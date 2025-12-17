22 человека, которые ничего особо не ожидали, а жизнь такая: «Сюрприз!»

Мы строим планы на день, на неделю, на жизнь, но всегда есть тот самый момент, когда случай вмешивается в наш сценарий и заявляет: «Сюрприз!» Иногда это неожиданное везение, которое меняет день с плохого на великолепный. Иногда это нелепая нечаянная находка. А иногда — простое совпадение, которое заставляет нас смеяться и понимать, что жизнь гораздо остроумнее любого сценариста.

Мы собрали 22 подлинные истории от читателей, в которых люди совершенно ничего не ожидали, а получили незабываемый подарок от судьбы. Листайте, чтобы узнать, какие невероятные приключения подкинула людям сама жизнь!