Мы решили узнать, какой маникюр делают модницы в разных странах

В каждой стране есть свои предпочтения и тренды. На бьюти-сферу это тоже распространяется, и мы решили глянуть, какой маникюр делают девушки по всему миру. И некоторые дизайны и техники нас просто поразили.

Доминиканский маникюр: девушки добавляют чеснок в лак

Доминиканки нарезают свежий чеснок и кладут его прямо в бутылочку с прозрачным лаком для ногтей. Главное, оставить лак на несколько дней, а потом можно наносить его на чистые сухие ногти как базовое покрытие. Чеснок, как известно, укрепляет их и способствует росту. Многие втирают его в кутикулу, но давайте будем честными: чеснок неприятно пахнет. Поэтому лучше сделать «чесночный лак»: никакого запаха и море пользы.

Испанский маникюр: «аура» и «бархат»

Маникюр «аура» с наклейками. Делаю впервые! © ncxtne / Reddit

В Испании модно делать маникюр под названием «аура» (на фото сверху) и «бархат».

Сделала себе бархатные ногти. © poohg1994 / Reddit

Теперь у меня есть весенние цветы, сделанные с помощью акриловой пудры. © PLA_beauty / Reddit

А еще испанкам нравятся ногти в мелкий цветочек.

Английский маникюр: многогранность дизайнов

Cyril Pecquenard / KCS / East News

В целом маникюр в Туманном Альбионе можно описать 2 словами: «качественно» и «дорого». Причем за массаж, нанесение крема и другие приятные процедуры с клиента возьмут дополнительную плату. В Англии при удалении кутикулы используют европейский подход: кожу у ногтя размягчают и отодвигают специальной палочкой. Кусачки и ножницы для кожи не используются. Многие модницы подражают Виктории Бекхэм и делают себе такой же маникюр. Один из трендов, продемонстрированных на Лондонской неделе моды весной 2023 года, — это черные ногти с эффектом омбре: сам ноготь прозрачный, а кончик затемнен.

Японский маникюр: яркий гель-лак или здоровые ногти

«Осуществила свою мечту и сделала маникюр в японском стиле»

Считается, что в Японии при создании маникюра в основном используют специальный гель-лак. Это средство отлично ложится на ногти, и с его помощью можно создавать различные причудливые дизайны. Кроме того, гель-лак содержит устойчивые пигменты, благодаря чему цвет получается ярким и насыщенным. Такой маникюр держится дольше, чем обычный, но и стоит, как правило, дороже.

«В первые сделала японский маникюр. Очень приятная штука»

Однако в Японии популярна и еще одна процедура, при которой лак вообще не используется. Традиционный японский маникюр служит скорее для укрепления ногтей. Ногти полируют и наносят средство, состоящее из натуральных ингредиентов. Хотя эффект от процедуры вряд ли продлится больше 2 недель, для ногтей такой маникюр полезнее, чем обычный.

Французская классика: дневной и вечерний стиль

Француженки предпочитают не экспериментировать и используют в основном лаки классических расцветок. Дневной маникюр здесь обычно делают в натуральных оттенках, благодаря чему ногти выглядят одновременно свежо и естественно. А вот вечером можно попробовать что-то более яркое: алый или насыщенный бордовый цвет.

Датский минимализм: металлические ногти с необычными оттенками

«Мои хромированные ногти»

Женщины в Скандинавии обычно делают сдержанный маникюр в нейтральных тонах, но это не значит, что они вообще избегают ярких цветов. В последнее время в моду вернулись хромированные ногти. Для создания этого эффекта скандинавки используют не только специальную пудру, но и лаки. А чтобы добиться необычного оттенка, они наносят разные покрытия в несколько слоев.

Китайский маникюр: нежные оттенки и сложные узоры

Сейчас в Китае одним из самых популярных маникюрных трендов стали ногти Douyin. Этот игривый и женственный маникюр лучше всего смотрится на длинных ногтях, но подходит и для коротких, если они круглой формы. В качестве основы обычно используется лак молочного или розового цвета, который затем украшают стразами или другими элементами. Причем дизайн можно придумать любой, строгих правил здесь нет.

Английская классика: модные цвета, которые сейчас выбирают в Лондоне

«Оливковые ногти»

Жительницы Англии в последнее время отдают предпочтение лакам насыщенных цветов. Ногти этой осенью красят любыми оттенками зеленого: от светло-оливкового до темного. Кроме того, популярностью пользуется коричневый и шоколадный маникюр. Если еще недавно женщины предпочитали матовые лаки, то теперь в моду возвращается «желейный» маникюр. Чтобы добиться такого эффекта, можно смешать классический лак с прозрачным или просто купить специальное средство.

Итальянский стиль: тонкая полоска добавляет ногтям длины

Благодаря популярной в Италии технике даже короткие ногти могут выглядеть длинными. После покрытия ногтя лаком мастер тонкой кисточкой, смоченной в ацетоне, обводит ногтевую пластину по контуру. В результате между краем ногтя и кожей появляется едва заметная полоска, создающая иллюзию длины. Правда, итальянская техника подходит не всем. Если не обрабатывать кутикулу маслом, то, когда ногти немного отрастут, маникюр будет выглядеть неаккуратно. Кроме того, лак может быстрее отслоиться или сколоться.

Корейский дизайн: акцентные ногти или мраморное покрытие

«Корейский маникюр, который подходит для рабочих будней»

Новые маникюрные тренды часто появляются именно в Южной Корее, а затем обретают популярность по всему миру. В соцсетях здесь всегда можно найти интересные идеи для маникюра. Именно корейские мастера познакомили нас со стеклянными ногтями и маникюром «аура». Один из популярных сейчас дизайнов — акцентный маникюр. На один или несколько ногтей наносятся блестки, украшения или другие элементы, что позволяет создать уникальный образ.

«Мраморные ногти»

Другой популярный этой осенью тренд — покрытие, создающее мраморный эффект. Такой дизайн делает любой маникюр уникальным и интересным. Так что, если вам не нравится ни один модный оттенок, можно создать необычный и стильный маникюр, используя свой любимый цвет.

Мексиканский стиль: модные ногти будут яркими

Мексиканки не боятся использовать яркие краски в маникюре. Модные цвета ногтей здесь — насыщенный красный и розовый. На севере страны женщины украшают свои ногти стразами и часто используют объемный дизайн. Южанки же отдают предпочтение чуть более сдержанному стилю.