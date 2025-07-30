16 фото балконов, которые доказывают то, что для уюта нужно лишь немного фантазии

Что, если ваш балкон — это не склад ненужных вещей, а настоящий мини-оазис прямо в квартире? Все, что для этого нужно, как доказывают герои нашей фотоподборки, это немного фантазии и желания преобразить пространство. Эти пользователи сети превратили свои лоджии в удивительно уютные и стильные уголки, где каждый квадратный метр дышит комфортом и креативом.