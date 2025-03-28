17 историй про подруг, от которых хочется то ли плакать, то ли смеяться

"А мой отличился: прислал 4699,99. И так делает всегда. Наорала, разревелась, припомнила все его поджатые губы в супермаркетах при покупках. Сказал, что принял к сведению. Ну, посмотрим. И чего жениться было, если денег жалко?

🙄😀🙃

Ну и овца)

Может, ей для разнообразия пойти работать самой? И не надо будет клянчить, как нищенка...