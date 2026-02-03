18 историй о людях, которые хотели сделать добро, а получилось как всегда

Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в светлое будущее, и герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте. И вроде бы нас всегда учили быть добрыми, честными и вежливыми с людьми, но иногда и правда можно попасть впросак, превратив благородный порыв в самый настоящий анекдот.