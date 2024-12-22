Как изменились 20 актеров, которые когда-то сыграли в наших любимых новогодних фильмах
Новый год — это не только мандарины и запах елки, но и те самые фильмы, которые мы смотрим каждый год, даже если знаем их наизусть. Они создают ощущение праздника и дарят уютный настрой. Но время идет, и те самые актеры, некоторых из которых мы знаем с детства, тоже меняются. Мы решили выяснить, как сейчас выглядят актеры из наших любимых новогодних кинолент.
Анна Ашимова — Нина, сестра Иванушки, «Чародеи»
Екатерина Васильева — Кира Шемаханская, «Чародеи»
страшненькая, но очень харизматичная и талантливая актриса
Наталья Симонова — Маша, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Юрий Нахратов — Витя, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Вячеслав Цюпа — Кай, «Снежная королева»
сколько ни бился Кай в чертогах Снежной Королевы, но из букв Ж, О, П и А слово вечность не складывалось ))))
Эра Зиганшина — маленькая разбойница, «Снежная королева»
Опять сценический образ, а не фото в реальной жизни. Так сравнивать некорректно.
Георгий Корольчук — Принц Клаус, «Снежная королева»
Наталья Седых — Настенька, «Морозко»
Александр Збруев — Володя Березкин, «Бедная Саша»
Юлия Чернова — Саша, «Бедная Саша»
Ольга Волкова — Амалия Аркадьевна, «Бедная Саша»
А чё за "Бедная Саша"? Я "мимо кассы" абсолютно. И да, у Волковой и поярче роли есть, например в "Небесах обетованных", небольшая роль, зато бомбическая.
Ольга Науменко — Галя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Наталья Щукина — Дина, «Приходи на меня посмотреть»
Где авторы берут такие отвратные фото "Сейчас"?
В "Элеоне" она вполне хороша
Иван Янковский — Ваня, «Приходи на меня посмотреть»
Алексей Макаров — Паша, сослуживец Камиля, «О чем еще говорят мужчины»
Екатерина Вилкова — Анжела Викторовна, жена олигарха, «О чем еще говорят мужчины»
Вот гутаперчивая внешность у Вилковой! В кого хошь превратится!
Алина Булынко — Варвара, «Елки»
У неё в детстве было своеобразное лицо, не спутаешь ни с кем. А девушкой стала, каких сотни сейчас - губы подкачала, брови подрисовала, глазки накрасила, волосы перекрасила - красавица!
Сергей Походаев — Вова Орешкин, «Елки»
Елена Шевченко — Настя, «Сирота казанская»
Николай Фоменко — Коля, жених Насти, «Сирота казанская»
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Комментарии
Боже! Как время пролетело! Вроде недавно были все молодыми, красивыми. И фильмы смотрятся нормально. А уже детки выросли, а взрослые состарились. Как коротка жизнь. 😢
Адме! Стыд и позор!!! Так изуродовать фото актеров! Это даже не замыленные фото, а эффект пластика. Фуууу!!! Зачем? Актеры любимы в любом возрасте, и такое...