Какая прелесть - гамак! Так захотелось лечь в него и покачаться.
16 фото балконов, которые доказывают то, что для уюта нужно лишь немного фантазии
Фотоподборки
1 час назад
Что, если ваш балкон — это не склад ненужных вещей, а настоящий мини-оазис прямо в квартире? Все, что для этого нужно, как доказывают герои нашей фотоподборки, это немного фантазии и желания преобразить пространство. Эти пользователи сети превратили свои лоджии в удивительно уютные и стильные уголки, где каждый квадратный метр дышит комфортом и креативом.
«Моя девушка только что превратила балкон в милое местечко»
- Просто и уютненько. Кажется, что даже коту понравилось! © meteorpuppy / Reddit
«Мой уютный балкон в Буэнос-Айресе»
«Балкон моей первой квартиры наконец-то начинает быть классным»
«Солнце в середине дня на моем балконе»
Прекрасное место для отдыха
«Мое первое чаепитие в этом году на балконе в стиле „Алисы в стране чудес“!»
«Сегодня было классно наслаждаться этим великолепным небом с моего балкона»
«Наконец-то закончил оформлять мое маленькое патио»
«Мой оазис на балконе в волшебном месте»
«Мы только что переоборудовали наш балкон. Он стал нашим тайным садом»
«Мой балкончик в этом году»
«Превратили балкон нашей квартиры в уютный уголок для отдыха»
«Я решила провести свой день рождения, устроив пикник на балконе!»
«Оформила мой маленький балкон, как смогла»
«Жду, когда вырастут цветы на моем новом балконе»
«Как только друзья приходят ко мне в гости, то сразу на балкон идут»
- Я бы и в кофейни не ходила, с таким-то балконом. © corichka / Pikabu
А вот еще подборочка фото от людей, которые забабахали балкон мечты, а нам теперь сидеть и завидовать.
Фото на превью budlight / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Балконы у всех:
— Простор, можно классно оформить, достаточно пространства.
Балкон у нас:
— Свалка.
(Всякого хлама, да. Но он нужен: поролоны и пенки для палатки, лыжи и ледянки, инструменты и т.д.)
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