15 работ мастера, которая творит на ногтях как художник на холсте
Мода и стиль
1 минута назад
Маникюр — это не только способ ухода за ногтями, но и форма самовыражения. В мире красоты все чаще появляются необычные и креативные идеи, арт-маникюр, который позволяет выделиться и добавить яркости в повседневный образ. Мастера не перестают удивлять нас новыми техниками и оригинальными решениями, превращая ногти в настоящие произведения искусства. В этой статье мы рассмотрим самые оригинальные идеи маникюра от талантливого мастера, которые способны вдохновить на создание уникального образа.
Цветы на темном фоне с эффектом живописи — стильно и немного загадочно
«Подсмотрела дизайн у японского мастера»
- Не подумала бы, что у ногтей может быть такая форма! © roses1are1red
«Когда надоели обычные дизайны в морском стиле»
«Морской дизайн, продвинутая версия», — сказали бы мы. А вот как отреагировали комментаторы:
- Выглядит даже слишком реалистично! © roses1are1red
Маникюр из будущего — с неоном, дымкой и хром-артом
Объемный маникюр с жемчужинами — как нежное украшение
В стиле Червонной королевы из «Алисы в стране чудес»
Котики, нежность и серебрянные акценты
Море на каждом ноготочке
Объемные ракушки, которые сверкают на солнце
Стильный принт, как альтернатива леопардовому
Когда твой арт-маникюр — картина, написанная в стиле современного искусства
"Живой" маникюр, напоминающий аквариум с рыбками
- Вау! Будто живые! © anniekli3
Черно-белый шик
«Ручная роспись»
Белые ногти с фиолетовой дымкой и сверкающими деталями
Еще больше идей маникюра можно подглядеть в этих статьях:
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