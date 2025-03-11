15 женщин, для которых маникюр не ерунда, а еще один повод для радости

Многие, сделав маникюр однажды, делают это на протяжении многих лет. Кто-то предпочитает простой дизайн и классические цвета, а кто-то любит всякого рода эксперименты. В нашей статье мы собрали и тех, и других, так что вдохновиться этой подборкой смогут многие.

«Сделала ногти, и теперь они мне читать не дают, все время на них отвлекаюсь»

"Я сделала оленьи ногти"

«Годами наблюдала, как моя бабушка красит ногти в такой цвет. Как я рада, что теперь он в моде»

"Сделала маникюр подружке, а теперь сама такой же хочу"

«Ловите мои ногти в стиле „Бриджертонов“»

"Даже моя мастер была в шоке, когда я показала ей, что хочу. Чувствую себя сумасшедшей"

«Обычно я вообще против всяких украшений на ногтях, но у меня завтра свадьба, вот я и решилась»

«А меня вдохновила Русалочка»

«Подружка сделала мне маникюр, и он произвел настоящий фурор»

«Мама просила: „Сделай что-то пастельное, но интересное“. Вот результат»

«Завтра лечу на 100-летие бабушки. Хотела сделать что-то в стиле времен ее молодости. Мастер 2 часа корпела»

«Из всех вариантов, что я делала, этот — мой самый любимый маникюр»

«Сестра — мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»

«Стоимость этого маникюра смешная и я в восторге от него»

«Все вокруг делают маникюр с клубничкой. Я тоже решилась»