Ну и безвкусицаааа. Парню уже без разницы, вы расстались, все, забудь, а это вырвиглазное послание в пустоту тебе месяц наблюдать. Ей-богу, уж лучше каре...
16 женщин похвастались маникюром, с которым без внимания сложно остаться
В современном мире большинство женщин не могут представить свою жизнь без новенького маникюра. Некоторые придерживаются бессмертной классики и не изменяют любимым нюдовым оттенкам, другие же любят экспериментировать с цветами и дизайнами, и в новый год на их ноготочках можно увидеть красные шапочки и елочные игрушки, а весной — роскошные цветы. Бывает даже так, что на каждом ноготочке умещается персонаж любимого сериала.
«А вот так они выглядят ночью»
- Это произведение искусства! © Toocart / Reddit
«Годами наблюдала, как моя бабушка красит ногти в такой цвет. Как я рада, что теперь он в моде»
«Маникюр Китти»
«В честь развода забубенила. Прощай, бывший!»
«Прощай, парниша».
- Ржу! Вот это я понимаю — ход конем © RexlsAMiiCostume / Reddit
«Ловите мои ногти в стиле "Бриджертонов"»
«Маникюр моей мечты из "Игры престолов"»
«Угадайте, что меня вдохновило? Летние пикники»
«А меня вдохновила "Русалочка"»
«Мама - учитель в начальной школе. Вот ее маникюр на Хэллоуин»
«Сестра - мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»
«Мама просила: "Сделай что-то пастельное, но интересное". Вот результат»
«Работаю в библиотеке. Захотела маникюр, который мэтчился бы со старыми книгами»
«Короче, бабуле 90 лет, она вообще не может сидеть на месте. Поэтому все это мы сделали за 20 минут»
«Мои ногти теперь акулы»
У меня больше нет глаз. Они вытекли. Таким кошмаром нельзя даже поесть, безумие. Я такими банку открыть не смогу без риска палец вывихнуть... Ноготь отвалится сразу. Они едят исключительно бургеры? Тогда сойдет, кусаешь, а помидор не выскочит. Акула удержит
«У моей подруги есть бабуля, ей 101 год. И вот ее ногти»
«Все вокруг делают маникюр с клубничкой. Я тоже решилась»
Много маникюра не бывает! Еще больше необычных идей ты можешь найти здесь