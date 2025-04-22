10+ способов заработать, почти не меняя привычного образа жизни

Мы привыкли думать, что подработка — это вторая смена, фриланс по ночам или такси на выходных. Но на деле способов подзаработать больше, чем кажется — и многие из них буквально у нас под носом, достаточно просто взглянуть на привычные вещи под новым углом. Главное — найти то, что подойдет именно вам.