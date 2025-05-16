14 балконов, при взгляде на которые руки зачешутся преобразить и свой

«У меня было много разных рабочих мест за мою практику — и кабинка в офисе, и на кухне дома, и отдельные кабинеты: в подвале, на мансарде. Но вот этот уголок на балконе был самым уютным. Это еще и моя первая квартира, на которую я сам заработал. В ней сам сделал и почти весь ремонт»