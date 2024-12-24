6 платьев, которые идеально подойдут для новогодних праздников, и еще 6, которые лучше оставить в шкафу

Корпоративы, посиделки с родственниками, утренники у детей — на всех этих мероприятиях хочется выглядеть с иголочки, и роскошное платье — отличное решение. Вот только не все они хороши для Нового года. Некоторые лучше не надевать, а к другим стоит приглядеться.

Нет: платье с пайетками или глиттером

Опознанная выхухоль 19 часов назад Я стесняюсь спросить: а когда еще надевать пайетки и глиттер, если не в Новый Год? Не поклонница такие нарядов, в гардеробе нет ничего блестящего, но почему бы и нет? - - Ответить

Хочется выглядеть оригинально на Новый год? Тогда точно стоит оставить платья с пайетками или глиттером в магазине. Блестящий наряд на главную ночь в году — это буквально ходячее клише, все стараются выглядеть ярче и заметнее, а значит большинство ваших знакомых будет в чем-то приблизительно похожем. Да и модные эксперты утверждают, что в большинстве случае такие платья смотрятся нелепо и дешево.

Плодожорка 12 часов назад Лучше глиттер, блестки и всё такое, чем вот это. Разрез спереди ножом делали? - - Ответить

Чтобы сиять, но и не быть при этом, как все остальные, можно выбрать платье из ткани «под металл» — вот это будет наряд класса люкс. Подойдет любой оттенок: серебро, золото, бронза. Это один из главных трендов уходящего года, но он по-прежнему выглядит свежо и актуально.

Нет: летние платья

Капибара в кимоно 8 часов назад Идите лесом, Адми 😂 У нас в декабре лето. Жара 32 градуса. Новый год буду отмечать н.а пляже в белом платье - - Ответить

Конечно, есть соблазн сэкономить и достать к новогодней вечеринке то самое любимое летнее платье. Однако эксперты не советуют так делать: легкие летящие ткани, летние узоры и силуэты смотрятся не к месту зимой.

Да: платья с декором из полупрозрачных тканей

А вот выбрать платье с полупрозрачной тканью — отличная идея. Такие наряды выглядят легкими и женственными, придают роскоши всему образу. Кроме того, подобные вещи хорошо сочетаются в зимних образах с шерстяными вещами. Ну и нельзя не упомянуть, что полупрозрачные ткани — тренд этого года.

Нет: простое обтягивающее черное платье

Маленькое черное платье — это чуть ли не основа женского гардероба, такое есть у всех. И оно прекрасно подходит под большинство ситуаций и поводов, кроме новогодних и рождественских мероприятий. Все потому что оно слишком простое для главной ночи в году, из-за чего выглядит скучно и дешевит образ.

Да: необычное черное платье

Но это не значит, что в новогоднюю ночь стоит категорично отказаться от черного. Это люксовый цвет, который, как правило, выглядит дорого. Главное — выбирать необычные модели: длинные, из атласной ткани, с декором. Тогда в образе появится изюминка и шарм.

Нет: платья с высоким вырезом

Балади 3 часа назад Если не такую вызывающую обувь, колготки капроновые черного цвета, то, может, и смотрелось бы не так пошло. - - Ответить

Речь идет именно про очень высокие вырезы на юбке. Подобные наряды выглядят роскошно лишь на картинке. В жизни же это крайне неудобно, ведь даже небольшой ветерок может сыграть злую шутку. И любая женщина, надевая такое платье, это понимает. Поэтому будет все время чувствовать себя некомфортно, даже если конфуза не произойдет.

Да: платья на одно плечо

Томми 3 часа назад Сначала показалось, что у этой дамы шлейф платья за ручку двери зацепился... - - Ответить

Если все же хочется вырез, то лучше обратить внимание на тот, который начинается не слишком высоко по ноге. Но некоторые эксперты советуют также обратить внимание на ассиметричное платье на одно плечо. Оно также красиво открывает часть кожи, но не выглядит вычурно или нелепо, а также, едва ли в нем кто-то будет чувствовать себя неловко.

Нет: красное или зеленое вельветовое платье

Красное или зеленое вельветовое платье кажется таким подходящим на новогодний праздник. Однако выглядят наряды в таких расцветках и тканях нелепо, ведь напоминают новогоднюю елку или Деда Мороза. Если не хочется быть как ходячее клише, но вельвет кажется отличным решением для вечеринки, то лучше подобрать другой цвет.

Да: женственное атласное платье

Nati Ja 10 часов назад Если это элегантное платье, то какое же неэлегантное, хотелось бы посмотреть. - - Ответить

Если вельвет наскучил, то можно также присмотреться к платьям из атласа. Важно, чтобы оно имело женственный силуэт и не слишком яркий цвет, тогда это будет смотреться элегантно и утонченно.

Жаккардовые платья с принтом

Модные эксперты утверждают, что эти платья не выглядят дорого и элегантно. Хоть они и популярны в новогодние праздники, некоторые считают, что подобный принт похож на штору или обивку мебели, да и выглядит он устаревшим.

Nati Ja 10 часов назад Представляю, как элегантно украсит эти перья оливье, мимоза или шуба в конце вечеринки... - - Ответить

А вот к платьям с необычными рукавами стоит приглядеться. Это может быть нетипичный крой, объем, витиеватый декор, бантики. Или, к примеру, стоит приглядеться к платью с перьями на рукавах — сейчас это горячий тренд, который выглядит утонченно и привлекательно.