассира. © CatKate / ADME
  • При оформлении меня попросили самостоятельно отксерить страницы трудовой книжки. Я все сделал. Мало ли, вдруг тетенька очень занятая. Потом подождал часок в надежде, что на меня обратят внимание. Забрал ксерокопии — все равно где-нибудь пригодятся — и ушел. © zandrey84
  • Я устроился на работу в IT-компанию. На общей ознакомительной встрече присутствовало около 50 новичков. Никто не предупредил нас, что можно было прийти в неформальной одежде, поэтому все заявились в костюмах. А еще лампа проектора перегорела, поэтому видеоролики, которые нам хотели показать, демонстрировались на крошечном телевизоре. Зато накормили нас от души — всякими нарезками и другими вкусностями. Позже выяснилось, что это тоже была ошибка, потому что поставщик еды привез угощение, предназначенное для какого-то мероприятия генерального директора. Нам должны были подать сэндвичи. © punkwalrus / Reddit
  • Я много лет хотел устроиться в студию, которая выпускала любимые игры моего детства. И вот моя мечта сбылась! В первый рабочий день офис оказался пустым. В итоге выяснилось, что где-то проходит общее собрание, а я, оказывается, опаздываю. Нахожу конференц-зал, вхожу, скриплю дверью, извиняюсь. Думаю: «Дай-ка постою у входа, чтобы не привлекать внимания». Прислоняюсь к стене, случайно задеваю выключатель и полностью вырубаю свет в зале. Упс! Включаю свет. И конечно же, все снова смотрят прямо на меня. Нет слов. © IagoTheMad / Reddit
  • При устройстве на работу заявляю: «У меня обширный опыт в этой сфере». Работодатель уверяет: «У вас будет свой кабинет и высокая зарплата». Первый рабочий день — еле протискиваюсь в кабинет, узнаю у коллег, что высокая зарплата только у шефа. И тогда я сажусь за стол и вбиваю в поисковик: «Какие обязанности у HR и как найти общий язык с окружающими». Мне кажется, все честно. © Подслушано / Ideer
  • Середина нулевых. Я устроился на работу в магазин бытовой техники. В первый день выдали футболку и сказали, что придется работать пять дней в неделю по 12 часов. Так себе условия, но работа нужна. Только я переоделся, мне выдали тележку и отправили на склад. Иду, загружаю на тележку коробки с телевизорами, на полпути у тележки отлетает колесо, она заваливается набок и вся техника разлетается с грохотом и звоном. Постоял, подумал, переоделся и ушел домой, отработав меньше двух часов. © Chickenlover / Pikabu
  • Вчера с парнем поехали любоваться ночным городом. В итоге просидели в машине три часа, потом приехали домой, спать я легла в 6 утра. Через два часа у меня начался первый день на новой работе. Угадайте, кто уснул в подсобке и был уволен в 9 утра? © Подслушано / Ideer
Maria
5 часов назад

И правильно что уволили!где ответственность?как будто в другой день нельзя было полюбоваться ночным городом

  • Как-то устроилась на работу, где в самом начале надо было обязательно пройти обучение. И вот я выполняю, все что мне говорят, а потом слышу разговор непосредственного руководителя с подружкой, мол, приходят тут всякие девочки, а я с ними возиться должна. Ну я и ушла. © ksyu3nity
  • Я устраивалась в книжный магазин в торговом центре. Администратор меня сразу предупредила, что до 10 утра я не поднимусь на четвертый этаж — охрана разрешает пройти только сотрудникам по пропуску. В понедельник я в 9:50 стояла возле эскалатора, ожидая, когда откроют вход. Охрана немного задержалась, и я пришла как раз в 10:05. В магазине с грозным видом стояла начальница, которая выдала: «Вы опоздали в свой первый рабочий день». Я объяснила, что охрана не открыла эскалатор. Тут же последовал ответ, что она об этом знает, мол, стояла сзади меня. Как оказалось, она поднялась по лестнице для работников, о которой я, естественно, понятия не имела. Но если она знает, что работник новый, почему бы не помочь или подсказать? © dikuroki / Pikabu
  • Вот кто может похвастаться, что в первый рабочий день его катали на слоне? А я могу! Сегодня пришла на работу, где меня заставили «кататься». Я обхватывала слоновий хобот, а он меня поднимал и опускал на землю. Причем, делалось это настолько аккуратно, что диву даешься. А потом слониха взяла меня хоботом за руку и повела за сахаром. Мол, она теперь угощение хочет. Если что, я работаю ассистентом дрессировщика в цирке. © Подслушано / Ideer

Да уж, первый день на новой работе почти всегда проходит непросто. Интересно, а как вы чувствовали себя в новом коллективе? Наверняка ведь у вас есть что вспомнить. Ну а мы по традиции ждем ваши истории в комментариях к этой статье.

