14 балконов, при взгляде на которые руки зачешутся преобразить и свой

Дизайн
40 минут назад

Есть балконы, которые словно сошли с картинки — уютные, яркие, продуманные до мелочей. А есть те, что годами служат пристанищем для зимней резины и сломанных стульев. Но стоит лишь взглянуть на удачные примеры, как в голове тут же вырисовывается образ: вот здесь поставлю кресло, там стеллаж с цветочками, а тут прикручу подсветку... Осталось только начать!

«Мой балкон. Кот там со мной отдыхает»

  • Судя по его виду — это вы с ним, а не он с вами. И вообще это его квартира. © AstroMastro / Pikabu
  • Можно я у тебя на балконе недельку поживу? © Arss85 / Pikabu

«Мой маленький балкончик днем ​​и ночью»

«Чаепитие на балконе в стиле „Алисы в стране чудес“»

«Теперь у нас на балконе есть газончик!»

«Мой старый балкон до и после ремонта»

«Идея дизайна — сделать место для отдыха на лоне природы. Поэтому я использовала панели МДФ под дерево. Деревянная барная стойка для работы и вечерних посиделок. Еще хочется много цветов: петунии, георгины, фикусы. Добавлю еще коврик и барный стул» © Anna1989-83 / Reddit

«Трансформация моего балкона»

«Мое уютное рабочее место⁠⁠»

«У меня было много разных рабочих мест за мою практику — и кабинка в офисе, и на кухне дома, и отдельные кабинеты: в подвале, на мансарде. Но вот этот уголок на балконе был самым уютным. Это еще и моя первая квартира, на которую я сам заработал. В ней сам сделал и почти весь ремонт»

«Сбылась мечта мальчика! Сделал на балконе зону отдыха»

ucTepu4ka
1 день назад

мы со своим большим балконом пока не решили, что делать. Недавно переехали, оставили ремонт там напоследок. Этот вариант супер 👍

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«Мое рабочее место на балконе»

«У меня нет никакой зависимости»

Mirasun
7 минут назад

Фиалок у них нет... успокаивает их... Реально нежные создания: что-то многовато света -умираю, ой, мало - загибаюсь, водыыыы- сасыхаю, всё - утонула, меня забрали у прежней хозяйки - кабздец через пару недель.

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«Всегда хотела „зимний сад“ на балконе. Наконец-то имею. И начинаю понимать людей, которые копаются в земле. Это действительно успокаивает»

«Обновила балкон и удивила своих соседей по комнате»

«Наш балкон с шикарным видом»

«Мамин балкон»

«Мой балкон ночью. Хочу добавить еще светильников и коврик»

Создавать красоту собственными руками — особый талант, достойный восхищения, будь то маникюр, ремонт или наряд на выпускной!

Фото на превью Lenok05 / Pikabu

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
1 день назад

Есть классные, интересные решения преображения и функциона балконов👍

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Мирра
23 часа назад

минутка душноты. Большинство не балконы, а лоджии. Сильное конструктивное отличие!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Ио
11 минут назад

С видом ,как у этой собаки, никаких украшений балкону не надо))

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