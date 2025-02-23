25 вещей из разных стран мира, которые ставят в тупик даже опытных путешественников

Современных путешественников сложно чем-то удивить: ведь во многих городах встречаются одни и те же сети кафе и отелей, а в магазинах продаются товары мировых брендов. Однако в некоторых странах можно найти совершенно уникальные штуки, которые вызывают искреннее удивление у туристов.

«Во Франции есть такие вендинговые аппараты по продаже яиц»

"В мексиканском отеле обнаружил на телевизионном пульте специальную футбольную кнопку"

"На пляжах в Нидерландах стоят бесплатные диспенсеры с солнцезащитным кремом"

«В супермаркетах Новой Зеландии есть автоматы, которые бесплатно очищают и нарезают ананасы»

"В Австралии коз используют для расчистки пожароопасных территорий"

«Козы Центрального Побережья. Служба по снижению пожарной опасности»

"В Чили можно найти вендинговые аппараты, в которых продается макрель"

"В городе Акюрейри, Исландия, на светофорах сигналы сделаны в форме сердечек"

"Телекоммуникационные вышки в Марокко выглядят как пальмы"

"В Мексике делают шампунь с алоэ и перцем чили"

«В Швеции можно найти специальные тактильные карты пешеходных переходов»

"Это, пожалуй, самый финский дорожный знак, который я видел"

«Заметил в Норвегии этот знак, который запрещает строительство пирамид из камней»

На самом деле это нельзя делать, потому что камни защищают тонкий верхний слой почвы от разрушения. © Odd-Jupiter / Reddit

"Для чего нужны эти коды на дверях в японском метро?"

Они помогают поездам «общаться» с платформами, чтобы предотвратить несчастные случаи. © Z20006253 / Reddit

"Эту автобусную остановку в Южной Корее сделали волонтеры из автомобильной компании"

"Живу в Швеции. Что это за странная штука на моем дверном замке?"

Ее поставили, чтобы не дать людям открыть ваш замок через щель для писем. © JadeConfection / Reddit

"На некоторых пляжах в Австралии есть стенды с уксусом для оказания первой помощи после ожога медузы"

"В норвежском супермаркете на дверях туалета изображены олени вместо людей"

«В Таиланде для разных видов транспорта существуют свои скоростные ограничения»

«В Швейцарии строят перекрестки для камней»

«В некоторых вьетнамских магазинах каждый банан заворачивают в индивидуальную пластиковую упаковку»

"Видел такую пиццу только в Бразилии"

«В испанских супермаркетах есть таблички, которые помогают определить спелость авокадо»

«Нашел в Италии специальную урну для коробок из-под пиццы»

"В моей квартире в Дании есть странный выключатель рядом с входной дверью. Сколько ни нажимала на него — ничего не происходит"

Эта штука нужна, чтобы включать свет в коридоре рядом с лифтом. © IndianaMogens / Reddit

"Тортик из автомата в Японии"