18 историй о людях, которые хотели сделать добро, а получилось как всегда
Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в светлое будущее, и герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте. И вроде бы нас всегда учили быть добрыми, честными и вежливыми с людьми, но иногда и правда можно попасть впросак, превратив благородный порыв в самый настоящий анекдот.
- Вызвала курьерскую доставку. И так мне было жалко, что парень под снегопадом поедет ко мне, что я решила еще шоколадку докинуть. Приезжает он, я торжественно достаю сладость из пакета, мол, это вам. Он смотрит на меня, а потом выдает: «Дамочка, я за ней на другой склад 8 км ехал».
- Когда я училась в 10 классе, мама на 14 февраля написала мне кучу разных валентинок разными пастами, меняя почерк. Хотела поднять мне немного настроение. Подговорила мою младшую сестру, заставила ее это все положить в общий ящик и молчать как партизан. А спустя 7 лет мамочка решила мне это рассказать.
Оказывается, она очень боялась, что я догадаюсь, так как я была очень подозрительной. В тот момент я сидела в шоке. Это было одно из самых лучших воспоминаний из школы, я чувствовала себя такой классной и популярной. На меня тогда еще подруга обиделась, что мне так много валентинок подарили, а ей нет. А на деле все оказалось гораздо проще. Стало даже обидно. Я понимаю, что мама хотела как лучше, но лучше б держала это в секрете и дальше. © Подслушано / Ideer
«В Англии моя двоюродная сестра сказала коллегам, что хочет на день рождения торт с Мэрайей Кэри. Они недопоняли и подарили ей этот торт. Это Мария Кюри»
- Звонила на ресепшен на протяжении трех дней из-за того, что у меня не было горячей воды в номере. Точнее сказать, ее не было в душе, но она была в раковине, и никто не мог понять, в чем проблема. К нам приходил мастер и пытался разобраться с данной ситуацией, но вчера мне вечером пишут с ресепшена и говорят: «К вам придет мастер и покажет вам, как включать воду». Чиво? Они что, думают, я не знаю, как воду горячую включать? Ха, не знаю, оказывается...
Пришел ко мне и показывает. Оказывается, я в раковине включала в одну сторону. Ну, правильно, да? Типа, у меня там была горячая вода. А в душе я включала в обратную сторону горячую воду. И там у меня горячей воды не было. Шла теплая. А я думала, что стремно не знать английский, чтобы объясниться. Нет. Стремно, когда тебе мастер показывает, как воду горячую в душе включать. © tanch.tratatanch
- Отдыхала на озере в конце мая, день выдался солнечный. Лес, красота, сосны, валуны, звенящая тишина. Прилегла на огромном замшелом валуне, солнце в глаз, наслаждаюсь, улыбаюсь, не с кем поделиться этими ощущениями. Поворачиваю голову, а на соседнем валуне... греется здоровенная гадюка ровно с таким же блаженным выражением «лица». Посмотрели друг на друга. Она уползла, я стекла с камня, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Единение с природой. Оно такое! © Подслушано / Ideer
«Когда мы только поженились, жена поставила условие: никаких кошек. И вот, приплыли...»
- После первого посещения Европы я была удивлена, что там незнакомые люди делают друг другу комплименты. Приехав домой, я подошла к девушке на остановке и сказала, что у нее очень красивая шляпка, и она ей идет. Каково же было мое удивление, когда она в раздражении зыркнула на меня и отшатнулась. Было это 10 лет назад, до сих пор помню. Поэтому часто, проходя мимо людей, говорю им мысленно: «Вы сегодня отлично выглядите», — и прочее. Сказать вслух теперь не могу. © Подслушано / Ideer
- Друг работает в магазине электротехники.
Приходит к ним мужик лет 50:
— Здравствуйте, мне нужен чайник, чтоб подметал.
— Простите, какой чайник?
— Чтоб подметал!
Консультант уходит в недоумении и, смеясь, зовет продавца поопытней.
— Здравствуйте, могу ли я вам помочь?
— Чайник мне нужен, чтоб подметал!
— Простите, наверное, у нас нет таких чайников.
— Как нет?
— Подождите, сейчас я позову нашего главного консультанта.
Уже поднимается ржач среди консультантов, все смотрят на мужика, как на сумасшедшего.
Подходит мой друг.
— Здравствуйте, могу ли я вам помочь?
— Чайник, мне дайте, чтоб подметал!
— Эээ... Может, вам нужна электрощетка?
— Вы что, издеваетесь?
Берет ручку и пишет на листке бумаги: «ЧАЙНИК ПОД МЕТАЛЛ»! © Just Story / VK
«Тайком воспользовалась одним из удлинителей мужа. Ох чует мое сердце...»
Смотрела на Дискавери передачу про изготовление яхт в Америке.
Как-то пришёл заказчик принять работу. Всё там стоят улыбаются, весело общаются. А заказчик такой серьезный-серьезный. Гружёный, нелюдимый.
Стоит ли говорить, что он из России...
- Купила себе как-то репейное масло для того, чтобы делать маску для волос. Я брови и ресницы намазала для роста, а в составе, оказывается, был еще и перец... В итоге муж помогал отмывать глаза, я рыдала и плакала. До сих пор он ржет надо мной, что додумалась до такого. © Подслушано / Ideer
- Коллега уехал в отпуск и попросил присмотреть за его котом. Говорит: «Он спокойный, ест 2 раза в день, в лоток ходит сам». Звучало просто.
День 1: Кот прячется под диваном и рычит.
День 2: Нашел способ открыть холодильник. Сожрал сосиски, выбрал только дорогие.
День 3: Скинул роутер со шкафа — видимо, не нравится мой провайдер.
День 4: Лег на ноут и отправил начальнику пустое письмо.
День 5: Я сплю на коврике, он — на подушке.
День 6: Начал уважать. Принес носок, не мой. Страшно.
День 7: Я привык. Заберу себе. Коллега пусть себе нового заведет. © Nalsur89 / Pikabu
«У папы проблемы с организацией пространства. Я открыл шкафчик и увидел это. Вот и что ему сказать?»
- Первая любовь. 3 класс. За ручки не держались, но нравились друг другу. Классная руководительница даже посадила за одну парту. В один ненастный вторник на уроке математики я достал из кармана подаренный родителями калькулятор. Шепчу возлюбленной: «Давай, я все решу? И мы получим пятерки», — тут она встает и говорит: «Марина Викторовна, у него калькулятор!» Так погибла любовь. © Подслушано / Ideer
- А меня из роддома встречали 3 мужика: муж и 2 друга семьи. А я не планировала помпезную выписку. Одежда на мне — в чем рожать поехала (треники/линялая кофта). И вот выносят дитя. Там 3 мужика стоят и замухрышка (я) показывает пальцем медсестре, которому из них сверток с бантиком вручить. © NeRrrrrrr / Pikabu
- Однажды бабуля звонит мне и очень радостно сообщает, что ей дедушка подарил «Блендамет». Я ей говорю, что мне «Колгейт» больше нравится. Она забеспокоилась, решила пойти и поменять. Позвонила из магазина, чтобы я поговорила с продавцом. Оказалось, дедушка подарил ей блендер. © Подслушано / Ideer
«Парень прямо перед моим офисом. Он не знает, что это зеркальное стекло и с нашей стороны все видно»
- Я фотограф. Решила сделать фотопроект космической тематики. Начала искать для модели костюм космонавта, все нашла, кроме шлема. Решила обойтись круглым аквариумом. Обошла все магазины в городе — нету! Нашла что-то подобное только в магазине товаров для дома. Знаете, огромный павильон такой. И там обычно консультанта днем с огнем не сыщешь, но нет, он выполз из-за стеллажа именно в тот момент, когда я примеряла аквариум на голову! Больше в тот магазин не хожу. © Подслушано / Ideer
- Я вдовец, живу один на юге нашей страны, дом собственный, шесть комнат, большой участок с хозпостройками и садом. Сын сообщил, что приедут с женой и внуком ко мне в гости дней на десять отдохнуть на природе.
Я начал драить свое холостяцкое жилье, начал с окон, закончил полами. Выдраил все, кухня, ванная блестят, в доме полный порядок. Неделю вылизывал каждый квадратный метр мебели, стен, потолков, полов, раковин, посуды.
Приехали мои родные, невестка печально окинула мое жилище взглядом и наутро занялась генеральной уборкой. Начала с окон. © Just Story / Telegram
А вот еще несколько историй, в которых сама судьба привела людей к таким результатам, которые никак невозможно предугадать, но очень сложно забыть:
