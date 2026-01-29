а если хочется с другой расцветкой и пр? противится можно выбору?🙄 мне в детстве покупали, мама не горюй, модЭли
16 случаев, когда члены семьи выдали такое, что окружающим оставалось только глазами хлопать
Есть особый талант — сказать или сделать что-то в совершенно обыденной манере, походя, но так, чтобы у всех округлились глаза. И кажется, некоторые члены семьи героев наших историй владеют этим талантом в совершенстве.
- Когда я была ребенком, у моих родителей было 36 кошек. Все они гуляли на улице, а домой приходили только поесть и поспать. Каждый раз, когда ко мне приходили друзья, они были в шоке — ведь в моей комнате всегда было как минимум 6 кошек. Папа однажды проснулся оттого, что ему сдавило грудь. Оказалось, что на нем уснуло штук 20 кошек. А однажды ко мне приехал дядя, и в дверях его чуть не сбила с ног целая кошачья толпа. Это было для меня абсолютной нормой. И только потом я узнала, что из-за кошек многие наш дом обходили стороной. © PowerSkunk92/ Reddit
- Мой муж спит как вампир: на спине, с руками вдоль тела или сложенными на груди. Каждую. Ночь. Иногда он даже не меняет позу. Первые пару ночей, когда мы спали в одной кровати, я очень волновалась. © Rag1ngRedHead / Reddit
- Мои родители каждый год покупают в подарок всем своим детям (а теперь еще и их супругам) большую коробку носков и нижнего белья. Моя жена в первый раз посчитала, что это ужасно. Теперь же она говорит, что это ее любимый ежегодный подарок.
Честно говоря, я не покупал себе носки и нижнее белье до тех пор, пока однажды авиакомпания не потеряла мой багаж. Пришлось срочно идти в магазин. Мне тогда было за 30! © Unknown author / Reddit
- Приехала с детьми к маме в гости, отмечать Рождество. А она, надо сказать, просто помешана на чистоте. И вот наступило праздничное утро, дети открывают подарки, а мама снимает с елки украшения. Я спрашиваю: «Что ты делаешь?» А она в ответ: «Елку убираю! Праздники закончились». © Lisaland / Reddit
- Мама решила, что ей очень надо примерить туфли жены моего кузена на 12-сантиметровых каблуках и пойти в них танцевать. В итоге она сломала палец на ноге. А через две недели ей надо было идти на свадьбу! Так она и туда пошла в туфлях на каблуке и отплясала всю ночь. © doublegloved / Reddit
- У моей жены необычный талант — ей можно показать фото шкуры любого медведя, и она не только определит его вид, но и ареал обитания. Она — городская девчонка и даже ни разу не ходила в походы. Понятия не имею, откуда она все это знает! © Jigglyman / Reddit
- Едем мы как-то с женой в машине, слушаем радио. Там конкурс для слушателей — нужно быстро сказать, сколько букв в слове. А жена отвечает вслух, и прямо моментально. Спрашиваю, как так быстро она подсчитала. Она отвечает, что там считать не надо — все сразу понятно. Стали разбираться. И оказалось, что она буквально просто знает, сколько букв в каждом слове. Не поверил, надиктовал ей длинное предложение. Ответила сразу. Я с карандашом пересчитал — сошлось!
А потом еще и оказалось, что каждое слово для нее — своего цвета. «Еж» — сиреневый. «Забор» — серо-стальной. Позже я вычитал, что эта штука называется «синестезия» и встречается не так уж и редко. Просто жена моя думала, что у всех так, поэтому и не интересовалась этим вопросом. И только уже в почти сорок лет выяснила, что есть люди, которые не видят цвет слов, и не видят количество букв в этих словах. © Puzran / Pikabu
- Жена вот так ест печенье: берет высокий стакан, наполняет его примерно на три четверти печеньем, затем заливает молоком. После этого она ждет 5-10 минут, перемешивает все до состояния кашицы и ест как суп. © MrdnBrd19 / Reddit
Тюря называется. Правда мы из хлеба и молока делали, Орео тогда ещё не было))
- Приехала к мужчине, с которым тогда встречалась, припарковалась у дома. Заскочила только вещи забрать. Вдруг за окном какой-то движ. Выглядываю и понимаю, что мою машину грузят на эвакуатор. Я в панике, а он спокойно говорит: «Это я вызвал, ты припарковалась неправильно!»
- Мой дядя привез тете коробку ее любимого дорогущего бельгийского шоколада. Она с восторгом открывает ее, а там вместо конфет — лук, завернутый в фантики. Она как давай возмущаться и отчитывать его! И тут он берет и вытаскивает из-под елки еще одну коробку — там уже был настоящий шоколад. © LadyCharlotteAdam / Reddit
- Были с отцом в фойе института. Мне 18, папке 40. Старинное здание, мощные стены. Широкая лестница от входа и толстые деревянные перила по бокам. Стою, переживаю, весь поглощен своими мыслями — только поступил в ВУЗ. И тут вдруг вижу, как мой батя скатывается по перилам, бодро спрыгивает в самом низу и обратно скачет по ступенькам ко мне. В ответ на мое немое изумление только и сказал: «Когда мужик перестает делать глупости — значит, он постарел». Заверяю вас — я до сих пор не постарел! Да и батя тоже. © VodilloPepelacco / Pikabu
Тупые приколы с фейковыми подарками. Первое разочарование может перекрыть радость от настоящего)))
- Брат с женой сидели в машине, жена на заднем. Тут передняя дверь открывается, на сиденье плюхается какая-то девица, уткнувшись в телефон, и бросает: «Поехали, времени мало». Брат не удержался: «Ко мне или к тебе?» Девушка в шоке. И тут жена поддает перцу с заднего сиденья: «Девушка! Решайте быстрее! Тут очередь из желающих ехать». После чего девушка пришла в себя и вылетела из машины. © noddima / Pikabu
- В моей семье все очень уважают морепродукты, кроме мамы. На днях она вообще выдала: «Я вот недавно узнала, что креветки — падальщики! Неспроста они мне никогда не нравились!» Не выдержала и отвечаю: «Мам, а ничего, что ты грядки у себя на огороде навозом каждый год поливаешь, а потом с них свою любимую клубничку кушаешь?» Три дня уже не звонит... © Springsong / Pikabu
- Недавно жена достала альбом с нашими фотографиями из юности. Сыну 5 лет. Достал одну мою фотку и говорит: «Папа, а это ты когда снимал?» Я ему: «Давно, еще до того, как с мамой познакомился». Он аж завис, а потом в шоке спрашивает: «Так ты что... раньше нам не родной был?» © entonee / Pikabu
Один знакомый ребенок страшно обиделся на своих родителей, когда не нашел себя на их свадебных фотках. Ему с трудом объяснили почему его не позвали.
- Была как-то на свадьбе гостем. Свекровь всю свадьбу плакала, потому что «у невесты это второй брак». Когда дело дошло до поздравлений, то заявила: «Сыночек, на эту свадьбу я дарю тебе вот эту золотую цепь». А невесте, не глядя на нее: «На вот, возьми. Одеяло. Натуральное, верблюжье». © VereskVeter / Pikabu
- Спим как-то с парнем, я приехала на 2 дня в гости. Просыпаюсь от непонятного шебуршания рядом. Открываю глаза, а там картина маслом: мамулечка парня прямо через меня тянется к сыночку, чтобы подать ему слойки. «Сотворение Адама», не иначе. Только со слойками. Я спросонья спрашиваю, какого лешего происходит. Ответ: «Я не успела приготовить сыночку завтрак. Сбегала с утра в булочную, взяла его любимые слоечки, чтоб не голодал и дождался завтрака». В общем, свекровью мне она в итоге так и не стала — оно и к лучшему. © privatfunnystories99
