16 историй о конфузах в жизни женатых пар, которые стали семейной легендой

Истории
1 час назад

Жизнь в браке — это история, где каждый день как новый эпизод с непредсказуемым сюжетом. Это смесь мелких катастроф, неловких моментов и теплых воспоминаний, которые делают летопись каждой семьи уникальной.

  • Когда жених познакомил меня со своими родителями, я была вся на нервах. Так еще и когда мы сели в машину его родителей, чтобы поехать ужинать вместе, мне в нос ударил очень неприятный запах. Я подумала – может, кто-то из его родителей давно не мылся? Пока ехали, в машине стояла очень неловкая тишина.
    Когда мы наконец доехали, я вышла из машины и чуть не поскользнулась. Оказывается, я наступила на собачью кучку прямо перед тем, как сесть в машину, и за время поездки это все оказалось растерто по коврику. Мой мужчина ликвидировал последствия конфуза, но потребовалось еще несколько лет, прежде чем я почувствовала, что его мама наконец меня приняла. © LastCenturyModern / Reddit
  • Мы встречались уже достаточно долго и заговаривали о свадьбе, но еще не были помолвлены. У меня есть пунктик по поводу симметрии. Он знал про это, но, возможно, не понимал, насколько я на этом зациклена.
    Однажды вечером мы говорили о кольцах, и я упомянула о том, как я ненавижу обручальные кольца в виде рамочки, которые идут вокруг помолвочного кольца с камнем. Те, что я видела у подружек, на мой вкус были просто ужасными. Он засмеялся, но не стал объяснять, почему это было смешно.
    Примерно через месяц он сделал мне предложение. Я сказала «да». А потом он вытащил из кармана обручальное кольцо-рамочку и сказал: «Вот почему я смеялся, когда ты сказала, что ненавидишь такие кольца. Я уже купил его, но мы можем пойти и выбрать другое». Я чувствовала себя ужасно. Я бы полюбила это кольцо, зная, что он выбрал его для меня. Но он отвел меня в магазин, и мы купили другое, и я ношу его уже почти 25 лет. © HeatherCPST / Reddit
  • В самом начале отношений я опоздал к ней на ужин. Она сказала, что я везде опаздываю, а я по глупости ляпнул: «Я никогда не опаздываю на важные встречи!» Мы женаты уже почти 15 лет, а она все еще надо мной из-за этого смеется. © Unknown author / Reddit
  • Я – мастерица попадать в неловкие истории. На нашем третьем свидании мы пошли в пиццерию и взяли заказ навынос. Пиццу положили в тонкую картонную коробку. Каким-то образом я держала ее боком, и пицца выскользнула, проехалась прямо по моим ярко-розовым штанам и шлепнулась на пол. Этот парень все равно женился на мне. Ну, он был в курсе, с кем ему придется жить, сам виноват. © EnglishRose71 / Reddit
  • Чуть не испортила моему мужу предложение руки и сердца. У него есть знакомый, которого я на дух не переношу. Он встречался с моей коллегой, которая мне тоже не нравится. Эти двое обручились на Гавайях за день до того, как мы приехали туда. Когда я увидела их посты в соцсетях, то сказала: «Пожалуйста, давай без такой банальщины, как предложение на Гавайях». А жених уже купил кольцо и забронировал для меня дайвинг-тур мечты. К счастью, он знает, что я иногда сама не понимаю, чего хочу. Он оставил все в силе, и это был просто сказочный день. Никогда его не забуду. © JustGenericName / Reddit
  • Мой муж сделал мне предложение во время нашей первой поездки в Европу. Я надеялась, что он это сделает, но не была в этом уверена. В любом случае, я невольно все портила на каждом шагу.
    Кольцо было в особой сумке, и он не позволял мне прикоснуться к ней. Поэтому я начала расстраиваться из-за того, что он «беспричинно» не дает мне помочь ему с багажом. Потом авиакомпания потеряла мой багаж. Я была в полном ауте и нам пришлось провести целый день, покупая мне вещи. Вместо тщательно подобранной одежды для отпуска я провела большую часть поездки в дурацкой толстовке.
    В один из дней мы гуляли в чудесном саду. Когда уже собирались уходить, он попросил вернуться, поскольку присмотрел красивое место. Но я была так зациклена на маршруте, что отмахнулась: «Ни за что! Нам еще столько всего предстоит увидеть!»
    И самый ужасный момент. Когда он нашел еще одно красивое место, чтобы сделать предложение, мне резко понадобилось в туалет, поэтому я утащила его оттуда.
    В итоге в предпоследний день в нашем гостиничном номере я сижу в трусах и думаю: «Просто избавь меня от страданий. Ты собираешься это сделать или как?» И именно тогда он сделал предложение. © themysteryisbees / Reddit
  • Я споткнулась и буквально влетела ему в лицо – так и случился наш первый поцелуй. Мой каблук зацепился за какую-то неровность на асфальте, я шмякнулась ему в объятия и буквально впечаталась в него. Он отстранился, улыбнулся и сказал: «Давай попробуем еще раз». Второй раз получился определенно лучше. В общем, он до сих пор не верит, что это была случайность. © spentpatience / Reddit
  • Я помогал подруге с переездом, мы тогда даже еще не встречались. В общем, я уронил коробку и разбил все ее красивые керамические тарелки. Мне было неловко, поэтому я дал ей $200, чтобы она купила другие на замену. Но некоторые из них имели сентиментальную ценность и не подлежали замене. Ужасное было ощущение.
    Примерно через год мы начали встречаться, и она выбрала греческий ресторан. А в греческих ресторанах, как оказалось, принято отмечать важные события, разбивая тарелки об пол. Так что это был милый реверанс нашим отношениям с ее стороны. Она настояла на том, чтобы разбить мою тарелку, и я посчитал это справедливым. © Unknown author / Reddit
  • В юности работал на трех работах, сильно уставал и поздно возвращался домой. Однажды вечером после смены сильно хотел есть и зашел в фастфуд, прежде чем отправиться домой. Написал своей будущей жене, что еду к ней. А она ответила, что приготовила мне ужин. Я быстро слопал два чизбургера на парковке и выбросил улики. Приехал к ней и был слишком сыт, чтобы съесть то, что она приготовила. Списал это на усталость, она поверила. Пока на следующий день не нашла в моей машине чек на бургеры, на котором было время покупки. До сих пор не знаю, зачем соврал. Но какое же у нее было лицо, когда она нашла чек! © Unknown author / Reddit
  • После нашего первого поцелуя с будущим мужем я написала сообщение подруге, которая нас познакомила: «[Имя] меня поцеловал». Представьте себе мой шок, когда я получила ответ от будущего мужа: «Да, и он сказал, что он сделает это снова, если представится такая возможность!» Имя подруги начинается на ту же букву. И я отправила сообщение ему, а не ей. Упс. © No-Plastic-9656 / Reddit
  • Мы тогда встречались несколько месяцев и виделись с его мамой максимум пару раз. Пошли в бургерную, и его мама как раз была там. Я, пытаясь произвести хорошее впечатление, сказала, что хочу ее угостить. Но при оплате мою карту отклонили. Еще попытка – снова отказ. В итоге мой нынешний муж заплатил за нас. Мне было так неловко! 13 лет спустя все еще смеемся над этим. © ms_cookiesg00di3z / Reddit
  • Когда мы начали встречаться, будущий муж предложил приготовить нам ужин. Я была очень рада и спросила, что он собирается готовить? Ответ был: «Курицу барбекю». Ну, думаю, он собирается приготовить нам потрясную курочку на гриле или в духовке. Но нет! Этот супер-повар берет сырую курицу, разогревает ее в микроволновке и потом намазывает соусом барбекю. Мы вместе уже 12 лет. © ieatnoodlesw_sticks / Reddit
  • Мы – китайская семья, и мой отец родился в год свиньи. После того, как родители поженились, мама начала покупать для дома вещи с хрюшками: наволочки, кружки, фигурки. Папа подумал, что маме нравятся свиньи, поэтому он тоже начал покупать подобные штуки.
    Спустя 10 лет, когда дом был заполнен «свинскими» вещами, они разговорились и поняли, что ни одному из них не нравятся свиньи, они просто покупали их в попытке порадовать друг друга.
    Но теперь гости, которые приходят к нам, видят свиней повсюду и думают, что мои родители их коллекционируют. И дарят еще больше вещей на эту тематику на дни рождения, годовщины и другие праздники. © p3dantic / Reddit
  • Как-то были в гостях у друзей, засиделись до вечера. Муж вдруг встает и говорит: «Так, собираемся, меня еще любовницы ждут!» Я даже бровью не повела, а у подруги глаза на лоб полезли. Она ведь не в курсе, что это не какие-то таинственных женщины, а наши кошки, которые в муже души не чают и спят только с ним, поэтому он их так зовет. А домой засобирался потому, что их как раз было пора кормить. На следующий день подруга звонит и осторожно так спрашивает: «Ален, а у твоего любовницы есть?» С трудом сдержала смех и объяснила, в чем дело. © Палата №6 / VK
  • Жена – та еще соня, переставляет будильник раз по десять. На этот раз он зазвонил, она хлопает по нему, но тот не выключается. И так несколько раз. Жена садится в кровати и понимает две вещи. Первая – это сигналил мусоровоз. А вторая – все это время она вместо будильника она шлепала меня по макушке. © Muppet0242 / Reddit
  • Недавно наткнулся на свой школьный дневник, открыл и чуть не прослезился. Мне тогда было 12, пишу: «Мне нравится Вика. Она такая милая, помогает с уроками, у нее красивая улыбка. Когда она рядом, у меня в животе становится как-то тяжело. Наверное, пицца в столовой плохо зашла. Но Вика все равно красивая, хочу, чтобы она сидела рядом со мной!» Ну что сказать, желания сбываются! Вика сейчас сидит рядом, моя жена. Уже со школы вместе. Только потом до меня дошло, что это была не пицца, а любовь. © Палата №6 / VK

Скучно живется? Родственники всегда готовы подкинуть сюрпризов, от которых не знаешь, то ли хвататься за голову, то ли под землю провалиться. Читайте об этом в нашей статье: 15 историй о семейных секретах, которые показали кто есть кто на самом деле

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