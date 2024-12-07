18 человек вспомнили ситуации, от которых у них щеки краснеют, словно от мороза
Народное творчество
7 часов назад
Все хоть раз попали в ситуацию, от которой сначала краснеешь, а спустя годы рассказываешь, словно анекдот. О таких неловких ситуациях будут следующие истории и посты из соцсети X. Поверьте, следующие 5 минут чтения наверняка заставят вас посмеяться или хотя бы вызовут улыбку.
1.
2.
3.
- Рассказала племяшка. Будучи юной оторвой, она дома старалась сохранять приличное лицо. Пошла племяшка якобы готовиться к экзаменам с подругой, а сами компанией отправились на танцы. Было весело, и они озаботились: мы тут зажигаем, а Машка дома сидит. Отправляет той СМС, мол, что ты дома штаны просиживаешь, топай к нам. Пацаны классные, музон — отрыв башки. И отправляет сообщение. Отчет о доставке гласил, что сообщение маме доставлено. © Akatcia / Pikabu
4.
Какой подстаканник в кинотеатре? Там чавкалку из горла запивают или через трубочку сосут.
-
-
Ответить
5.
- Купил квартиру, а на 1-ом этаже жила дворничиха — крепко сбитая дама с тремя детьми. Раз зашел отдать деньги на какие-то нужды, а ее и дома нет. Вручил всю сумму ее сыну, а при встрече говорю ей об этом. А она аж офигела, как, мол, сыну? Слово за слово, и тут выясняется, что этот «мальчик», похожий на 15-летнего подростка — ее муж. В мужчине, наверно, 160 см росту, килограмм 50 весит и с усиками, как у подростков. На фоне крупногабаритной женщины, которая еще мясником подрабатывала в соседнем киоске, он ее сыном выглядел... © mpazzz / Pikabu
6.
7.
- Как-то мерз на лавочке, ждал товарища и заметил молодую женщину с младенцем в коляске. К ней подходит знакомая бабуля и говорит: «Ой, какой хорошенький! Один в один твой муж Лешка!» У женщины брови подскочили: «Наталья Петровна, вы и вправду так думаете? Вообще-то это ребенок нашей соседки с третьего этажа!» Неловкая ситуация получилась. © Не все поймут / VK
Еще больше историй о том, как люди хотели утаить тайну, но правда выплыла наружу здесь.
8.
9.
10.
11.
Вот! А еще парней осуждают, когда они говорят, что ложатся спать с красавицей , а просыпаются с бабой- ягой.
-
-
Ответить
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Предлагаем вам посмотреть подборку постов из соцсети X, каждый из которых может скрасить скучный день.
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ мужчин, которые нос к носу столкнулись с особенностями женской натуры и проиграли
19 невест, которые сказали решительное «нет» белому платью и выглядели просто сногсшибательно
16 женщин, которые были не готовы к неожиданным поворотам судьбы
Народное творчество
2 месяца назад
«Встреча с постаревшей бывшей». Меткий текст о том, куда уходят любимые и почему их не нужно возвращать
Психология
2 года назад
История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду
Авторские колонки
1 год назад
15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай
Народное творчество
1 год назад
15 человек, для которых переезд в новый дом обернулся сюрпризом
Истории
3 месяца назад
20 девушек, которые всего лишь отстригли челку, а выглядят так, будто сделали пластику
Сделай сам
2 года назад
17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно
Народное творчество
11 месяцев назад
10+ знаменитостей, которых мало кто помнит молодыми. А нам удалось найти такие фото
Кино
2 года назад
18 человек, которые перешагнули порог 30-летия и обнаружили там кое-что ну крайне неожиданное
17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали
Маразмы
1 год назад