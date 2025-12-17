У нас двор огорожен шлагбаумом и места были условно распределены, а так же есть а-ля гостевая площадка. Муж мой очень педантичный человек во всех субботниках и вообще делах дома участвующий, не только "своё" место чистил регулярно, но и площадку для манёвра рядом. Но на его место регулярно ставила машину дамочка приезжающая к маме. Несколько раз с ней говорили, много мест свободных, но вы ставите на наше. В ответ, потому что оно почищено и мне удобно. То есть вы думаете, что кто-то чистит его для вас? На что дамочка ответила "это общий двор, где хочу там и ставлю". И формально она права.
В общем, собрали собрание жильцов, проголосовали и у нас теперь индивидуальное парковочное место с замком. Протокол собрания утверждён в администрации р-на. Возьмите на заметку))))
22 человека, которые ничего особо не ожидали, а жизнь такая: «Сюрприз!»
Мы строим планы на день, на неделю, на жизнь, но всегда есть тот самый момент, когда случай вмешивается в наш сценарий и заявляет: «Сюрприз!» Иногда это неожиданное везение, которое меняет день с плохого на великолепный. Иногда это нелепая нечаянная находка. А иногда — простое совпадение, которое заставляет нас смеяться и понимать, что жизнь гораздо остроумнее любого сценариста.
Мы собрали 22 подлинные истории от читателей, в которых люди совершенно ничего не ожидали, а получили незабываемый подарок от судьбы. Листайте, чтобы узнать, какие невероятные приключения подкинула людям сама жизнь!
- 1980 год, УЗИ не было. Родильный зал на два места. Я пыхчу, а соседка уже родила парня. Молоденькая акушерка подходит к ней со шприцем и кричит: «Ой, мамочки, у нее тут еще один!» Врачи от ребенка бегом к мамаше: «Тужься!» А она на всю больницу как заорет: «Не буду! У нас в общежитии и так места мало!» В итоге два пацана у нее, что не удивительно, ведь муж у нее сам из двойни. © Август / Dzen
- Коллега рассказывала: она в пятницу после работы ходила к зубному, а в субботу утром проснулась с мужем от звонка в дверь. Открыла, а там стоит с букетом роз ассистент зубного врача. И такой: «Привет! Не ожидала? А ты мне понравилась!» Подруга выпала в осадок, а муж ее вообще обалдел от такого подката.
В понедельник пошла она в клинику разбираться, почему это они раздают сотрудникам ее личные данные (ведь как-то ухажер узнал ее адрес). А там начали хихикать, мол, ой, ну просто он в вас влюбился с первого взгляда, вам должно быть приятно! © Kat34ka / Pikabu
- В транспорте расплачиваюсь мелочью. Попросила одного мужчину передать мои монеты за проезд. Он: «Вот кто дает эту мелочевку водилам! Потом у людей кошельки как кирпичи!» Я что-то пробубнила. Едем дальше. И тут этот мужчина извиняется и вдруг зовет на свидание. Мне 28 лет, есть сын и я в разводе, неужели именно мелочь сделает мне счастье?! © mommdarinka
«А я уж было подумал, что уже не проеду!»
- В далекие времена, когда я была совсем девчонкой, мы с мамой пришли в гости к соседке с 4 этажа. Сидим на диване, разговариваем спокойненько: я, мама, соседка и ее муж. Телевизор работает, занавески колышутся, лето. Вдруг медленно распахивается балконная дверь, в комнату входит мужик и спокойно идет к выходу из квартиры. Сначала мы все онемели, а потом осознали, что это сосед с 5 этажа. Оказалось, жена его заперла в квартире, так он решил выйти через соседей. Единственное, что сказала соседка: «Хорошо, что муж дома был, а то подумал бы, что любовник приходил». © юлия бондаренко / Dzen
- Меня положили в предродовую палату, там уже одна девчонка была. У нее с собой был пакет с вещами большой такой, полный под завязку. Решили эту девочку на кесарево забирать, говорят ей: «Бери пакет свой и пошли», а она в ответ: «Не могу, сил нет». Моя свекровь, которая была акушеркой, пожалела ее, говорит, мол, давай я возьму. И не может поднять! Не поняла: берет, а пакет реально не поднимается. Свекровь спрашивает: «Что там такое у тебя?», а девица ей в ответ: «Сок в трехлитровой банке! Ну, и вещи». © МамаШа / Dzen
- Пришли с супругой к тестю в гости. Он попросил мою жену помочь настроить умную колонку, которую ему подарили на Новый год. Я «втыкаю» в телевизор и фоном слышу разговор супруги с отцом:
— Смотри, папа, ты должен обратиться к ней по имени и сказать: «Поставь будильник на 8 утра».
— Что, так и говорить?
— Да!
— Я стесняюсь... © Mayby / Pikabu
«Попросил жену наносить пометки на пакеты с молоком»
Перевод: «Сегодня»
- У меня теща работает диспетчером в управляющей компании. Дом — практически «элитная новостройка» в большом городе. Звонок от жильцов:
— А когда уберут железную дорогу?
— В смысле?
— Ну мы когда квартиру покупали, нам риэлтор сказал, что железную дорогу из-под окон скоро уберут, жить невозможно, все время грохочет.
Рука-лицо.
Речь идет о ветке железной дороги, ведущей на вокзал. © Just Story / Telegram
- Наткнулась в сети на духи, которые давно хотела. В парфюмерном они стоят 30 тысяч, а тут продавали за 20 косарей. Попросила выслать мне фото — по ним все было в порядке. Продавец уверял, что это — 100%-ный оригинал. Я приехала на встречу в кофейню в другом конце города, а там лютая паль. Тем, кто хоть раз оригинал в руках держал, даже распаковывать не надо — по коробке все ясно. Указала на признаки подделки, сказала, что не буду покупать. Мужик даже не извинился, спорить не стал и молча ушел. Я написала правдивый отзыв, а в ответ прилетело: «Вам высылали фото товара — вы сами подтвердили, что это оригинал. А уже при встрече начали выпрашивать скидку, хотя цена и так снижена. Получив отказ, вы не захотели отдавать товар, и мне пришлось вас уговаривать. Видимо, вы затаили обиду на то, что товар вам не достался бесплатно, и написали плохой отзыв. Очень некорректно с вашей стороны!» Ох, как я негодовала из-за этого вранья! © wintermute3000 / Pikabu
- Были сильные снегопады перед Новым годом. 30 декабря мой родственник, дедушка-пенсионер, пошел откапывать свою «ласточку», которую завалило на парковке у дома почти по стекла, так как надо было по магазинам проехать. Ну, утром вышел, покидал снег, в обед тоже, вечером закончил, никуда не выезжал даже. Утром 31 декабря выходит к машине, а на стекле под дворником записка: «Имейте совесть! Заняли чужое место! Не для вас оно было почищено! Уважайте труд других людей!» И обидно, и смешно. © Kibermorda / Pikabu
«Моей бабушке потребовалось 6 лет, чтобы освоить основы работы со смартфоном. Вот ее успехи на данный момент»
- Я решила искренне помочь свекрови и убраться в ее доме. Перемыла гору посуды, вымыла полы и сантехнику, приготовила ужин. Свекровь у меня золотая! Она рада была, благодарила. А вот свекор высказал мужу, что я — дрянная хозяйка, ведь я, когда полы мыла, под родительской кроватью не протерла. Ну все, конец света! А я просто постеснялась, честно говоря, под чужую кровать лезть. Мало ли, какие там тайны... © Shomaizd*** / Pikabu
- Моя тетя — хирург. Рассказывает: «В операционной готовят пациентку. К той подходит анестезиолог и просит подписать соглашение на общий наркоз. И она вдруг:
— Я не хочу общий наркоз, он мне не нужен!
— А какой вам нужен?
— Мне нужен исключительно индивидуальный!» © Подслушано / VK
- Я был гостем на свадьбе, и мне приглянулась там одна девушка. Невеста услышала об этом и предложила нас познакомить, так как эта красотка была ее подругой. Я взял номер этой девушки, мы списались и договорились о встрече. Приходим на свидание, и понимаем, что мы оба — вообще не те люди. То есть я общался на праздновании с другой девушкой, она — с другим парнем, а невеста все перепутала, так как у нас с этим молодым человеком имена похожи. Первые 10 секунд мы просто смотрели друг на друга в замешательстве, а потом разобрались, что к чему, поболтали и разошлись. Позже я узнал, что у этой девушки в итоге завязались серьезные отношения с тем парнем, с которым нас перепутали. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
«Сегодня я видел счастливую припаркованную машину»
- Моя подруга перед родами собрала дома пакет вещей на выписку и оставила в шкафу. Ну, родила, все хорошо, попросила мужа вещи привезти, тот притаранил пакет. Подруга уходит с ним в комнату, и оттуда раздается неистовый ржач. А потом все обомлели, когда подруга вышла к встречающим в японском кимоно, сандалиях и с лисьими ушками на голове. Все были в шоке. Муж спрашивает, мол, ты это что надела? Подруга ржет: «Что привез, то и надела». Оказывается, в шкафу лежало два похожих пакета — один с вещами на выписку, другой с костюмами для косплея. Подруга как-то не обратила внимания, а ее муж тупо взял тот, что первый попался под руку. Ну, говорят, в итоге так даже лучше — выписка запомнится надолго. © Спросите женщину / Dzen
- Cидим c женой, тупим в телефоны. Тут она говорит:
— Сколько у тебя рост?
— 177.
— Я тут елку заказываю 180, встань, я посмотрю, как она будет смотреться.
Встал, стою, она смотрит и добавляет:
— А можешь еще гирлянду взять?"
Жду, когда попросит обмотаться. © Just Story / VK
«Шел сегодня утром в офис. Этот парень сделал мой день!»
- Мы с молодым человеком встречались около года. Однажды я разговаривала с подружкой и упомянула, что мы с ним собираемся в кино. Она посмотрела на меня растерянно и спросила: «А вы что, все еще вместе?» Теперь в растерянности была уже я. А потом подруга достала свой телефон и показала мне в соцсетях фотографию девушки, которую мы обе знали. На фотке мой молодой человек целовал ее, а в подписи значилось: «Жизнь легка, когда рядом с тобой лучший парень в мире!» Я была потрясена. Оказалось, все в нашей компании знали о том, что они встречаются, но думали, что мы уже давно расстались (просто я — очень закрытый человек и не люблю обсуждать личное). Вот это был поворот, конечно! © True_P*** / Reddit
- Знакомая живет на 4 этаже. Ночью вышла попить водички. Пока шагала в спальню, услышала в зале стук в окно. Машинально посмотрела, а там, за окном огромная ладонь. Мать честная! Она набралась смелости, на ватных ногах подошла и выдохнула — это мокрый лист каштана к стеклу приклеился. © Светлана С. / Dzen
- Мой знакомый решил поздравить девушку с Днем рождения. Поехал за 200 км от города в тепличное хозяйство, где розы выращивают, и купил 3 коробки розовых лепестков. Рано утром рассыпал всю эту красоту по подъезду — от входа в подъезд до квартиры. Благо, дама сердца жила на третьем этаже всего. Шариков еще каких-то к перилам напривязывал. Рассчитывал, что утром девушка на учебу выйдет, а там красота!
Только вот она в 9:00 вышла, а жильцы с 6:00 начали выдвигаться. Листочки эти в кашу превратились. И пришлось им вместо учебы драить подъезд. © Tehnocom / Pikabu
Вот и подошла к концу наша подборка, наполненная невероятными и совершенно нежданными подарками от судьбы. А теперь настало время вашего самого яркого «Сюрприза!». Поделитесь в комментариях моментами из своей жизни, когда вы ничего не ждали, а получили нечто удивительное.
Пусть ваш опыт вдохновит других и докажет, что удача всегда где-то рядом, стоит лишь посмотреть по сторонам!