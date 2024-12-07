18 человек вспомнили ситуации, от которых у них щеки краснеют, словно от мороза

Народное творчество
7 часов назад

Все хоть раз попали в ситуацию, от которой сначала краснеешь, а спустя годы рассказываешь, словно анекдот. О таких неловких ситуациях будут следующие истории и посты из соцсети X. Поверьте, следующие 5 минут чтения наверняка заставят вас посмеяться или хотя бы вызовут улыбку.

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  • Рассказала племяшка. Будучи юной оторвой, она дома старалась сохранять приличное лицо. Пошла племяшка якобы готовиться к экзаменам с подругой, а сами компанией отправились на танцы. Было весело, и они озаботились: мы тут зажигаем, а Машка дома сидит. Отправляет той СМС, мол, что ты дома штаны просиживаешь, топай к нам. Пацаны классные, музон — отрыв башки. И отправляет сообщение. Отчет о доставке гласил, что сообщение маме доставлено. © Akatcia / Pikabu

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  • Купил квартиру, а на 1-ом этаже жила дворничиха — крепко сбитая дама с тремя детьми. Раз зашел отдать деньги на какие-то нужды, а ее и дома нет. Вручил всю сумму ее сыну, а при встрече говорю ей об этом. А она аж офигела, как, мол, сыну? Слово за слово, и тут выясняется, что этот «мальчик», похожий на 15-летнего подростка — ее муж. В мужчине, наверно, 160 см росту, килограмм 50 весит и с усиками, как у подростков. На фоне крупногабаритной женщины, которая еще мясником подрабатывала в соседнем киоске, он ее сыном выглядел... © mpazzz / Pikabu

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  • Как-то мерз на лавочке, ждал товарища и заметил молодую женщину с младенцем в коляске. К ней подходит знакомая бабуля и говорит: «Ой, какой хорошенький! Один в один твой муж Лешка!» У женщины брови подскочили: «Наталья Петровна, вы и вправду так думаете? Вообще-то это ребенок нашей соседки с третьего этажа!» Неловкая ситуация получилась. © Не все поймут / VK

Еще больше историй о том, как люди хотели утаить тайну, но правда выплыла наружу здесь.

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vladimir petrov
2 дня назад

Вот! А еще парней осуждают, когда они говорят, что ложатся спать с красавицей , а просыпаются с бабой- ягой.

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НКВД
1 день назад

...А бежать до работы ещё полтора города...
Действительно неловко))

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Предлагаем вам посмотреть подборку постов из соцсети X, каждый из которых может скрасить скучный день.

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