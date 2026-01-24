Ползать после 20 минут на эллипсе? И потом еще неделю страдать? Там девушка как Илья Муромец, 30 лет на печи лежала что ли?
14 женщин, которые решили заняться спортом и ожидали чего угодно, но не такого же
Истории
1 час назад
Иногда люди решают заняться спортом, и в итоге попадают в самые неожиданные ситуации. Кто-то внезапно находит семью, кто-то попадает в комичные сценки, а для кого-то покупка абонемента в фитнес-клуб вообще оборачивалось беременностью, и не один раз. Героини нашей подборки рассказали, чем им запомнился приход к спортивным активностям.
- Ходили мы тут давеча в этот ваш фитнес-зал. Мой-то уже наученный, а я в первый раз. Ну и я ж вся из себя такая боевая, пойду, говорю, на эллипс, похожу, ну так, чуть-чуть, минут 40. Еще тогда во взгляде и нервных хихиках мужа я увидела некоторые сомнения, но не придала им значения. А зря.
Чтобы выжать из себя всю душу мне хватило 20 минут, а дальше я уже просто беспомощно ползала по залу и ждала, когда мы пойдем домой. Ну и после — неделя режима «кряхтящая бабка» до кучи. © ViKriGri / Pikabu
- Начала я, значит, ходить в зал. Смотрю, стоит красивый парень. Думаю: «Судьба, надо пользоваться моментом». Подхожу поближе, чтобы попросить якобы совета. Сердце быстро бьется, тяну руку, он поворачивается, и тут я вижу на его футболке надпись мелким шрифтом: «Если ты это читаешь, значит слишком близко стоишь к нему. Отвали, он женат!» Я сразу впала в ступор, смотрю на него с открытым ртом. А он, бедный, в еще большем шоке спрашивает, что со мной случилось. Я, конечно, промямлила что-то, потом сказала, что перепутала его с кем-то и сбежала! Вот это я понимаю, девушка у него! Но за такое креативное предупреждение ей, конечно, спасибо!
- Парень настаивал, чтобы я занялась спортом, даже купил абонемент в тренажерку. А я ненавижу спорт! Прихожу туда три раза в неделю и полтора часа читаю книжку в раздевалке. Потом мочу футболку под краном и иду домой. Знаете, что самое интересное? Оказалось, я такая не одна! © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- В тренажерный зал пришла женщина в наушниках и пела так громко! Я в тот день забыла свои наушники и постоянно останавливалась, потому что тряслась от смеха. © Unknown author / Reddit
- Сегодня в зале наблюдала забавную картину: девушка наняла тренера, но не для тренировки, а как оператора! Час мужик ходил и снимал ее в разных и популярных для соцсетей ракурсах. Забавно. © cristie_music
- Хожу на фитнес. Обычно одна по вечерам в зале, никого кроме меня часто не бывает. И не знаю, для чего, но решила спутать между собой скакалки: приколоться, чтобы кто-нибудь помучился и пораспутывал (не знаю откуда у меня это вредительское желание). Прихожу через несколько дней, а скакалки так и лежат спутанные. Оказывается, никто, кроме меня, на них не прыгает. Сидела полчаса с ними. И больше я так не прикалываюсь! © Подслушано / Ideer
- Рассталась с парнем. Чтобы отвлечься, решила заняться спортом. Пошла в магазин за кроссовками и встретила там знакомую, которую не видела два года, она работала в самом дорогом тренажерном зале в городе. Сделала мне большую скидку на абонемент. Через две недели в зале встретила любовь всей своей жизни. © Подслушано / Ideer
- Пошла на пробное занятие по йоге, но поняла, что это не мое, когда заснула в «позе дельфина». Вроде, и гордость берет, что я такая гибкая и смогла заснуть даже в такой неудобной позиции, но и стыдно за то, что смачно так похрапывала на весь зал. © Палата № 6 / VK
- Подруга рассказала. Она пошла на занятие по горячей мокша-йоге в Хэллоуин, и там участникам группы предложили приходить в костюмах. Большинство были в образах аэробных инструкторов и прочей спортивной одежде, позволяющей свободно двигаться. Но один мужчина пришел в костюме… банана. Полноценном костюме банана. Он очень старался, но, скажем честно, заниматься йогой в таком наряде — нереально. © ShandogMillionaire / Reddit
- В самый первый раз, когда я пошла в спортзал, у меня были штаны наизнанку — и только одна девушка позже сказала мне об этом. Честно говоря, снаружи и изнутри они выглядели почти одинаково, только бирка выдавала. © -skyhigh / Reddit
- Я увидела, как какой-то чувак слетел с беговой дорожки, и так засмеялась, что сама рухнула со своего тренажера. После чего девушка рядом со мной соскользнула со своего, когда смеялась надо мной. Спортзал, 7:30 утра, три человека валяются на полу и плачут от смеха. © Палата №6 | Анонимные истории / Telegram
- У меня странная реакция на спорт. Купила абонемент в спортзал — забеременела! Родила, сыну 9 месяцев, опять купила — опять забеременела! Сейчас второму сыну 4 года, хочу опять в тренажерку — но что-то переживаю. © Не все поймут / VK
- Решила подготовиться к приезду парня из другой страны. Записалась на фитнес — 4 раза в неделю. Так трудилась, что потянула спину и лежу вторую неделю в больнице. Есть свои плюсы — на этой еде здорово похудела, кажется, план таки удастся. © Не все поймут / VK
- Меня очень легко разозлить. Чтобы побороть эту злость, пошла на йогу. Все шло нормально, пока не нужно было стать на одну ногу. Я так и не смогла, поэтому разозлилась и по привычке со всей дури врезала по стене. Кто знал, что там такие стены слабые. Пробила им дырку. Теперь платить за ремонт, а я злюсь еще больше. Замкнутый круг какой-то. © Не все поймут / VK
А у вас были интересные случаи, связанные со спортом? Рассказывайте в комментариях! И почитайте нашу подборку о том, как люди в тренажерных залах получали не только заряд активности, но и запоминающиеся истории.
