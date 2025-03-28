Муж по первому зову бежит к подруге, а та лишь смутно догадывалась...ну - ну...
Просто удобно было пользоваться чужим мужем, а насовсем забрать - не хорош...
17 историй про подруг, от которых хочется то ли плакать, то ли смеяться
Подруги – это те, кто превращает обычные дни в маленькие праздники. Они знают все твои неловкие истории, но любят тебя из-за них еще больше. Готовы поддержать любую, даже самую безумную идею – будь то спонтанное путешествие или ночные посиделки на кухне. Но иногда и они преподносят такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай!
- Моя подруга пригласила меня на ужин с ее парнем. Мне показалось странным ужинать втроем. А уже в ресторане они сказали, что к нам присоединится брат парня подруги. Я сразу поняла, что это они так хотят меня сосватать. Мне эта идея не понравилась, я сидела за столом недовольная. Но когда пришел этот брат, то расстроилась в край. Он был неопрятный, все время за столом сквернословил, об этикете и манерах я вообще молчу. После этой встречи я спросила у подруги, мол, зачем меня так подставлять. А та делала вид, что ничего не понимает. © Карамель / VK
- У моего мужа была подруга. Я не особо с ней общалась, но старалась быть вежливой. Честно говоря, их отношения всегда мне казались какими-то нетипичными. Он рядом с ней выглядел таким счастливым и вдохновленным. Однажды уговаривал меня сделать такую же стрижку, как у нее, покраситься в такой же цвет. Муж всегда по первому зову бежал к ней, будто в приоритете была она, а не я. В какой-то момент я не выдержала, спросила, что он к ней испытывает. Тот признался, что влюблен в нее. Мы поругались, муж позвонил своей подружке с просьбой забрать его. Когда она приехала, я стала обвинять ее в том, что та разрушила наш брак. Она отвезла мужа к его родителям и вернулась ко мне. Оказалось, она лишь смутно догадывалась о его чувствах, но не думала, что все так серьезно. Даже разозлилась, когда узнала подробности. В итоге мы с мужем развелись, зато я обрела новую подругу. © ClownChowderPies / Reddit
- Подруга завела собаку. Надрессировала щенка лаять на незнакомых людей. Однажды пришли друзья семьи, которые давно у них дома не были и собаку еще не видели. Животинка всех облаяла, но начала ластиться к одной женщине. Выяснилось, что муж изменяет подруге, водит в дом эту женщину, собака к той привыкла и не лает. © Подслушано / VK
Муж по первому зову бежит к подруге, а та лишь смутно догадывалась...ну - ну...
- Подруга активно подкатывала к моему мужу. Провокационные сообщения писала, звала его одного без меня на чай, дарила дорогие подарки. Муж мне все рассказывал, просил разобраться, потому что его просьбы так не делать подружка пропускала мимо ушей. Однажды я-таки спросила у нее, что за фигня. А она так удивилась, ведь думала, что муж мне ничего не скажет и в один день все-таки сорвется и заведет с ней интрижку. Неужели на свете так мало мужчин, что за них нужно грызться с подругой детства? © Подслушано / VK
- Устроили посиделки с подругами. Я устала, долго не спала, поэтому ушла в другую комнату дрыхнуть. У меня крепкий сон, ничего не чувствую. А с утра пошла в ванную и ужаснулась. Подружки обрисовали мне перманентным маркером все лицо, написав там имя парня, который мне нравился. Еще и фотки ему отослали. Думала: «Ух, я им сейчас устрою!» Но потом увидела, что он написал мне сообщение и позвал погулять... И мое сердце забилось в другом ритме. © Карамель / VK
- Подруга рассталась с парнем, тот ей изменял. Только недавно она отошла и решила снова попробовать строить отношения. Но ей было боязно, поэтому она пригласила нас с мужем на двойное свидание. Встретились мы все в ресторане. И как-то ненароком мой муж сделал ей комплимент, мол, какое красивое платье. Он часто так делает, вежливость. Свидание прошло хорошо, но на следующее утро подруга написала мне: «Скажи мужу, чтобы прекратил отвешивать комплименты другим женщинам. Именно с этого начинаются измены. Странно, что тебе такое кажется нормальным». Я говорю: «Воу, полегче, если тебя задел его комплимент, то надо было ему об этом сказать». А она ответила: «Не прибегай ко мне в слезах, когда он тебе изменит». © FrenchBread2023 / Reddit
«Не прибегай ко мне в слезах, когда он тебе изменит» и сделала все чтобы подтвердить свои идеи и можно было сказать - «А я тебе говорила!»
- Лучшая подруга в 37 лет одна. Нет детей, нет и не было мужа. Самодостаточная и сильная женщина. У нее успешная карьера, хорошая машина, сама ухоженная, ходит на фитнес и в спа, вечно у нее дорогие путевки, брендовые шмотки. Направо и налево говорит, как ей хорошо одной. Что она насмотрелась на мужей своих подруг и не хочет измен и других гадостей. Вот только никто не знает, что она иногда звонит мне в истерике и кричит в трубку, что больше так не может, что ей одиноко. © Подслушано / VK
- Приехала к подруге на новоселье, а та пишет: «Задержусь. Дверь открыта, моего Геру не буди. Поставь пока овощи и кость вариться на плиту». Захожу, слышу храп Геры. Открываю холодильник, там старая заветренная кость и овощная смесь. Поскребла по сусекам разного, сварила нормальный суп. И тут подруга пишет: «Ты где?» Я в непонятках, пишу, мол, у тебя, когда приедешь. А та отвечает: «Я дома!» Выхожу в коридор - никого, кроме спящего Геры нет. Короче, я поняла что ошиблась секцией или корпусом. До меня доходит, что я в чужой квартире тусуюсь уже полтора часа! И храпит там не Гера, а другой мужик. Я выключаю плиту и тихонечко под храп сваливаю. До подруги я все-таки дошла, поржали над ситуацией. Но вы только представьте эмоции того мужика, когда он просыпается, а на кухне у него кастрюля свежесваренного супа. © Repeynick / Pikabu
- Не могу доказать, но почти уверена, что моя когда-то близкая подруга забрала моего кота. Она была у меня в гостях, а когда ушла, я заметила, что пропал и кот. Я перевернула всю квартиру, искала его во дворах, развешивала объявления, а подруга все это время была со мной и помогала. Она так переживала, плакала, но однажды я без предупреждения зашла к ней в гости и обнаружила у нее кота точно такой же породы, копия моего. Она все отрицала, сказала, что кота подарил парень. Но она ни разу о нем не рассказывала, не фотографировала, в соцсети не выставляла. Я побоялась показаться сумасшедшей и сдалась, но до сих пор думаю, что это был мой кот. © Палата №6 / VK
Про самодостаточную женщину явно мужик писал. Они никак не могут смириться с тем, что есть женщины, которым реально не нужны отношения и которым хорошо одним. Нет, обязательно такие плачут тайком в подушку по ночам 😆
- Мы с подругой были не разлей вода с самого детства. Она всегда была очень красивой и популярной, в отличие от меня. Сейчас мне 22, у меня недавно появился парень, но я долго скрывала его от подруги, чтобы он не влюбился в нее. Она все-таки прознала о моих отношениях, когда я ночевала у нее. А ночью, пока я спала, нашла его в соцсетях и написала: «Ты парень моей подруги? Классно выглядишь, ты уверен, что хочешь с ней встречаться?» Мой парень разозлился. Рассказала ему, как она всю жизнь уводила у меня парней. Тот ответил, мол, не волнуйся, мне она не интересна, заблокировал ее. После этого она создала три фейковых аккаунта, чтобы писать ему. Он каждый раз ее блокировал и рассказывал мне. Вишенкой на торте стало то, что она пришла ко мне домой и стала предъявлять, что мой парень ей понравился, я должна с ним расстаться, чтобы он был кое с кем получше меня. То есть с ней. © N0t_That_GirlYk / Reddit
- Однажды получилось так, что мне понадобились деньги. Я бы вернула их в течение 1-3 месяцев в зависимости от суммы долга. И была у меня хорошая подруга, к которой я обратилась первым делом, потому что она каждый раз мне рассказывала про свои финансовые дела, счета в банках, путешествия. По ее словам, это было не с подачи какого-то мужика, а исключительно она сама все заработала, такая молодец. Более того, она даже говорила, кому и сколько в долг дала, кто вернул, кто нет. В итоге, подруга сперва от неожиданности промямлила, мол, да, конечно, а потом резко меня повсюду заблокировала, без объяснений и прощаний. И что-то мне подсказывает, что просто ей не захотелось открывать правду о своем реальном финансовом положении, гордыня не позволила. © Скрепя Сердцем / ADME
- Встретились с подругами на выходных, полазили по торговому центру, прикупили вещицы, а потом зашли на фудкорт поесть и посплетничать. И тут Машка рассказывает, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: «И что, что ты сделала? Выгнала на улицу? Или на диван переселила?» А Машка грустно вздохнула и ответила: «Нет, пожалела его, с такой женщиной живет ужасной». Хочу быть такой же, как Машка, с капелькой самоиронии! © Палата №6 / VK
- Была у подруги на свадьбе. Все началось идеально. Подруга светилась, платье как из сказки, цветы, музыка, все улыбаются, жених держит ее за руку, и вот тот самый момент – обмен клятвами. Ведущий спрашивает: «Согласны ли вы, Дмитрий, взять в жены…» И тут жених вдруг морщится, делает шаг назад и, глядя на всех испуганными глазами, выдает: «Секундочку… Можно в туалет?» Все смеются, думают, шутка. Но он не шутит. Он разворачивается и уходит быстрым шагом, а потом и вовсе бежит. Сначала все переглядываются, мол, ладно, ну бывает, нервничает, сейчас вернется.
Но проходит минута. Две. Пять. Пятнадцать. Жених не возвращается. Подруга стоит бледная, гости перешептываются, мама невесты уже чуть сознание не теряет, и тут прибегает свидетель и, задыхаясь, шепчет мне на ухо: «Его нет. Он ушел. Такси вызвал». Я в шоке: «Ты шутишь?» А он просто трясет головой. В этот момент я смотрю на подругу, а у нее взгляд такой знаете - понимание и безнадега. Просто стоит, сжимая букет, губы дрожат, но слезы не текут.
Все ждут, что она закричит, заплачет, убежит. Но она вдруг глубоко вдыхает, делает шаг вперед, берет микрофон и спокойно говорит: «Ну что, господа, раз уж банкет оплачен – давайте веселиться!» И знаете что? Все поддержали. Да, невеста осталась без жениха, но зато у нее остались мы – друзья и семья. И мы вместе просто веселились до ночи. © Карамель / VK
- Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем. На одной из остановок заходит милый парень. Мне-то по барабану, а вот подруга на него сразу глаз положила. И так перед ним, и этак, и ножку выставила, и грудь вперед! Он на нее внимания не обращает, уперся в телефон свой и сидит. А подруга продолжает: и так нагнется, и так повеpнется - у него ноль внимания на нее. Та в итоге сдалась, с грустью мне говорит: «Вот это мужики пошли! Из камня сделаны, что ли?» Он ей отвечает: «Вовсе нет, просто у меня уже есть жена и ребенок!» © Карамель / VK
- Подруга звонит в истерике, голос дрожит, слова путаются, но одно понятно – срочно нужна моя помощь. Мчу к ней на всех парах, а она захлебывается слезами, лицо мокрое, руки трясутся. Оказывается, ее только что бросил парень. Да не просто бросил, а унизил так, что у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Заявил еще, что она никому не нужна.
Решили не сидеть дома, а проехаться, отвлечься. Сели в маршрутку, на переднее сиденье. Она все всхлипывает, рассказывает детали, а у меня уже злость кипит. И тут она вскидывается: «Ой, вот же он». Поднимаю голову – точно, этот кадр как раз подходит к маршрутке, собирается зайти.
Только дверь открывается, водитель смотрит на него, оценивает. Затем спокойно, но твердо выдает: «Таких не возим, пошел вон». Парень офигел, посмотрел на нас, на водителя, видно понял, что происходит, и просто вышел. Дверь захлопнулась, маршрутка тронулась, а мы с подругой только переглянулись. Потом посмотрели на водителя, а он спокойно так: «Нечего так с девушками поступать. Даже расставаться надо по-человечески». © Карамель / VK
- Как-то давно мы с подружкой возвращались домой. Она застряла с кавалером внизу, а я уже поднялась в квартиру. Заснула, снились какие-то кошмары всю ночь. Просыпаюсь под утро – Настьки моей в комнате нет! Вылетаю из комнаты и тут внезапно слышу скрежет по входной двери. Открываю – сидит на ступеньках с обезумевшими глазами. Оказалось, я заперла дверь снаружи, а она меня звала всю ночь. Было так стыдно! © Подслушано / VK
- Были в кафе с подружками, провели эксперимент – написать мужу и попросить 4700. Двоим мужья скинули 5000. Одной – ровно 4700. Еще одной муж сказал снять с общего счета, сколько надо, и не спрашивать. А мой отличился: прислал 4699,99. И так делает всегда. Наорала, разревелась, припомнила все его поджатые губы в супермаркетах при покупках. Сказал, что принял к сведению. Ну, посмотрим. И чего жениться было, если денег жалко? © Подслушано / VK
Иногда подкинуть неожиданностей даже самые близкие люди: не только друзья, но и родственники. Об этом – в наших статьях:
Комментарии
"А мой отличился: прислал 4699,99. И так делает всегда. Наорала, разревелась, припомнила все его поджатые губы в супермаркетах при покупках. Сказал, что принял к сведению. Ну, посмотрим. И чего жениться было, если денег жалко?
🙄😀🙃
Ну и овца)
Может, ей для разнообразия пойти работать самой? И не надо будет клянчить, как нищенка...
Про самодостаточную подругу, которая бьется в истерике: напрасно. Тут все одинаково в истерике бьются, и те что с мужиками и с детьми, и без.