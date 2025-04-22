15 девушек, которые впервые сделали маникюр своими руками и всех поразили

только что

только что

Редко, но бывает — первые попытки в смелых маникюрных экспериментах выходят такими, что любо-дорого посмотреть. Эти моменты триумфа доказывают: даже руки непрофессионалов иногда творят чудеса.

«Первый раз попробовала метод Gel X и втирку на сложном дизайне. Не могу перестать на них любоваться»

«Попробовала омбре на ногтях в первый раз»

Выглядит как очень красивое обморожение, мне нравится © NuggyBeans / Reddit

Кажется, видела такие у монстра в «Лабиринте Фавна». Если что, это комплимент! © NessusANDChmeee / Reddit

«Мой первый комплект накладных ногтей. Над формой еще надо поработать, и я переборщила с клеточкой. Но все равно горжусь собой!»

«Моя первая попытка сделать нейл-арт, очень горда собой»

«Моя первая попытка в рисовании на ногтях»

«Давно хотела заняться нейл-артом и вот наконец-то попробовала. Было очень сложно, но я получила массу удовольствия в процессе»

«Мой первый опыт нейл-арта. Я в целом умею рисовать, но делать это при помощи лака и крошечных кисточек было ну очень сложно!»

«Первый раз пробую сделать такой комплект»

«Моя первая попытка самостоятельно порисовать на ногтях. Могло бы быть гораздо аккуратнее, но я все равно довольна»

«Первая попытка сделать поп-арт на ногтях»

«Впервые попробовала свой новый аэрограф с красками на водной основе»

Почему-то они похожи на милые рыбьи мордашки. Мне нравится! Очень красиво. © ComplaintGeneral*** / Reddit

«Моя первая попытка сделать такие накладные ногти»

«Первый раз рисовала нейл-арт с мультяшками. В целом занимаюсь маникюром всего 4 месяца. Этот комплект — для моего первого клиента»

Фантастика! Для такого маленького «холста» это нереальная детализация. © jabberwocky247 / Reddit

«Полигель, попытка № 2. И первая — c нейл-артом»

Хорошо получилось! Но не давайте такому лаку контактировать с кожей. От него часто бывает жуткая аллергия © jennyjean1978 / Reddit