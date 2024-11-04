20 историй о людях, чьи сердца будто выплавлены из чистого золота
В жизни то и дело случаются разные неприятности, которые никак нельзя предугадать и как-то к ним подготовиться. В такие моменты порой даже не знаешь, что делать и как выкручиваться из сложившейся ситуации. И когда выручают совершенно незнакомые люди, сердце наполняется теплотой, благодарностью и уверенностью, что в этом мире еще много добрых, отзывчивых и бескорыстных людей.
- Я как-то в такси телефон уронила и не заметила. Тогда вызывали такси по телефону. Время было такое, когда встроенных поисков не было, перенос фото — через провод. Да и телефон был дорогой. В общем, с другого телефона дозвонилась, объяснила. Таксист после смены завез мне без оплаты за вызов (так я ему денег все равно дала). © Олеся / ADME
- Июль. Билетов из Уфы в Краснодар нет! Как лететь домой? Записалась, как и многие, на листочек в очередь, и шатаюсь по залу. Подошел невзрачный дядька, башкир. Заговорил со мной как-то ни о чем, пригласил чаю попить. Попили у стойки. Узнал, куда лечу, что билетов нет, и денег только-только на билет и на такси до дома. Говорит: «Давай паспорт». Я и отдала совершенно спокойно, хотя я очень недоверчивый человек. А он зашел в какое-то служебное помещение. Через время возвращается, а в паспорте лежит билет на ближайший рейс! А это вот-вот прям сейчас! Отвезли меня к трапу, как королеву. Мы с дядькой просто познакомились, попили чайку и не обменивались контактами! Я не просила, я и не знаю, кем он был, я думала, он такой же бедолага, как и я. Вспоминаю и благодарю... И много у меня таких историй, столько людей хороших вокруг — отзеркаливание! Это надо понимать! © Варвара / Dzen
- У меня много было таких историй. Однажды я вернул 500 евро в аэропорту. А мне вернули дорогой телефон, забытый на заправке: какой-то человек нашел его, поднял и отдал девушке-оператору, а она позвонила маме... Какие-то 2 парня зимой толкали кому-то заглохшую машину, не получалось. Я пристегнул ее к своему джипу и она завелась. Вокруг меня всю жизнь все друг другу помогают, я постоянно это вижу. © Хома / Dzen
- Иду вечером после работы. Дождь сначала накрапывал, а потом ливень пошел. Стою на пешеходном переходе и вдруг надо мной появляется зонт. Оглядываюсь, стоит девушка. Проводила меня до остановки! Надо же! © Ирина Калиманова / Dzen
- Когда был мелкий, мы (трое детей с родителями) куда-то летели с пересадками. Наш стыковочный рейс задержали более чем на сутки. Пришлось ночевать в аэропорту (это было давно, тогда авиакомпания никакой еды и номера в гостинице не предоставляла). Мимо проходила совершенно незнакомая пара, также с детьми. Заметила нас, поинтересовалась, не с такого ли мы рейса и предложила переночевать у них. К сожалению плохо их запомнил, но сам их поступок с теплотой вспоминаю до сих пор, а мне уже за 40. © Evilsun / Pikabu
- Моя двоюродная сестра сшила себе платье и впервые надела его. И вот вышли мы погулять, и первый же встречный парень с восхищением ей сказал: «Какая вы красивая в этом платье, прямо как крем-брюле, так и хочется вас съесть!» Сестра смутилась, но было видно, что ей приятен комплимент. © Алена / ADME
- В день свадьбы вышло недоразумение, и мне пришлось бежать в дешевую парикмахерскую, где мне наспех сделали старомодную укладку. Макияж сделала сама. В старомодном взятом напрокат платье и с начесом на голове. Чувствовала себя ужасно... По дороге к месту проведения торжества нас догнала машина из окна высунулась девушка, улыбнулась, показала «лайк» и сказала: «Невеста красивая-я-я-я!». И мне стало так приятно! Настроение поднялось. 22 года прошло, а я помню эту девушку и очень ей благодарна за поддержку. © mrs.thanx / Dzen
- Сработала сигнализация у машины. Подбежала к окну: какие-то гопники трутся... Выключила сигналку. Разозлилась, думаю, че им надо? А крикнуть из окна побоялась (пробьют адрес, все дела). Пока одевалась, те попинали по колесам еще пару раз и ушли. Не успела спросить, че надо. Выходить было уже не к кому.
Попросила совет у друга по телефону, типа че делать в такой ситуации? Друг говорит: «Может, машину переставить надо?» — «Нет же, не мешает никому!» — «Может, окна не до конца закрыла?» Я отвечаю: «Да ты что, думаешь, эти гопники малолетние хотели помочь?! Не верю!»
В итоге спускаюсь на проверку и... действительно! Одно окно раскрыто до конца! Сначала не поверила, думала, что разбили, искала осколки даже. Потом, нажав кнопку, закрыла окно, которое простояло открытым весь день и всю ночь. Ничего не пропало! Хотя в машине было полно всякой техники. Теперь поняла, что мир не без добрых людей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю в зоомагазине. Подкинули коробку с пятью котятами, малюсенькими, с ладошку. Сижу над ними в панике, не знаю, что делать. Тут нашлась добрая женщина. Сначала определила, что раз глазки открылись, могут уже кушать детский паштетик. Научила поить из шприца, массировать животики. Принесла теплые пеленки. Мы написали объявление. И за 2 дня всех пристроили! До сих пор с благодарностью вспоминаю эту милую Катю. © Мариша Колтунова / ADME
- В прошлом году на Рождество пошли с дочкой в местную пекарню. А ребенок у меня шебутной. С ней я и не заметила, как кошелек выпал. Ну, я и не заглядывала в сумку 2 дня. 9 января, в мой день рождения, отвела дочку в сад и только хотела ехать за тортиком, как решила VK проверить. А там сообщение от незнакомого парня: «Не теряли ли вы кошелек?» Я стала все проверять — кошелька и правда нет! Пишу ему: «Да, я. И скорее всего в Хлебнике. Там карточка с рисунком стетоскопа, Подорожник, наличка и т.п.». Короче, приехала я в эту пекарню. Оказалось, что 7-го числа кошелек нашла какая-то женщина и передала продавцам. Те же оставили его до прихода хозяина пекарни. Он, посмотрев мой кошелек, нашел мою визитку и написал мне. А узнав, что у меня ДР, угостил кофе с пирожным. Деньги за возврат категорически отказался брать. © Даша и Ксюша / Dzen
- Работаю в местной маленькой сети АЗС. Однажды беременная девушка въехала в металлический бордюр и порвала колесо. А ехала в роддом. Наши коллеги ее в такси отправили, а машину отогнали на шиномонтаж. Естественно, бесплатно. © oaken33 / Pikabu
- Был такой случай. Еду домой на автобусе, зима, мороз. Автобус ломается на полпути, а как дойти пешком, я не знаю (дошла бы, если б знала, куда). Мимо ехала машина, остановилась, водитель спросил, куда мне. Я говорю, вот туда-то. Женщина на переднем и говорит, мол, давай подвезем девочку, жалко. Я села назад, раз 5 точно «спасибо» им сказала (холод я переношу плохо). В общем, подбросили до моей остановки, денег не просили. © Маргарита Астринова / ADME
- Так уж вышло, что мне, 20-летней девчонке, пришлось ехать на поезде с младшей сестрой. В поезд забыла взять бутылочку для смеси. Годовалая сестра плакала на весь вагон, из стакана пить еще не умела, и уснуть без бутылки не могла. Ночью в Сургуте на стоянке молодой парень взял такси, съездил в круглосуточную аптеку, привез нам бутылочку. Денег ни в какую не взял. И номер не дал, чтобы я перевела... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В 2006 году работала возле магазина, продавала мороженое и квас. Как-то пошел дождь, подул ветер и резко похолодало. Работать в такую погоду на улице не очень приятно. И вот стою я вся такая, замерзла, без настроения. И тут у магазина паркуется машина, по-моему, Toyota RAV4. Выходит парень с девушкой, идут в магазин. Через несколько минут выходит девушка и несет в руках кофе с булочкой. И идет прямо ко мне. И вручает мне. Я растерялась, не знала, как реагировать, а она сказала, что знает, каково так стоять, зарабатывать на улице в холод, когда все проходят мимо. И ушла. Помню эту девушку, благодарна ей. Я так тогда растерялась, что даже не спросила ее имя... Если вдруг она прочитает, благодарю тебя, добрая девушка. © Viktoriya / Dzen
- Пропал в доме свет. Вызвала электрика, он все проверил, сказал: «Проблемы на столбе на улице, нужно вызывать аварийку». Зима, вечер, живу одна, приехала машина с вышкой, а к столбу проехать не могут, снег почти по пояс. По-всякому пробовали, и с проезжей части, и с тротуара. Говорят: «Чистите снег и завтра вызывайте, а у нас смена заканчивается, ничего сделать не можем». Вздохнула, кто ж чистить то будет? Вышла с лопатой. Спина больная, снег мокрый, тяжелый, никто из соседей помочь не захотел. Час снег кидаю, почти ничего не изменилось. Тут смотрю, едет машина с вышкой. Выходят из нее те же самые ребята, что приезжали час назад, несут лопаты... Все сделали за час. То есть они приехали после своей работы, еще и денег не взяли. Честное слово, до слез. Дай бог им здоровья и помощи во всем. © Наталья Полищук / Dzen
- Всегда жалею пожилых людей... Вчера покупала продукты в магазине, передо мной стояла бабушка старенькая, покупала хлеб, масло, 2 яблока и яйца. Продавец назвал сумму, бабушка долго считала и рылась в кошельке. В результате она вздохнула и сказала, что яйца брать не будет, не хватает денег. У нее была довольно большая сумка на колесиках, и я смогла, оплатив свои покупки и ее яйца, незаметно сунуть их ей в сумку. Получила огромное удовольствие, представив, как она дома обрадуется. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Помню, ехала на дачу, в багажнике везла тумбочку. И у меня спускает колесо. А запаска лежит под тумбочкой. Останавливаюсь, жалобно «голосую». Останавливается мужик. Кратко описываю ему ситуацию, мол, так и так, своими силами не справиться, помогите, пожалуйста. Вытащил тумбочку, достал колесо, поменял его, загрузил тумбочку обратно и уехал. Правда, делал это с некоторой долей недовольства на лице, но, видимо, отказать было неудобно. Кто знает... Но в любом случае спасибо тебе, добрый человек! © Ежик в тумане / ADME
представляю лицо бабули, когда она распаковывает сумку, а там яйца, которые она не оплачивала. как минимум она начнет сомневаться в своей памяти. а если с совестью все ок, то еще пойдет и вернет, так как будет считать, что украла. в магазине, как я понял, тоже никто не видел, как дама положила яйца бабуле, следовательно могут еще и наорать нa нее...
- Был случай в магазине белья. Две примерочные, один продавец и толпа теток. Все ее дергают, требуют размер, цвет, унести, принести. В примерочную очередь, на кассу тоже очередь. Воздух уже искрится. И тут заходит чей-то муж. Оценивает обстановку и кричит: «Девочки, кому чем помочь? Кому застегнуть, расстегнуть, размер определить — обращайтесь. Подержу, посмотрю, все для вас!» Все заржали и сразу успокоились. Дальше смирно стояли, ждали своей очереди, не скандалили. © Хильдур / ADME
- Однажды мы с детьми ехали в парк, я взяла с собой рюкзак с перекусом, положила его рядом, а, выходя, забыла его в автобусе. Причем сидели люди, которые видели, что я его забыла, но ничего не сказали. Когда автобус начал уезжать, мы с 14-летней дочерью рванули за ним. Дочь убежала вперед и тут к дочке подъехала машина, водитель предложил подвезти. Она, не думая, села, они догнали автобус, забрали рюкзак. И этот водитель привез ее обратно, совершив большой крюк. До сих пор вспоминаем с благодарностью этот случай. А те люди, которые не напомнили мне об оставленном рюкзаке, конечно же, порылись в нем в поисках ценностей. А там были только бутерброды и напитки. © Зульфия Сайфуллина / ADME
- Однажды много лет назад мой сын не вернулся вечером с прогулки. Ему было 8 лет. Я побежала домой к его другу, с которым они играли во дворе, он сказал, что они «катались» на автобусах. На какой-то остановке друг выскочил из автобуса и поехал домой, а мой сын остался в этом автобусе и ехал до конечной остановки. Он хотел вернуться домой, но не знал, на каком номере надо ехать. Сел в какой-то автобус и опять доехал до конечной, но это был другой конец города. В общем, он шел по дороге один и какой-то то мужчина спросил его, где он живет. Сын назвал адрес, но так как время было позднее, мужчина забрал его к себе домой, накормил, и положил спать на диван, а сам лег на матрас на полу. Всю эту историю я узнала от сына, когда мужчина привел его к нам домой. Но в этот момент я с родителями была в полиции, и писала заявление о пропаже сына. Дома была старшая дочка. Она забрала братишку, сказала «спасибо» мужчине и не спросила у него ни имени, ни адреса. Этот мужчина подарил моему сыну апельсин и книжку. Я по сей день благодарю небеса и того человека, который, по сути, спас моего сына. © Светлана БМВ / ADME
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Комментарии
Очень мило.
Возмутила только мадам, которой меняли колесо водитель с "не очень довольны лицом" .. а что, мужик должен был в экстазе быть, меняя колесо какой-то незнакомке? Вот это коронища нааа деве! Можно быть просто благодарной за помощь? Вот без претензий
Нааа одной работе мы не ладили с начальницей одного отдела. Не ругались, гадости никому никто не делал, мы просто друг друга не переносили. Как воспитанные девочки старались этого не показывать, работу работали, но старались лишений раз не пересекаться.
И вот у нас очень большое мероприятие. Их отдел в мыле всем составом (они ответственные). И я что-то мимо прохожу, начальница это "Конфуз, у тебя много сейчас работы? А то у нас запара, и вот надо, условно, журавликов из бумаги поделать ". Я села делать, мне не сложно, и запары нет. Потом ко мне ещё народ подошёл, типа, чё делаешь? Я отвечаю, что вот, попросили помочь. Народ оставался помогать. Кстати, смешное: помогали "старички" с позициями. Недавно пришедшие морщили носики и уходили, ухмыляясь. А нам было весело: и полезное, пусть и простое дело делаем, и трепемся. Эдакий тим-билдинг. Все сделали, расползлись. А потом эта начальница ко мне подошла и такое спасибо сказала, вот от души, что мне прям захотелось для нее поле вспахать.
Вчера в метро. Вышла н.а своей станции, иду к переходу, а поезд ещё стоит. Вижу — далеко впереди у мальчонки лет 10-12 упала н.а пол шапка, он этого не заметил, топает дальше. И тут из вагона выбегает парень, хватает шапку, догоняет мальчика, отдает ему пропажу... двери закрываются, поезд уходит, парень остаётся ждать следующий. Не, ну, молодец же? Мог сделать вид, что его это не касается, но оказался неравнодушным.
Ценности в рюкзаке, ага. С таким именем, простите, думаю, и внешность подходящая, и я бы в первую очередь подумала, что в рюкзаке взрывное устройство