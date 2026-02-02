17 случаев, когда незнакомые женщины выручили друг друга в сложной ситуации и растрогали сеть до глубины души
1 час назад
Некоторые люди говорят, что женской дружбы и солидарности не существует. А вот героини нашей статьи готовы с этим утверждением поспорить. Кого-то выручила незнакомка и подвезла до дома с тяжелыми сумками, кому-то помогла на собеседовании. А сколько женщин приходят друг другу на помощь в разных критических ситуациях — на пальцах не счесть.
- Подруга встречалась с саксофонистом. Он играл в ресторане по пятницам. Парень оказался изменщиком. Прилетает она ко мне вся на эмоциях. Сидим, думаем, как бы его хорошенечко проучить, чтобы неповадно было. И тут созрел план. Забронировали, значит, столик в ресторане, где он играет, прямо у сцены. Заказали два целых лимона, и когда он вышел играть, мы начали прямо кусать и есть лимон целиком, с кожурой, изображая удовольствие. Мне притворяться не пришлось, я обожаю лимоны. Ей бы я дала «Оскара» за то, как она красиво сыграла. Уже через несколько секунд он не смог нормально дудеть в свой инструмент: вырывались какие-то позорные звуки и брызги слюней. Он так и не доиграл и ушел со сцены. Он злился и стыдился. Его репутация была подорвана. Эго подруги потешилось. © sim.evgeniya
- Стою на пункте выдачи. Дочь спит в кенгурятнике. Жду такси внутри, потому что на улице прохладно. Заходит семейная пара, на вид лет по пятьдесят. Муж громко начинает что-то говорить, а жена ему: «Да не ори ты! Не видишь, ребенок спит». Женская солидарность на практике. © ismailovelife
- Когда я училась в универе, у подруги был парень — тот еще кадр. Он многое ей запрещал и любил закатывать скандалы. Она постоянно была в нервном состоянии. Я ей регулярно говорила, что это хорошим не закончится. Однажды они должны были провести у нее романтический вечер, родители уехали на дачу, но он не приехал. В последние месяцы их отношений он часто так поступал. Подруга расстроилась, не хотела оставаться одна дома и попросила меня приехать. Мы сидим уже ночью у нее дома. Он начинает названивать и говорить, что сейчас приедет. Она ему объясняет, что я уже у нее и ехать надо было раньше. Так этот товарищ сказал ей: «Выгони ее, в чем проблема? Пусть уезжает домой». Подруга тогда ему в трубку заорала, чтобы он шел лесом, и сбросила. Честно, я тогда была готова ей аплодировать, потому что она супермягкий человек, которого вечно пытались под себя продавить, но меня в обиду она не дала. © KS / ADME
- Стояла на остановке, ждала автобус. Подошел мужчина и начал назойливо знакомиться. Не знала, как от него отвязаться. Вдруг подходит женщина и говорит: «Не хочу вмешиваться в ваш разговор, но, девушка, я потерялась, объясните мне, как дойти до другой остановки». Я не растерялась и сказала, что провожу ее туда. И вот мы вместе с ней ушли. Ну и, конечно, эта женщина не заблудилась, она просто захотела помочь мне отвязаться от назойливого поклонника. В итоге она сама проводила меня до другого автобуса.
- В день свадьбы моей подруги она хотела, чтобы гости увидели ее в свадебном платье в первый раз именно тогда, когда начнется церемония. Чтобы она красиво вышла к гостям под руку со старшим братом. Всех заранее об этом предупредили и попросили на второй этаж коттеджа не соваться. Но, естественно, нашлись те, кто пытался вломиться к ней в комнату. Я взяла на себя роль человека, который этих людей выпроваживал и объяснял желание невесты сохранить свой образ в тайне. Одну назойливую родственницу мне пришлось даже отвести в другую комнату и пригрозить, что, если она не прекратит ломиться к невесте, то я ее закрою здесь. Думаю, что половина гостей меня невзлюбили. Пускай, зато моя подруга была счастлива в свой особенный день, и все прошло так, как ей хотелось.
- Протекла в попутном такси. Рядом никого не было. В слезах просила прощения у женщины, потому что она и так везла меня за копейки. И знаете, что она сделала? Довезла меня прямо до дома и говорит: «Беги домой быстрее. Я и так на мойку собиралась». А еще она сказала, чтобы я не плакала из-за пустяков. Это самая лучшая женская солидарность на моей памяти за последнее время. © ayahuca_561
- В клубе в какой-то момент потеряла своих подружек, ко мне подошел парень, чтобы познакомиться, и пригласил к себе за стол. Было скучно, я согласилась посидеть с его друзьями. Сели за стол, а там еще две девушки. Сразу разговорились, оказалось, что они тоже с этой компанией только познакомились. В итоге весь вечер проговорили с ними. А еще договорились уехать домой в одно время. Короче, приглядывали друг за другом все время. И они помогли мне найти моих подруг позже. До сих пор вспоминаю их с теплотой.
- Сегодня ходила с подругой в суд в качестве группы поддержки, чтобы подать заявление на развод. Обратно шли грустные, обсуждали все происходящее. Недалеко от нас прошла милая дама с розой в руках. Увидев это, подруга вслух пожаловалась, что от мужа никогда не получала таких приятностей. На что девушка повернулась к нам и с улыбкой вручила ей эту розу. Это самое милое проявление женской солидарности, которое я видела. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В самые трудные моменты моей жизни мне помогали подруги. Когда я купила свою первую квартиру-новостройку в ипотеку, у меня не было денег на ремонт. Подруги одолжили мне €10 000, и ни одна не попросила расписку. Когда мне нужно было срочно закрыть ипотеку для продажи квартиры, мне одолжила €5 000 девушка, которая даже ни разу не видела меня в реальной жизни — мы были знакомы только в интернете. Конечно, я все всем быстро вернула. Моя семья никогда не поддерживала меня ни финансово, ни психологически, а наоборот, вставляла палки в колеса по принципу «Не жили хорошо — нечего и начинать». Я хочу сказать этим постом: не отчаивайтесь, если у вас такая же семья. В этом мире есть люди, которые вас поддержат. © svetlanawarsaw
- Переполненный автобус после работы, на высоченных каблуках, свободных мест нет, ужасно болят ноги — и тут девушка уступает мне место, говоря: «Девушка, садитесь, вы на каблуках». Вот она, женская солидарность. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В день собеседования так замоталась по дому, что надела куртку, сапоги и побежала быстренько. И только зайдя в офис, поняла, что, как ходила дома в белой футболке без лифчика, так и приехала в ней же. А куртку нужно снять. На помощь пришла секретарь. Переборов стыд и неловкость, я попросила у этой милой девушки пиджачок. Женская солидарность сыграла мне на руку, и к начальнику я зашла как положено. После пары вопросов он говорит мне: «Вы приняты. А что тут думать, в коллектив, я смотрю, вы уже влились, так что жду завтра на работу», — показал мне рукой на пиджак и посмеялся. А когда я уже выходила, добавил вслед: «Ах да, забыл сказать. Форму мы не выдаем, в своей приходите». Полгода работаю, а начальник все такой же мужик с юмором. © Палата № 6 / VK
- Встречалась в студенчестве с парнем со своего потока. И вот он решил представить меня своей компании: друзьям и одной подруге. Я очень волновалась, но меня приняли хорошо. Сидим в заведении, вдруг мой ненаглядный начинает убеждать меня в том, что время позднее и мне уже надо ехать домой. Он меня проводит, а потом дальше с друзьями пойдет гулять до утра. Аргументировал это тем, что приличная девушка должна в такой час быть дома. Его подруга во время нашего спора вдруг резко к нему поворачивается и говорит: «Милок, это ты сейчас поедешь домой, а она с нами будет гулять до победного. Не надо мне тут девочку обижать». Вот тогда я поняла, что моей подругой она тоже станет.
- Свекровь пришла как раз в первый день критических дней, а у меня они проходят достаточно тяжело. Увидев меня в таком состоянии, спросила, в чем дело. Послала мужа в магазин за шоколадкой и продуктами, приготовила суп, подмела и помыла полы, пыль протерла. А потом еще и своего сына обругала за то, что он подошел ко мне с каким-то не очень важным вопросом. Женская солидарность в действии. © Палата № 6 / VK
- Проколола колесо. Достала запаску, домкрат. Подходит мужчина: «Давай помогу, каблуки сломаешь». А вдали его жена стоит и подмигивает мне. Я бы, конечно, и сама справилась, но вот она — женская солидарность! © Не все поймут / VK
- За два дня до экзамена бросил парень. Приехала вся зареванная, зашла сдавать последней. Молодая преподаватель, видя мое состояние, говорит: «Клади зачетку и выбирай билет». Села писать — в голове пустота. На первый вопрос написала ответ: «Неконтролируемое грустное состояние». Сдала и ушла. Вдруг мне звонит староста и заявляет: «Возвращайся обратно, преподаватель говорит, что без тебя нам не отдаст проверенные работы». Вернулась, получаю свой листок, а там: «Я тебя понимаю» и оценка «отлично». Мы были друзьями друг у друга в социальных сетях, видимо, она догадалась, что случилось. Она и сама рассталась с мужем полгода назад. © Не все поймут / VK
- У нас большая семья. Я и брат живем в столице, а старшая сестра — в другом городе. И вот она приехала ко мне погостить. Брат решил приехать ко мне домой тоже, чтобы с ней повидаться. Я ему говорю по телефону, что надо бы сестре показать город, она здесь почти нигде не была, а он как раз за рулем. Он начал отнекиваться: мол, холодно, скучно, что тут вообще смотреть. Я расстроилась. Думаю: сестру покатать по вечернему городу ему лень, а я должна с сестрой сейчас поляну накрыть? Я была злая, но отменять приглашение в гости не стала — сестра очень хотела его увидеть. Приезжает он с женой. Мы попили кофе, и жена ему говорит: «Все, пробки расосались, едем твоей сестре город показывать». И все, некуда ему было деваться. Прокатили сестру по всем крутым местам. Все попытки как-то сократить маршрут были строго пресечены невесткой. Она еще и фотографировала старшую сестру везде и рассказывала про город. Не невестка, а золото.
- Ходила сегодня в маркет за продуктами и не рассчиталась немного, загрузилась по полной, иду домой — в каждой руке по два тяжелых пакета. Мимо меня прошло много парней, даже соседей-мужчин, и хоть бы один предложил помощь. Остановилась девушка на машине и предложила довезти меня до дома, но я уже была рядом и отказалась. Вот она — женская солидарность! © Не все поймут / VK
Героини нашей статьи на своём опыте убедились, что женская солидарность существует. И от этого понимания так приятно на душе. Не зря говорят: «Женщина женщине — убежище».
