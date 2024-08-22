18 историй о том, что полет на самолете без приключений — все равно что лето без арбузов

Для одних людей полет на самолете — это целое приключение, для других — обыденность. Никогда нельзя угадать, с насколько своеобразными людьми вы окажетесь в замкнутом пространстве на высоте нескольких тысяч метров. Именно поэтому редкий перелет обходится без курьезных историй, и наша статья — яркое тому подтверждение.