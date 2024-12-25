При ближайшем рассмотрении видно, что кутикула не обработана, руки выглядят неухоженно. Хоть как накрась, лучше не будет
12 идей для новогоднего маникюра, с которым совсем не хочется прятать руки в варежки
Самое время записаться к своему мастеру маникюра, ведь на носу Новый год. Но какой же дизайн попросить в этот раз: классику или что-то нетривиальное? Мы порыскали в сети в поисках и того, и другого. В этой статье собраны самые разные варианты практически на любой вкус.
3D-дизайн ногтей
Аккуратная снежная 3D-текстура на ногтях будет выглядеть уместно и утонченно в новогодние праздники. Главное: не переборщить. Грузный, чересчур вызывающий дизайн, где на каждом ногте присутствуют объемные фигуры больше не в моде, да и это очень неудобно в повседневной жизни.
Необычный френч
Поговаривают, что френч более не в моде. Дизайн, где кончики широкие, действительно устарел. Сейчас «улыбка» должна быть тоненькой, это визуально удлиняет пальчики, выглядит аккуратно и изысканно.
Однако на новогодние праздники белый френч будет смотреться скучно и простовато. К счастью, есть различные вариации этого дизайна. Например, двойной блестящий френч с двумя аккуратными линиями из глиттера, соединенными между собой, выглядит завораживающе.
А если хочется дорогой вид ногтей, то почему бы не сделать аккуратные кончики с золотым покрытием-напылением. Металлические оттенки прекрасно подходят для праздничных вечеринок, а простой дизайн выглядит люксово.
Эффект морозного финиша
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Более простой классический однотонный маникюр можно поднять на новый уровень, если добавить немного блеска и перламутра. Такие ногти выглядят по-зимнему свежо и волшебно, будто морозный день.
Ногти зеленого цвета
Зеленый, пожалуй, один из основных цветов зимних праздников. Еще бы, ведь он ассоциируется с новогодней елкой. А если добавить немного блеска, то и вовсе глаз не оторвать. Но тут тоже важно не переборщить и не налепить на ногти дополнительных элементов декора.
А если есть желание поэксперементировать, то зеленые блестящие сердечки на кончиках ногтей — отличная идея.
Красный дизайн
Модные эксперты поговаривают, что классический темно-красный маникюр — это не то, что стоит выбирать модницам в этом сезоне. Такое покрытие приелось, немного устарело, а в праздники так и вовсе выглядит скучно.
Совсем отказываться от красного, конечно же, не стоит. Ведь этот цвет отлично сочетается с блестками и другими элементами декора. Вот, к примеру, маникюр на фото выше, названный как мерцающий красный калейдоскоп, завораживает.
Можно выбрать дизайн и повеселее. Например, карамельный френч. Сочетание красного и белого цветов прекрасно подойдет для вечеринки, будет радовать взгляд, но при этом, не станет выглядеть слишком вызывающим.
Маникюр «в клеточку»
Когда хочется добавить «изюминку» в однотонное покрытие, но при этом не уходить в немыслимые дизайны и сохранить классический вид ногтей, на помощь придут простые узоры. «Клеточка» на нескольких ногтях отлично подойдет для зимнего периода, ведь она ассоциируется с теплым пледом и кружкой чая.
Можно выбрать в красном, зеленом или другом цветах. А еще добавить немного блесток в узор, тогда маникюр заиграет новыми красками.
Блестящее покрытие
Блестки и Новый год — это как две части одного целого. Все светится, сверкает. Именно такими можно сделать и ногти. Но важно не перестараться. Чересчур крупные блестки смотрятся неаккуратно и немного устарели. А вот минималистичный маникюр с глиттером — самое то.
Маникюр «рождественский венок»
Елочка с новогодними украшениями может быть и на ногтях. Дизайн ногтей с зелеными веточками, украшенными «белым снегом с ягодами» поднимет настроение его хозяйке, а остальным будет трудно отвести взгляд. При этом, выглядят такие «рождественские венки» в маникюре очень аккуратно и нежно.
Маникюр с голубым покрытием
Если из новогодних цветов красный и зеленый кажутся слишком яркими, то рекомендуем приглядеться к синим и голубым оттенкам. Они менее популярны, но не менее красивы, и точно ассоциируются с зимой. Например, вот это вельветовое покрытие с глубоким синим оттенком выглядит как зимняя сказка.
А в этом примере использован популярный в этом году дизайн ногтей «аура», но с голубым и молочным цветом. От него буквально сложно оторвать глаз, так как такой маникюр выглядит свежо, незаезженно и очень утонченно.
Дизайн «новогодние картинки»
Хочется побольше новогоднего настроения и маникюр поярче? Тогда почему бы не сделать рисунки или наклейки на каждый ноготь в праздничной тематике! Такой дизайн отлично подойдет тем, кто не любит выбирать одну картинку, а хочет сразу все. При этом на нейтральном фоне он вовсе не выглядит вызывающим.
На таком же базовом покрытии можно нарисовать и новогоднюю гирлянду. В данном случае можно выбирать самые разные цвета на свой вкус.
«Пряничный» маникюр
Аромат имбиря и корицы — именно он ассоциируется с Рождеством. А глубокий карамельный цвет идеально подходит на праздники. Можно сделать однотонное покрытие, а еще лучше — добавить дизайн. Например, пару пряничных человечков.
Дизайн со снежинками
Ну и в конце концов, какая зима без снега? Узорчатые снежинки будут прекрасно смотреться на базовом покрытии и добавлять изюминку в образ. Например, вот этот серебряный вариант выглядит завораживающе и по-зимнему роскошно.
Снежинки также хорошо смотрятся и в золотом цвете. Важно делать дизайн на нейтральном фоне, чтобы рисунок добавлял изюминку, а не терялся на ярком цвете.
К новогоднему маникюру полагается и праздничный наряд. У нас есть статья с крутыми вариантами платьев для корпоративов и домашних посиделок. А если вам интересно узнать, что такое «маникюр богатой женщины», то мы также написали об этом материал.
Комментарии
Какой рней могут заняться вумены, дай им деньги.
Все-таки правильно природа устроила, что хозяин в доме мужик. Иначе бы дом продали нa второй день уже.
За стекляшки и бусы. Как папуасам.
Про ногти мне скучно, поэтому я хочу поделиться прекрасным. Контекстная реклама отожгла))
Не хотите приобрести в качестве оригинального новогоднего подарка?)
Вы что, прикалываетесь? Какая то выставка бомжей, лучше просто ногти под корень отрезать и не красить, чем такие маникюры.