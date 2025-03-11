15 женщин, для которых маникюр не ерунда, а еще один повод для радости
Народное творчество
2 часа назад
Многие, сделав маникюр однажды, делают это на протяжении многих лет. Кто-то предпочитает простой дизайн и классические цвета, а кто-то любит всякого рода эксперименты. В нашей статье мы собрали и тех, и других, так что вдохновиться этой подборкой смогут многие.
«Сделала ногти, и теперь они мне читать не дают, все время на них отвлекаюсь»
"Я сделала оленьи ногти"
«Годами наблюдала, как моя бабушка красит ногти в такой цвет. Как я рада, что теперь он в моде»
"Сделала маникюр подружке, а теперь сама такой же хочу"
«Ловите мои ногти в стиле „Бриджертонов“»
"Даже моя мастер была в шоке, когда я показала ей, что хочу. Чувствую себя сумасшедшей"
«Обычно я вообще против всяких украшений на ногтях, но у меня завтра свадьба, вот я и решилась»
«А меня вдохновила Русалочка»
«Подружка сделала мне маникюр, и он произвел настоящий фурор»
«Мама просила: „Сделай что-то пастельное, но интересное“. Вот результат»
«Завтра лечу на 100-летие бабушки. Хотела сделать что-то в стиле времен ее молодости. Мастер 2 часа корпела»
«Из всех вариантов, что я делала, этот — мой самый любимый маникюр»
«Сестра — мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»
«Стоимость этого маникюра смешная и я в восторге от него»
«Все вокруг делают маникюр с клубничкой. Я тоже решилась»
«Впервые отрастила такие длинные ногти и я сама от них в восторге»
А вот еще несколько статей о маникюре, который восхищает и удивляет:
Фото на превью gruntledgirl / Reddit
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