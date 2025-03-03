15+ мастеров маникюра, чьи работы язык не повернется назвать обычными
Народное творчество
1 час назад
Маникюр давно перестал быть просто уходовой процедурой — сегодня это способ самовыражения и настоящая форма искусства. Одни выбирают классическую элегантность, а другие превращают свои ногти в миниатюрные шедевры. В этой подборке вы увидите работы мастеров, которые ломают стереотипы и создают нечто по-настоящему уникальное. Готовы удивляться? Тогда поехали!
"С днем рождения меня"
«Мой любимый цвет и маникюр в технике «кошачий глаз»
"Хотелось сделать что-то милое на День святого Валентина и попробовать этот очаровательный дизайн с сердечками"
«Вот такие лица на ногтях»
«После 9 часов работы они наконец-то готовы! Это был мой первый опыт работы с линиями»
«Ногтями мой муж занимается уже третий год, хотя изначально на мастера по маникюру отучилась я. А я вот так и не стала в итоге делать ноготочки»
«Подруга накрасила мои ногти в тон кошачьим глазам»
- Мой парень спросил, почему такой маникюр называется «кошачий глаз». Теперь у меня есть ответ! © u/Hand-Cycle-Girl-33 / Reddit
«Этот маникюр мне сделала подруга. Она прекрасный мастер»
«Сделала вот такие ногти, когда пошла разводиться с мужем»
- Когда понимаешь, что свобода — это не про грусть! © Ida_PotatHo / Reddit
«Большинство клиенток любят однотонные покрытия и просто аккуратный маникюр. Так и живем»
«Мой парень научился делать мне ногти. Он начал четыре месяца назад, и я так благодарна, потому что стесняюсь людей и маникюрных салонов»
«Мои руки готовы ко Дню святого Валентина»
"Маникюр для подруги на ее день рождения"
«Вот такие вот ногти «от дурного глаза»
«Фиолетовый принт c кроликами»
«С помощью наклеек и украшений, которые у меня были, получилось сделать такие аквариумные ногти»
«Когда мастер делает не то, что вы хотели. Сначала шок, потом смотришь — вроде красиво, а через день даже нравится»
"Я и моя черепашка. И наши сочетающиеся ногти!"
Фото на превью HatsAndStringCheese / Reddit
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