12 идей для новогоднего маникюра, с которым совсем не хочется прятать руки в варежки

Самое время записаться к своему мастеру маникюра, ведь на носу Новый год. Но какой же дизайн попросить в этот раз: классику или что-то нетривиальное? Мы порыскали в сети в поисках и того, и другого. В этой статье собраны самые разные варианты практически на любой вкус.

3D-дизайн ногтей

Аккуратная снежная 3D-текстура на ногтях будет выглядеть уместно и утонченно в новогодние праздники. Главное: не переборщить. Грузный, чересчур вызывающий дизайн, где на каждом ногте присутствуют объемные фигуры больше не в моде, да и это очень неудобно в повседневной жизни.

Необычный френч

Нина Ширшова 11 часов назад При ближайшем рассмотрении видно, что кутикула не обработана, руки выглядят неухоженно. Хоть как накрась, лучше не будет - - Ответить

Поговаривают, что френч более не в моде. Дизайн, где кончики широкие, действительно устарел. Сейчас «улыбка» должна быть тоненькой, это визуально удлиняет пальчики, выглядит аккуратно и изысканно.

Однако на новогодние праздники белый френч будет смотреться скучно и простовато. К счастью, есть различные вариации этого дизайна. Например, двойной блестящий френч с двумя аккуратными линиями из глиттера, соединенными между собой, выглядит завораживающе.

А если хочется дорогой вид ногтей, то почему бы не сделать аккуратные кончики с золотым покрытием-напылением. Металлические оттенки прекрасно подходят для праздничных вечеринок, а простой дизайн выглядит люксово.

Эффект морозного финиша

Нина Ширшова 11 часов назад Постоянно показывают эти руки. Других фотографий нету? Плохой пример для подражания - - Ответить

Более простой классический однотонный маникюр можно поднять на новый уровень, если добавить немного блеска и перламутра. Такие ногти выглядят по-зимнему свежо и волшебно, будто морозный день.

Ногти зеленого цвета

Зеленый, пожалуй, один из основных цветов зимних праздников. Еще бы, ведь он ассоциируется с новогодней елкой. А если добавить немного блеска, то и вовсе глаз не оторвать. Но тут тоже важно не переборщить и не налепить на ногти дополнительных элементов декора.

А если есть желание поэксперементировать, то зеленые блестящие сердечки на кончиках ногтей — отличная идея.

Красный дизайн

Модные эксперты поговаривают, что классический темно-красный маникюр — это не то, что стоит выбирать модницам в этом сезоне. Такое покрытие приелось, немного устарело, а в праздники так и вовсе выглядит скучно.

Совсем отказываться от красного, конечно же, не стоит. Ведь этот цвет отлично сочетается с блестками и другими элементами декора. Вот, к примеру, маникюр на фото выше, названный как мерцающий красный калейдоскоп, завораживает.

Можно выбрать дизайн и повеселее. Например, карамельный френч. Сочетание красного и белого цветов прекрасно подойдет для вечеринки, будет радовать взгляд, но при этом, не станет выглядеть слишком вызывающим.

Маникюр «в клеточку»

Когда хочется добавить «изюминку» в однотонное покрытие, но при этом не уходить в немыслимые дизайны и сохранить классический вид ногтей, на помощь придут простые узоры. «Клеточка» на нескольких ногтях отлично подойдет для зимнего периода, ведь она ассоциируется с теплым пледом и кружкой чая.

Можно выбрать в красном, зеленом или другом цветах. А еще добавить немного блесток в узор, тогда маникюр заиграет новыми красками.

Блестящее покрытие

Блестки и Новый год — это как две части одного целого. Все светится, сверкает. Именно такими можно сделать и ногти. Но важно не перестараться. Чересчур крупные блестки смотрятся неаккуратно и немного устарели. А вот минималистичный маникюр с глиттером — самое то.

Маникюр «рождественский венок»

Елочка с новогодними украшениями может быть и на ногтях. Дизайн ногтей с зелеными веточками, украшенными «белым снегом с ягодами» поднимет настроение его хозяйке, а остальным будет трудно отвести взгляд. При этом, выглядят такие «рождественские венки» в маникюре очень аккуратно и нежно.

Маникюр с голубым покрытием

Если из новогодних цветов красный и зеленый кажутся слишком яркими, то рекомендуем приглядеться к синим и голубым оттенкам. Они менее популярны, но не менее красивы, и точно ассоциируются с зимой. Например, вот это вельветовое покрытие с глубоким синим оттенком выглядит как зимняя сказка.

А в этом примере использован популярный в этом году дизайн ногтей «аура», но с голубым и молочным цветом. От него буквально сложно оторвать глаз, так как такой маникюр выглядит свежо, незаезженно и очень утонченно.

Дизайн «новогодние картинки»

Хочется побольше новогоднего настроения и маникюр поярче? Тогда почему бы не сделать рисунки или наклейки на каждый ноготь в праздничной тематике! Такой дизайн отлично подойдет тем, кто не любит выбирать одну картинку, а хочет сразу все. При этом на нейтральном фоне он вовсе не выглядит вызывающим.

На таком же базовом покрытии можно нарисовать и новогоднюю гирлянду. В данном случае можно выбирать самые разные цвета на свой вкус.

«Пряничный» маникюр

Nika88 1 день назад Ой, переживаю за свитер, если это лаком испачкали 🙄 - - Ответить

Аромат имбиря и корицы — именно он ассоциируется с Рождеством. А глубокий карамельный цвет идеально подходит на праздники. Можно сделать однотонное покрытие, а еще лучше — добавить дизайн. Например, пару пряничных человечков.

Дизайн со снежинками

Ну и в конце концов, какая зима без снега? Узорчатые снежинки будут прекрасно смотреться на базовом покрытии и добавлять изюминку в образ. Например, вот этот серебряный вариант выглядит завораживающе и по-зимнему роскошно.

Снежинки также хорошо смотрятся и в золотом цвете. Важно делать дизайн на нейтральном фоне, чтобы рисунок добавлял изюминку, а не терялся на ярком цвете.