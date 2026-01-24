14 женщин, которые решили заняться спортом и ожидали чего угодно, но не такого же

Иногда люди решают заняться спортом, и в итоге попадают в самые неожиданные ситуации. Кто-то внезапно находит семью, кто-то попадает в комичные сценки, а для кого-то покупка абонемента в фитнес-клуб вообще оборачивалось беременностью, и не один раз. Героини нашей подборки рассказали, чем им запомнился приход к спортивным активностям.