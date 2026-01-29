17 человек, которые попробовали продать вещь онлайн, а теперь без смеха об этом вспоминать не могут
Настойчивые попытки сбить цену, возврат раковины и предложение обменять холодильник на носки — и это еще не все, с чем столкнулись люди, которые однажды решили избавиться от ненужных вещей. Они выставили объявления на специальных сайтах и думали, что все пройдет чинно и благородно. Но не тут-то было.
- Отдавала куртку. Пишу в объявлении, что размер 44, если 46 — будет впритык, может быть некомфортно. Написала мне женщина, кучу раз переспросила про размеры. Думаю, скорее всего, у нее 44-46, поэтому боится, что куртка чуть маловата будет. Ушла от меня мадам максимально недовольной, потому что на самом деле она была 52 размера. И я еще виноватой оказалась. © a.i.ratnikova
- Мы продавали детскую коляску. Приехала пара, где жене уже вот-вот рожать. Мой муж им терпеливо все показывал, рассказывал. Все в отличном состоянии. А покупательница мнется, сомневается. Ну бывает, первый ребенок, хочется для него всего лучшего. Ушли подумать. Ну что ж... Минут через 40 вернулись. Муж там молодец: он свою даму сытно и вкусно накормил и убедил, что больше кататься и что-то искать — не вариант. Сытая супруга оказалась сговорчивее. © КолоБася / ADME
- Дочка подросла и перешла на общий стол. А у нас остались баночки всякого разного пюре. Девать их было некуда. Ну я и выставила объявление, в котором написала, что отдам детское пюре за связку бананов. И тут пишет мне один персонаж и выдает: «Ну и сколько выходит общая стоимость пюре? Дороже связки бананов или дешевле?» Потом еще выяснял, какая у него получается выгода и отдам ли я пюрешки просто так без бананов, потому что время уже 20:00. Я про себя такая: «Да-да, где же вам найти вечером бананы в спальном районе, где на каждом углу продуктовые магазины и овощные лавки?» © _lube_golube_
- Я как-то продавала старый рабочий монитор за очень небольшие деньги. И уже через час за ним должен был прийти человек, плюс еще один стал в очередь: вдруг предыдущий не заберет. И мне начал писать очень странный тип, который просил в два раза скинуть цену. Ну я, конечно, отказываюсь. Он начинает ругаться, что такое барахло я никогда не продам. А мне уже в двери звонят, чтобы забрать. © Инга из Вартейга / ADME
- Я выставила на продажу сапоги. Мне написала женщина, попросила встретиться в 7:30 утра — она как раз смену закончит и придет. Я завела будильник на 7:00, а проснулась от звонка домофона в 6:40. Снимаю трубку, отвечаю, что смогу пустить ее в подъезд, пусть подождет, а я пока элементарно попью чай и умоюсь. На это мне ответили: «Вы что?! Я ждать не собираюсь». Теперь всегда прошу мужа напоминать мне эту историю, когда хочу встретиться с потенциальным покупателем. © mingulove_
- Продавала ненужный парфюм. Отдала его девушке, с которой я первой договорилась в явном виде. Слово «продаете?» договором же не считается. И тут прилетела претензия от другой девушки, которая написала: «Какой объем? Оригинал? Где можно встретиться?», — но на мое предложение места встречи долго не отвечала. В итоге я успела договориться с первым человеком. А вторая возмутилась: «Я же дала вам понять, что буду брать духи». С каких пор сообщение из одних вопросов стало договоренностью? © alesya_hairstyle
- Продавала пояс для беременных. Договорились с одной девушкой. Думаю, дай сделаю приятное и отдам пакет вещей для малыша. Просто в подарок. Приходит за вещами ее муж, и начинается: «А скидка за красивые глаза будет?» Я на секунду зависла, а потом как выдам: «За комплимент спасибо. Можете еще подбавить денег, если хочется».
Вещи конечно отдала, но теперь себя как-то не очень чувствую. Мне будто жалко стало, что продала классную вещь почти за бесценок, подарила целый пакет дорогих вещей, а у меня еще сверху скидку запросили. © valeriatsvetkovaa
Что означает выражение: "с которой я первой договорилась в явном виде"? Не лучше ли написать: "мы с ней договорились, и я ей продала".
- Меня как-то перекупщик пытался уболтать. Я диван продавала — нормальный, после химчистки. Он написал сразу, что за половину цены взять готов. Говорю: «Нет, подожду еще». А он начинает: «Мне еще надо будет заказать химчистку, потом его продать и еще заработать, а так я не заработаю. И вообще вы его не продадите». Ага, конечно! Продала на следующий день .© BadWolfCorp / Pikabu
- Продавала почти новый матрас. Пришли двое мужчин, сказали, что их дама в машине. Вынесли матрас, я выхожу следом и спрашиваю про деньги. А мадам: «Написано же, что бесплатно!» Говорю, что нет, не написано. Она такая: «Могу только немного заплатить». Говорю мужикам, чтобы несли матрас назад. Они тащат его и ругают эту тетку, мол, «на полу будешь спать». Занесли, наблюдаю в окно, что машина не уезжает. Дама позвонила, еще поторговалась, я ей скинула тысячу, и она снова их отправила за матрасом. © tsurkan_yulya
- Я продавала раковину из новостройки. Весу в ней было 10 кг. Попросили поднести ее к остановке, до которой было 700 метров. Мол, приедет бабушка-покупательница. Принесла. Приехала бабка, забрала раковину, рассчиталась. Я ухожу. И вдруг бабка как крикнет вслед: «Я вам возвращаю! Я думала, раковина железного цвета, а она белая.» С тех пор я никогда ничего покупателям сама не выношу. © a_prostotak
- Я как-то велосипед продавал. Не катаюсь, состояние идеальное. Ну и выкинул его на сайт на тысяч пять ниже, чем в магазине. Через пару месяцев пишет кадр, мол прямо сейчас заберу, но в два раза дешевле. Говорю: «Не-а, не заберешь». Он такой: «Ну сиди, жди покупателя».
А я не спешу с продажей. Еще неделя и прилетает сообщение от другого парня: «Денег не хватает, придержи до вечера, я поищу». Вечером заехал с полной суммой. Я ему ништяков велосипедных отсыпал (тросики, замочки, фонарики) и пару тысяч скинул за честность и ответственность. © Kisa812 / Pikabu
Что означает выражение: "Я думала, что раковина железного цвета, а она белая"? Может быть, надо говорить: "Я думала, что раковина из нержавеющей стали или нержавейки, а она эмалированная".
- Когда я продавала кресло, мне на следующий день написал мужик и сказал, что приедет и заберет. Я пошла в магазин, дома был муж, я его предупредила, что приедет покупатель. Возвращаюсь с покупками, смотрю, а возле моего подъезда сидит мужик в моем кресле и наслаждается видом. Оказывается, он ждал грузовое такси. А кресло покупал для своей собаки. © thekropacheva
- Мне пишут: «Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня несколько флаконов дорогих духов. Интересует обмен?» Отвечаю, что меня интересует только обмен на деньги. В ответ прилетает: «Разумеется, про деньги понятно. Но так продавать можно долго, годами. А получить отличные духи можно сразу. Подумайте, такого предложения больше никто не сделает. Отдам флаконы, которые стоят дороже вашего товара». Что ж, как продадите духи, обращайтесь. © MyraveiFerda / Pikabu
- Отдавала я как-то диван. Написала мне по этому поводу женщина и пропала. Диван забрал мужчина. Через несколько дней та женщина появилась и сообщила, что забронировала машину на самовывоз, при этом даже не спросив, есть ли тот диван в наличии. Потом еще обиделась, мол, я загнала ее в долги. © venera4490
- Помню один случай. Продавала старый диван за смешные деньги, чтобы самой не заморачиваться с утилизацией. Приехал парень, чтобы посмотреть. Уличную обувь не снял. Диван стоял на ковре. Я попросила не наступать на ковер в уличной обуви. Он встал и давай счастливо от этого улыбаться. Диван так и не взял. © Marletka / ADME
- Продавала я свою «вешалку для одежды» — тренажер-эллипс. Написала на сайте объявлений характеристики, разместила фото и указала цену — не особо высокую, хотя состояние отличное. Не продается, зараза, висит и все. Решила добавить лирики и начать объявление со слов: «Кому хорошую фигуру к лету?» Описала, что за прелесть этот тренажер, как вы будете шикарно выглядеть. В этот же день начались звонки от мужчин и женщин. Я даже растерялась и тут звонит одна дама и говорит: «Еду! Прямо сейчас!» Приезжает через час с грузчиками на грузовом такси и бежит вприпрыжку за покупкой. © Глория / ADME
- Больше всего мне понравилось предложение обменять мой холодильник на носки. Много носков. Я прикинул и согласился. Но покупатель больше не отвечал. Еще поступало предложение обменять мой ноутбук на татуировку. Тут я не стал соглашаться. © Undertaker1 / Pikabu
Интересно, вы хотя бы раз в жизни продавали что-то через Интернет? Если да, то наверняка у вас есть минимум пара-тройка похожих историй. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
