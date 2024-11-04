20 историй о людях, чьи сердца будто выплавлены из чистого золота

Нааа одной работе мы не ладили с начальницей одного отдела. Не ругались, гадости никому никто не делал, мы просто друг друга не переносили. Как воспитанные девочки старались этого не показывать, работу работали, но старались лишений раз не пересекаться.

И вот у нас очень большое мероприятие. Их отдел в мыле всем составом (они ответственные). И я что-то мимо прохожу, начальница это "Конфуз, у тебя много сейчас работы? А то у нас запара, и вот надо, условно, журавликов из бумаги поделать ". Я села делать, мне не сложно, и запары нет. Потом ко мне ещё народ подошёл, типа, чё делаешь? Я отвечаю, что вот, попросили помочь. Народ оставался помогать. Кстати, смешное: помогали "старички" с позициями. Недавно пришедшие морщили носики и уходили, ухмыляясь. А нам было весело: и полезное, пусть и простое дело делаем, и трепемся. Эдакий тим-билдинг. Все сделали, расползлись. А потом эта начальница ко мне подошла и такое спасибо сказала, вот от души, что мне прям захотелось для нее поле вспахать.