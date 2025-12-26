Почитала об этом. Интересная история возникновения этой традиции...
Нокоёкэ (Кошко- отпугиватель) называется. Типа блики, отражающиеся от воды, мешают животным приближаться и делать свои делишки. Ну, котики делают это сидя и на земле, чтобы потом закопать свои "пипи-каки". Столбы же стоят все же на асфальт.покрытии. Собаки поднимают лапы, отмечая свою территорию, независимо от накрученных бутылок.
Как-то не увидела пользы...
15+ снимков, после которых вы по-новому взглянете на жизнь в других странах
Иногда один случайный кадр может рассказать о менталитете народа больше, чем десятки путеводителей. Мы собрали фотографии, которые мгновенно погружают в атмосферу других стран и культур, и подмечают детали, незаметные для обычного туриста.
«Зачем японцы так делают?»
Почитала об этом. Интересная история возникновения этой традиции...
- У меня жена японка. Она говорит, что это для отпугивания собак и кошек, чтобы не метили столбы. © Kagato-rex / Reddit
«Перевернутый дом в Польше»
’Мороженое в Японии, покрытое листовым золотом"
- А это съедобно вообще? © rustyirony / Reddit
«Этот джинсовый мопед заметил в Токио»
В Гонконге есть такие монетки в форме цветка. Ни за что не угадаете, для чего это — чтобы незрячим было легче распознать, что за монета
«В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка»
«„Кривой дом“ — реально существующее здание в Сопоте, Польша»
Вот как выглядит дорожный знак для пешеходов в Японии. Это для инопланетян, что ли?
«Скейтпарк в форме сковороды»
Чего только не придумают японцы, чтобы не скучать в туалете
«Вот как подписывают документы в Китае»
А что? Самый надежный способ. Очень сложно потом доказать что подпись подделана
- Ничего себе, какое интересное решение. © Jazzlike-Kale-7721 / Reddit
«Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия»
Викинг-светофоры в Дании
Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено
А действительно, почему? Ведь и ноги можно травмировать, и грибок подхватить, да мало ли что! И совсем неудобно раздуваться и обуваться на каждом эскалаторе...
«Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции»
«В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»
«Вот как выглядят крышки люка в Германии»
«В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом»
А в чем проблема? Я не в Китае, но тоже люблю пельмени с кетчупом)
«Писсуары в питомнике растений в Дании сделаны в виде цветов»
А здесь больше снимков, которые раскроют особенности других стран:
Комментарии
А почему пельмени с кетчупом - это диво дивное? Я тоже под настроение с пельменями кетчуп могу взять. С чем только не едят пельмени…..