20 доказательств того, что балкон — не просто часть квартиры, а эпицентр событий

Есть такие люди, которые вроде и не ищут приключения, а те их сами находят. Наши сегодняшние герои не успели на собственный балкон ступить, как тут же оказались в центре событий.

«Каждый день ко мне на балкон приходит белка и спит»

Остался один вопрос — как он там вообще очутился

В декабре я решила разобрать балкон. Открываю коробку с елочными игрушками и вдруг слышу шорох. В углу балкона, под старым пледом, сидел ежик! Живой, маленький и, видимо, потерявшийся. Я так растерялась, что даже позвонила папе: он всегда знает, что делать. Папа велел согреть его и накормить яблоками. Так у нас в квартире появился еж, который получил имя Колючка. А потом мы узнали, что он сбежал из соседнего школьного живого уголка, и когда я его вернула, радости детей не было предела! © Карамель / VK

«Мое белье улетело на балкон соседей...»

Не зря говорят, что кошки — существа мстительные

Живу на последнем этаже и обычно разрешаю кошке выходить на балкон вместе со мной. Сегодня утром я ее с балкона отправил домой и задвинул дверь. А дверь у меня типа купе, и запирающий механизм у нее рядом с ручкой, работает как задвижка. Кошка запрыгнула на мусорку, которая рядом с дверью стоит, и потянулась лапкой к ручке. И закрыла меня на балконе! К счастью, у меня был с собой телефон. Через тридцать минут я был спасен консьержем (у него есть ключи от квартиры). © yo_gilman / Reddit

«В половине первого ночи пес залаял на балконе. Я вышел и нашел там котенка. Это не мой котенок...»

Цель в отношениях: чтобы юмор был как у этой почтенной пары

Сушила белье на балконе, и, как назло, лифчик упорхнул вниз к соседям. Вычислила квартиру, краснею, но иду стучать. Открывает бабуля божий одуванчик. Я робко так: «У меня белье к вам на балкон залетело». А она в ответ как крикнет: «Дед! Отменяем развод, нашлась хозяйка бюстгальтера!» Это шутки у них такие с мужем были. Лифчик забрала.

«Парень мне видео прислал, а там на балконной двери с внешней стороны отпечаток гигантской ладони! Она больше, чем его или моя»

«Живем тут несколько месяцев, не было этого отпечатка. Гостей у нас тоже еще не было».

Любовь нечаянно нагрянет...

У меня на балконе оранжерея. Есть цветы, перчик, травы. Поливала драгоценный физалис и уронила горшок... Внизу мужчина как раз шел, и цветок летел ему на голову — я закричала и закрыла глаза. Открываю, смотрю вниз, а там чудо: этот мужчина поймал мой физалис! Я спустилась, извинилась, забрала свою прелесть и предложила ему выпить чай. Он улыбнулся и ответил: «Хотите добить меня? Я знаю, что вы агент, но ваша попытка устранить меня провалилась! А если серьезно, то мне на работу нужно. Могу подойти вечером, только не кидайтесь вазонами — я сам пойму, где ваш этаж». Завтра идем на второе свидание. © Мамдаринка / VK

«Две недели назад на моем балконе обнаружился голубь с яйцом. Сегодня наконец появился птенчик»

Л — логика

В минусовую погоду застеклили балкон. Я очень переживала, подходила и показывала, что в углах по стенам течет в дождь. Закончили, закрыли новые окна и уехали на пару дней. Возвращаюсь — на улице небольшой плюс. Иду на балкон, а прямо посредине большая лужа тянется к углам. Возмутилась, залезла на стремянку и потрогала все, до чего могла дотянуться. Все было сухое. Посмотрела вниз со стремянки: балкон пустой, посредине лужа, в углу зеленый мешок с мусором. Слезла, приподняла мешок, а под ним тоже лужа. Потрогала потолок над мешком — сухой. Наконец, заглянула в мешок — работники в него сложили куски льда... © Yler / Pikabu

«Вышел в отеле на балкон, и дверь захлопнулась. А охранник никак не может попасть ко мне в номер»

Переиграл и уничтожил

Муж частенько берет мой плеер и идет на балкон. Сидит там, слушает музыку — медитирует, видимо. Вчера он умудрился уронить плеер (живем на 6 этаже, внизу асфальт). Стоил он немалых денег, да еще и подарок — очень обидно! Решила я спуститься и забрать «останки», но обнаружила его целехоньким. Приземлился на банановую кожуру. © Мамдаринка / VK

«Когда мама в девять утра выходила на балкон, этого там не было. А вот когда я в десять тридцать встал, уже было...»

Любопытной Варваре...

Как-то вечером у нас под балконом началась движуха: какие-то мужики чего-то не поделили, шум, гам. Мы с мужем решили, что надо глянуть — интересно же! Вышли на балкон, постояли буквально пять минут, и разборки закончились, все разошлись. Хотим зайти обратно, а фиг там! Дверь захлопнулась, старая ручка сломалась, и — привет — теперь мы на балконе. На улице 4 ℃, мы в футболках и босиком. Шестой этаж. Дома сын спит. Стучим по стеклу. Минут через десять он выходит, сонный такой, смотрит на нас сквозь стекло, улыбается и... уходит обратно! Мы думали, он прикалывается. Ждали еще минут пять, а он не возвращается. Ну все, терпение кончилось — выбили стекло. Сын приходит на звук, чешет голову и говорит: «А, блин, я думал, мне это снится...» © Мамдаринка / VK

«Соседи сверху начали делать ремонт...»

Прямо как в игре, только персонажи живые

Убираю балкон на пятом этаже. Он открытый, не застекленный. В какой-то момент слышу снизу, что мне кричат: «Где он? Подскажи, где он?» Я смотрю вниз — стоят два мужика. У одного в руках огромный сачок. В нескольких метрах от них, в густой траве, прячется павлин. И я понимаю, что они пытаются его поймать. Им сквозь траву его не видно, а мне сверху это синее пятно видно еще как. Павлин побежал влево — я им кричу: «Левее». Он бежит в кусты — я ору: «Правее». Как только они к нему приближаются, он сбегает. Погоня продолжалась больше получаса, я руководила как могла. В конце павлина поймали, но он клюнул одного из мужиков и сбежал. © ArtemedoN / Pikabu

«У нас сегодня было настолько жарко, что у меня стекло на балконе лопнуло»

Когда сын очень хозяйственный

Вешаю вещи на балконе, и вдруг ветром срывает мои любимые трусы. Спустя пару дней сын пошел выгуливать пса. И тут я слышу, что он меня зовет. Выглядываю. Стоит сын с собакой — у нее в пасти красная тряпка — и как заорет на весь двор: «Мама, мы с Лордом нашли твои любимые трусы. Сейчас постираешь и будут как новые». Куча людей, все начинают хихикать. Я кричу: «Ваня, выкинь их, у меня были синие!» © Мамдаринка / VK

«Слышу — на балконе чирикают. Вышел, начал с ним говорить, а он возьми и сядь мне на плечо. Это что, у меня теперь попугайчик, что ли, есть?»

