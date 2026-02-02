17 случаев, когда незнакомые женщины выручили друг друга в сложной ситуации и растрогали сеть до глубины души

Некоторые люди говорят, что женской дружбы и солидарности не существует. А вот героини нашей статьи готовы с этим утверждением поспорить. Кого-то выручила незнакомка и подвезла до дома с тяжелыми сумками, кому-то помогла на собеседовании. А сколько женщин приходят друг другу на помощь в разных критических ситуациях — на пальцах не счесть.