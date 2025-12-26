15+ снимков, после которых вы по-новому взглянете на жизнь в других странах

Иногда один случайный кадр может рассказать о менталитете народа больше, чем десятки путеводителей. Мы собрали фотографии, которые мгновенно погружают в атмосферу других стран и культур, и подмечают детали, незаметные для обычного туриста.

«Зачем японцы так делают?»

© Capital-Papaya-8932 / Reddit ElenaLev 21 час назад Почитала об этом. Интересная история возникновения этой традиции...

Нокоёкэ (Кошко- отпугиватель) называется. Типа блики, отражающиеся от воды, мешают животным приближаться и делать свои делишки. Ну, котики делают это сидя и на земле, чтобы потом закопать свои "пипи-каки". Столбы же стоят все же на асфальт.покрытии. Собаки поднимают лапы, отмечая свою территорию, независимо от накрученных бутылок.

У меня жена японка. Она говорит, что это для отпугивания собак и кошек, чтобы не метили столбы. © Kagato-rex / Reddit

«Перевернутый дом в Польше»

’Мороженое в Японии, покрытое листовым золотом"

А это съедобно вообще? © rustyirony / Reddit

«Этот джинсовый мопед заметил в Токио»

В Гонконге есть такие монетки в форме цветка. Ни за что не угадаете, для чего это — чтобы незрячим было легче распознать, что за монета

«В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка»

«„Кривой дом“ — реально существующее здание в Сопоте, Польша»

Вот как выглядит дорожный знак для пешеходов в Японии. Это для инопланетян, что ли?

«Скейтпарк в форме сковороды»

Чего только не придумают японцы, чтобы не скучать в туалете

«Вот как подписывают документы в Китае»

«Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия»

Викинг-светофоры в Дании

Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено

«Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции»

«В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»

«Вот как выглядят крышки люка в Германии»

«В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом»