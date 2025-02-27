19 дизайнов ногтей, которые не все поймут, но точно запомнят
Фотоподборки
1 час назад
Дизайн ногтей словно отдельный вид искусства – может вызывать разные эмоции от восхищения до дискомфорта. Мастера порой создают такие шедевры, что думаешь: "Да как такое в голову могло прийти?" В этой подборке примеры такого креативного полета фантазии.
«Не самый симпатичный маникюр, но было очень весело его делать»
«Реалистичные коготочки из полигеля»
«Я просто должна была заставить их сиять!»
"Наживки для рыбалки"
- Показала твои ноготочки своему мужчине, он сказал: "Делай!" © OriginalSchmidt1 / Reddit
«Моя мастер по маникюру такая клевая!»
- Я бы их все время трогала! © Brief_Needleworker53 / Reddit
"Ощутила прилив творческих сил!"
- Крутые, но могут выбесить! © Dramatic_Deer_4754 / Reddit
«Ногти-конфетки»
«5 часов спустя»
«Сделала сегодня»
«Когда живешь ради эпатажа»
«Нравится?»
«Нарисовала всякие странности»
гиацинт там как оказался? набор базы Яги, лепили бы беладонну тогда уже
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«Сделала такой маникюр подружке»
- Милота! Как раз к весне! © laker-jeju / Reddit
«Зомби»
«Ощущаю себя принцессой»
"Навеяно работами Дзюндзи Ито"
"Я все еще учусь декорировать"
- Безумие какое! Отличная работа! © Paris_Curly98 / Reddit
«Накладные ногти на пчелиную тематику»
«Жучки!»
Обожаю подборки с маникюрами. Сразу налетает женская часть сообщества и начинает брызгать ядом, хаять и высказывать исключительно свое "фи" хД
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Креатив – это весело, но не всегда уместно. А эти рекомендации помогут подобрать маникюр, который понравится всем. С ним можно и в пир, и в мир, и на работу.
Фото на превью VirgoSquishmallow / Reddit
Комментарии
Уведомления
А мне нравится, круто и оригинально) не все конечно идеальные. Но мне кажется, такие варианты не для повседневной носки
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