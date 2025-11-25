Девушка, столкнувшая парня в реку - уровень ухаживания как у третьеклассников. Бедняга и так ее не праздновал, так у нее и чувство юмора с его не совпало, и до зрелого принятия проблемы и хотя бы извинений еще далеко
20 историй, в которых спонтанное «да» привело к самой уморительной комедии
Вы когда-нибудь задумывались, что может случиться, если вместо долгого обдумывания сказать спонтанное «да»? Жизнь немедленно превращается в непредсказуемый сценарий, а обычный день — в уморительную комедию! Именно эти мгновенные решения часто дарят нам самый ценный опыт и самые яркие истории.
- Переписывался с одной мадам, ничего серьезного. Приходит от нее сообщение, краем глаза замечаю что-то вроде «закончил ли я работать» и машинально отвечаю: «Да». И тут от нее приходит странное сообщение. Начинаю вчитываться, а она там пишет, что хочет сменить место встречи. Я понял, что произошла путаница.
Ну ок, я пришел на место, опоздав на 15 минут. Она была в шоке. Оказалось, что она хотела написать сообщение другому парню с таким же именем, как у меня, и поставила разные смайлики после наших имен, чтобы нас различать. У нее был стресс из-за работы, и она не заметила своего опоздания. Так что вместо этого она назначила свидание мне, а с другим рассталась. В итоге мы прожили вместе 3,5 года и всегда смеялись над случайной перепиской и моим спонтанным «да», даже не вчитываясь в контекст. © Latter-Muffin4091 / Reddit
- Я уже третий день не появляюсь на работе. А все потому, что максимально глупо подкатила к коллеге. После работы мы договорились пойти на пробежку. Он не очень хотел, но согласился. И вот бежим мы, берег речки, зелень, живописно так, и я его в шутку толкнула. А он реально потерял равновесие и упал в эту речку, испугался, испачкался, разодрал руку. И так очумело на меня смотрел, как на умалишенную, что я просто пробурчала извинение и сбежала... Вот дура, что делать-то? © Подслушано / Ideer
«Парнишка спросил, сколько мороженого я хочу, я просто сказала: „Да“»
- Я был администратором на сервере Minecraft, и один из других администраторов, с которым я общался по Скайпу всего месяц или два, спросил, не хочу ли я поехать с ним на Филиппины на 6 недель — он там собирался жениться. Нам обоим было по 17, и у нас практически не было дохода, но он много накопил. Незадолго до поездки нам исполнилось по 18, и я начал получать стипендию. Та поездка сделала из меня взрослого человека. © ALazy_Cat / Reddit
- Сестра попросила забрать племянника из садика впервые в жизни. Дала адрес и сказала пароль, который надо выдать мелкому, чтобы он согласился со мной идти. Прихожу, а пароль уже слегка подзабылся. Чую, что что-то попутал, но делать нечего, и выдаю: «Два стройных альбатроса на одной крыше сидят». А малой мне говорит: «Неправильно!» После начал орать воспитательнице: «Я этого дядю не знаю», — и в слезы. Ребенка так и не отдали, сестра в обиде, а я в легком шоке. Шпион растет, не иначе. © Подслушано / Ideer
«Я спросил своего издателя, может ли это быть моей авторской фотографией в следующей книге. Он сказал: „Да“»
У несостоявшегося дяди что, телефона нет? Или времена динозавров еще были?
- Когда я учился в колледже, я познакомился с девушкой, родители которой работали в одной авиакомпании, так что мы могли бесплатно летать на самолетах. Мы едва знали друг друга, но решили отправиться в однодневную поездку в рандомном направлении! В итоге мы выбрали Милуоки, сходили там в ресторан на шпионскую тематику и прилетели обратно. Прошло 4 года, и мы по-прежнему большие друзья. © Checks_Out___ / Reddit
- Так получилось, что у меня с дедом полностью одинаковые фамилия, имя и отчество. Так он все детство мне говорил: «Бросай школу, иди вместо меня на работу, по моему пропуску ходить будешь, а зарплату пополам поделим». Я согласился и заявил, что раз я работаю, то буду забирать большую половину. Дед офигел и больше так не шутил. © Подслушано / Ideer
«Моя мама боится котов, но согласилась присмотреть за моим Айваном. Я получил эту фотку пару часов спустя»
Одинаковое ФИО с дедом - тож мне чудо. У меня препод был, Сан Саныч. Дед по отцу у него, не поверите, Сашка. Короче, он Сан Саныч во втором поколении. Когда родилась первая дочка, назвали... Ага, Саней. Второго ребенка на полном серьёзе хотел мальчика, и назвать... Ага, тоже Саней. Родилась Оля. Пил неделю с горя. Жена с ним развелась...
Клиника.
- По жизни я парень позитивный и располагаю людей к себе. Мой лучший друг учится за 1000 км от меня и пригласил меня на день рождения. Я согласился приехать. Мы встретились, я познакомился с его друзьями, мы сидели в кафе и праздновали. Я там был заводилой, вокруг меня собирались люди, чтобы послушать истории об этом друге. Все прошло отлично. А когда я уезжал, увидел на вокзале всю компанию в 17 человек, которые пришли меня проводить. Хоть и знакомы мы были недолго, но я всех полюбил. © Подслушано / Ideer
- Подруга из Австралии сообщила, что у них было 400 билетов со скидкой, и предложила «приехать в гости». Я отправил подтверждение обратного билета. Она сказала: «Ого, правда?», а я ответил: «Если ты меня на слабо брала, то ничего не вышло». У меня даже паспорта не было. Мне стоило огромных усилий его получить. © Unknown author / Reddit
«Мне сказали, что эта фотография слишком хороша, чтобы ею не поделиться. Не могу не согласиться»
- Забирала как-то сына из садика, идем уже домой, я смотрю, а он какой-то не такой, слишком задумчивый. Не успеваю спросить, что случилось, как он спрашивает первый: «Мам, а мы можем выбрать другой садик? Я сегодня случайно женился...» Выяснила, что он играл с какой-то девочкой, та предложила сыграть свадьбу, он согласился, и она не отставала от него целый день, хотя он согласился из вежливости. Шутки шутками, но убежать я ему не дала, на следующий день он с ней серьезно поговорил, и брак был расторгнут. Домой после этого возвращался чрезвычайно счастливым! © Мамдаринка / VK
- Девушка открыла для себя шугаринг. Так как я небольшой любитель бритья, она в шутку предложила «пройтись» по лицу. Вчера согласился. Ох уж эта любовь! В итоге: я в печали, лицо в огне. Зачем? А затем! Щетина ведь колется...
P. S. Парням на заметку. Ни за что не ведитесь на подобные провокации. Попадание в пах, даже неразделенная любовь — ничто в сравнении с ощущением, когда десятки волосинок покидают вашу кожу. © Подслушано / Ideer
«Все мои коллеги согласились нарядиться смурфиками на Хеллоуин. Но я единственный, кто действительно повелся на это»
Украинская свадьба. В дымину пьяный жених спит за столом, к нему
подходит друг и говорит:
- Мыкола, проснись, ты на свадьбе.
Жених:
- Ик... На чьей свадьбе?
- Да на твоей свадьбе! Ты сегодня женился.
- Я женился?! А кто она?
- Да мы её толком и не видели. Ты с ней познакомился и через три дня
женился.
- Как хоть её зовут?
- Да мы не помним, чи Галя, чи Полина...
Жених (хватаясь за голову):
- Чиполино?!..
- Я в декрете с двумя детьми погодками. Муж частенько говорил, что я тут дескать прохлаждаюсь и ничего не делаю, еще и попрекал, если посуду помыть не успела. Предложила ему денек пожить моей жизнью. Согласился, сказал, что с этим и дурак справится. Ушла в 9 утра, сходила в кино, кафе, по магазинам. За день ни одного звонка, подозрительно, он там жив вообще? Вернулась вечером, дома порядок, дети сыты, ужин готов. Я почувствовала себя самой ужасной женой и мамой в этом мире! Но потом... заметила на ковре сережку свекрови. Надеюсь, муж успел сделать выводы, раз пришлось экстренно вызывать ее на помощь. © Мамдаринка / VK
- Сегодня к нам в группу зашла дама с кафедры и спросила «на машине кто-нибудь есть», дабы отвезти кое-что профессору нашему. Одногруппник согласился, поехал. Оказалось, что к профессору на балкон голубь постоянно залетает. И он его семечками очищенными кормит, а сегодня они закончились! Из дома, видимо, не царское дело было выходить. Поугорали, что вся кафедра нащелкала, а он повез. А что вы знаете о могуществе? © Подслушано / Ideer
«Уговорил жену повесить это на стену»
- Ходила я на свидание с Колей. В переписке зацепил меня грамотной речью, а еще он очень симпатичный. Он пригласил меня в ресторанчик. Когда мы вошли внутрь, ему сразу же прилетел вопрос от официантки: «Вам как обычно?», и после утвердительного ответа моего спутника она удалилась, оставив нас наедине. Разговор был интересным и увлекательным, я даже не заметила, как пролетело 4 часа. После того как нам принесли счет, Николай сказал мне, что у меня сейчас есть «уникальная» возможность купить у него окна. Окна! После моего отказа он сказал фразу: «В таком случае, счет пополам». © Карамель / VK
- Однажды друг отстал от поезда, в магазин бегал и опоздал. Никто из таксистов ехать не хотел, говорили, что бесполезно, так как тот большую скорость набирает. Но один согласился за 10 косарей. Догнали только через пару населенных пунктов. Старший по составу пришел, спросил, где этот герой. Он испуганно признался, а старший пожал руку со словами: «Ты первый, кто догнал мой поезд!» И вручил ему маленький презент. © Подслушано / Ideer
Как видите, самые лучшие, самые смешные и самые запоминающиеся моменты в жизни происходят не по плану. Они случаются, когда мы решаемся выйти из зоны комфорта и говорим спонтанное «да» случайной идее, предложению или даже вызову.