16 женщин похвастались маникюром, с которым без внимания сложно остаться

В современном мире большинство женщин не могут представить свою жизнь без новенького маникюра. Некоторые придерживаются бессмертной классики и не изменяют любимым нюдовым оттенкам, другие же любят экспериментировать с цветами и дизайнами, и в новый год на их ноготочках можно увидеть красные шапочки и елочные игрушки, а весной — роскошные цветы. Бывает даже так, что на каждом ноготочке умещается персонаж любимого сериала.