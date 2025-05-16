14 балконов, при взгляде на которые руки зачешутся преобразить и свой
Есть балконы, которые словно сошли с картинки — уютные, яркие, продуманные до мелочей. А есть те, что годами служат пристанищем для зимней резины и сломанных стульев. Но стоит лишь взглянуть на удачные примеры, как в голове тут же вырисовывается образ: вот здесь поставлю кресло, там стеллаж с цветочками, а тут прикручу подсветку... Осталось только начать!
«Мой балкон. Кот там со мной отдыхает»
- Судя по его виду — это вы с ним, а не он с вами. И вообще это его квартира. © AstroMastro / Pikabu
- Можно я у тебя на балконе недельку поживу? © Arss85 / Pikabu
«Мой маленький балкончик днем и ночью»
«Чаепитие на балконе в стиле „Алисы в стране чудес“»
«Теперь у нас на балконе есть газончик!»
«Мой старый балкон до и после ремонта»
«Идея дизайна — сделать место для отдыха на лоне природы. Поэтому я использовала панели МДФ под дерево. Деревянная барная стойка для работы и вечерних посиделок. Еще хочется много цветов: петунии, георгины, фикусы. Добавлю еще коврик и барный стул» © Anna1989-83 / Reddit
- Обалдеть! Это ну очень неожиданно! © IWantAllTheDogs / Reddit
«Трансформация моего балкона»
«Мое уютное рабочее место»
«У меня было много разных рабочих мест за мою практику — и кабинка в офисе, и на кухне дома, и отдельные кабинеты: в подвале, на мансарде. Но вот этот уголок на балконе был самым уютным. Это еще и моя первая квартира, на которую я сам заработал. В ней сам сделал и почти весь ремонт»
«Сбылась мечта мальчика! Сделал на балконе зону отдыха»
мы со своим большим балконом пока не решили, что делать. Недавно переехали, оставили ремонт там напоследок. Этот вариант супер 👍
«Мое рабочее место на балконе»
- Там ваше рабочее место кто-то захватил! © IrinaNsk / Pikabu
«У меня нет никакой зависимости»
Фиалок у них нет... успокаивает их... Реально нежные создания: что-то многовато света -умираю, ой, мало - загибаюсь, водыыыы- сасыхаю, всё - утонула, меня забрали у прежней хозяйки - кабздец через пару недель.
«Всегда хотела „зимний сад“ на балконе. Наконец-то имею. И начинаю понимать людей, которые копаются в земле. Это действительно успокаивает»
- Прям сердце заныло, до чего ж хорошо! © Huanita.***st / Pikabu
«Обновила балкон и удивила своих соседей по комнате»
«Наш балкон с шикарным видом»
«Мамин балкон»
«Мой балкон ночью. Хочу добавить еще светильников и коврик»
Комментарии
минутка душноты. Большинство не балконы, а лоджии. Сильное конструктивное отличие!
Это балконы с реддита. Российских балконов раз, два и обчёлся.