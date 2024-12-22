Как изменились 20 актеров, которые когда-то сыграли в наших любимых новогодних фильмах

Ностальгия
16 часов назад

Новый год — это не только мандарины и запах елки, но и те самые фильмы, которые мы смотрим каждый год, даже если знаем их наизусть. Они создают ощущение праздника и дарят уютный настрой. Но время идет, и те самые актеры, некоторых из которых мы знаем с детства, тоже меняются. Мы решили выяснить, как сейчас выглядят актеры из наших любимых новогодних кинолент.

Анна Ашимова — Нина, сестра Иванушки, «Чародеи»

Екатерина Васильева — Кира Шемаханская, «Чародеи»

Наталья Симонова — Маша, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Юрий Нахратов — Витя, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Вячеслав Цюпа — Кай, «Снежная королева»

Эра Зиганшина — маленькая разбойница, «Снежная королева»

Георгий Корольчук — Принц Клаус, «Снежная королева»

Наталья Седых — Настенька, «Морозко»

Александр Збруев — Володя Березкин, «Бедная Саша»

Юлия Чернова — Саша, «Бедная Саша»

Ольга Волкова — Амалия Аркадьевна, «Бедная Саша»

OLE
14 часов назад

А чё за "Бедная Саша"? Я "мимо кассы" абсолютно. И да, у Волковой и поярче роли есть, например в "Небесах обетованных", небольшая роль, зато бомбическая.

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Ольга Науменко — Галя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Наталья Щукина — Дина, «Приходи на меня посмотреть»

Тильда
10 часов назад

Где авторы берут такие отвратные фото "Сейчас"?
В "Элеоне" она вполне хороша

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Иван Янковский — Ваня, «Приходи на меня посмотреть»

Алексей Макаров — Паша, сослуживец Камиля, «О чем еще говорят мужчины»

Екатерина Вилкова — Анжела Викторовна, жена олигарха, «О чем еще говорят мужчины»

Алина Булынко — Варвара, «Елки»

Светлана БМВ
10 часов назад

У неё в детстве было своеобразное лицо, не спутаешь ни с кем. А девушкой стала, каких сотни сейчас - губы подкачала, брови подрисовала, глазки накрасила, волосы перекрасила - красавица!

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Сергей Походаев — Вова Орешкин, «Елки»

Елена Шевченко — Настя, «Сирота казанская»

Николай Фоменко — Коля, жених Насти, «Сирота казанская»

Если вы ищете какие еще фильмы заряжены на новогоднее настроение, то вот какие статьи мы рекомендуем:

Фото на превью Чародеи / Гостелерадио СССР, Аниматор / Фаворит фильм, Елки / Базелевс Продакшн

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
15 часов назад

Боже! Как время пролетело! Вроде недавно были все молодыми, красивыми. И фильмы смотрятся нормально. А уже детки выросли, а взрослые состарились. Как коротка жизнь. 😢

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Олеся
13 часов назад

Адме! Стыд и позор!!! Так изуродовать фото актеров! Это даже не замыленные фото, а эффект пластика. Фуууу!!! Зачем? Актеры любимы в любом возрасте, и такое...

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