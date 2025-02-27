19 дизайнов ногтей, которые не все поймут, но точно запомнят

Фотоподборки
1 час назад

Дизайн ногтей словно отдельный вид искусства – может вызывать разные эмоции от восхищения до дискомфорта. Мастера порой создают такие шедевры, что думаешь: "Да как такое в голову могло прийти?" В этой подборке примеры такого креативного полета фантазии.

«Не самый симпатичный маникюр, но было очень весело его делать»

«Реалистичные коготочки из полигеля»

«Я просто должна была заставить их сиять!»

"Наживки для рыбалки"

«Моя мастер по маникюру такая клевая!»

"Ощутила прилив творческих сил!"

«Ногти-конфетки»

«5 часов спустя»

«Сделала сегодня»

«Когда живешь ради эпатажа»

«Нравится?»

«Нарисовала всякие странности»

«Сделала такой маникюр подружке»

«Зомби»

«Ощущаю себя принцессой»

"Навеяно работами Дзюндзи Ито"

"Я все еще учусь декорировать"

«Накладные ногти на пчелиную тематику»

«Жучки!»

Ichiro Shell
35 минут назад

Обожаю подборки с маникюрами. Сразу налетает женская часть сообщества и начинает брызгать ядом, хаять и высказывать исключительно свое "фи" хД

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Креатив – это весело, но не всегда уместно. А эти рекомендации помогут подобрать маникюр, который понравится всем. С ним можно и в пир, и в мир, и на работу.

Фото на превью VirgoSquishmallow / Reddit

Комментарии

Уведомления
Евгений Молотов
11 минут назад

А мне нравится, круто и оригинально) не все конечно идеальные. Но мне кажется, такие варианты не для повседневной носки

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