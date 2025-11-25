20 историй, в которых спонтанное «да» привело к самой уморительной комедии

Украинская свадьба. В дымину пьяный жених спит за столом, к нему

подходит друг и говорит:

- Мыкола, проснись, ты на свадьбе.

Жених:

- Ик... На чьей свадьбе?

- Да на твоей свадьбе! Ты сегодня женился.

- Я женился?! А кто она?

- Да мы её толком и не видели. Ты с ней познакомился и через три дня

женился.

- Как хоть её зовут?

- Да мы не помним, чи Галя, чи Полина...

Жених (хватаясь за голову):

- Чиполино?!..