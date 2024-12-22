Как изменились 20 актеров, которые когда-то сыграли в наших любимых новогодних фильмах

Новый год — это не только мандарины и запах елки, но и те самые фильмы, которые мы смотрим каждый год, даже если знаем их наизусть. Они создают ощущение праздника и дарят уютный настрой. Но время идет, и те самые актеры, некоторых из которых мы знаем с детства, тоже меняются. Мы решили выяснить, как сейчас выглядят актеры из наших любимых новогодних кинолент.