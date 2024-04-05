Ну, стричься поэтом я бы тоже не рискнула. Другое дело - ножницами.
20+ человек, которые записывались в парикмахерскую, а попали на аттракцион
Народное творчество
1 час назад
Поход к парикмахеру кажется не таким уж сложным делом. Надо лишь выбрать подходящую стрижку или желаемый цвет волос. Но иногда фантазия и умения мастера приводят к совершенно непредсказуемым результатам, и этот визит еще долго вспоминается со смехом или слезами.
- Пришла я на стрижку и покраску. И тут мастер мне выдала, что она решила осваивать новую сферу деятельности и помогать людям. Я было подумала, что она собирается теперь стричь бесплатно или что-то в этом духе, дело-то хорошее. Но нет! Оказывается, она прошла курс у какого-то коуча, который раскрыл ей глаза. За 5 часов работы в группе она «научилась психологии» и не собирается больше стрижками заниматься. Я уже неделю под впечатлением. Парикмахер-то она отличный, но, видимо, придется искать нового. © Подслушано / VK
- Меня как-то парикмахер уболтала на суперкороткую стрижку. Что-то вроде ежика. В итого обкорнала она меня знатно, оставила 5 миллиметров на голове. А у меня волосы густые и кудрявые — получилось ужасно. Единственный плюс — дело было зимой, так что я просто носила шапку, не снимая. © deadmany / Reddit
- У меня волосы очень густые, жесткие и вьются мелким бесом, поэтом всегда ненавидела стричься. Да и денег, честно говоря, жалко. Но как-то заскочила в салон просто концы подровнять. Села в кресло, а молодой парень начал в моей шевелюре копаться: разбирал пряди, волосы приподнимал. Вдруг скривил лицо и выдал: «Это еще что такое? Не могу с такими волосами работать». Я прям окаменела. Еще с минуту, наверное, молча таращилась на него в зеркале, а потом ушла. © Sharon Weiss / Quora
- Мыл голову обычным шампунем или мылом. И тут в парикмахерской мне заявили, что шевелюра не очень, для моих волос нужен специальный шампунь. А у них такой как раз есть. Ну, думаю, почему не попробовать? Так что купил эту штуку и исправно голову мыл. Спустя несколько месяцев вернулся в тот же салон, и уже другой мастер мне заявил: «Ой, у вас волосы что-то не очень. Вам нужен специальный шампунь, купите у нас вот этот!» Теперь снова мою голову обычным шампунем или мылом. © fromrom22 / Pikabu
- В жизни не было никаких проблем с парикмахерами, кроме, пожалуй, одного случая. Как-то сижу я в салоне, мастер мне уже половину стрижки сделала, и тут в парикмахерскую влетает разгневанная барышня. Начинает орать на моего мастера, мол, та ей жуткую стрижку сделала, и требует вернуть деньги. Парикмахер рычит на нее в ответ. Ссора в самом разгаре, они собачатся прямо надо мной, а я сижу с наполовину постриженной головой и тихо паникую. Незабываемые воспоминания. © robs33314 / Reddit
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- Обычно, когда я прихожу стричься, уже точно знаю, чего хочу и редко прислушиваюсь к мнению парикмахера. Тут пошла в салон, заранее выбрав стрижку и цвет. Мастер давай меня отговаривать, а я ни в какую. В итоге, когда меня постригли и покрасили, я посмотрела в зеркало и увидела новую себя. Парикмахер не послушалась и сделала ту стрижку, которую посчитала нужной. И я ей безумно благодарна. © Не все поймут / VK
- У меня есть куча забавных историй из парикмахерских , но одна вот круче всех. Как-то стрижет меня одна дама и вдруг спрашивает, как меня зовут. Отвечаю, а она заявляет, что так же звали ее бывшего. «Надеюсь, вы нормально расстались» — робко блею я. Но похоже, что нет, потому что я вышел из салона с ужасной стрижкой. © FlowerBuddy / Reddit
- Попросила в салоне сделать балаяж с легким сиреневым оттенком и постричь волосы слоями. Мастер с уверенным видом покивала и давай ножницами клацать. Заканчивает, снимает полотенце, и у меня аж челюсть отваливается. Вся голова в оранжевых полосах, а над ушами еще две полоски, но уже ярко-фиолетового цвета. Ну и, конечно, слоями меня никто не постриг. Впервые чаевые не оставила и больше в тот салон ни ногой. © Livi Jones / Quora
- Я раз повелась на рекомендацию подруги. Она нашла мастера, которая стрижет так, что потом волосы даже укладывать не надо. У подруги реально стрижка была классная, я впечатлилась и доверилась этому парикмахеру полностью, оговорили только длину. В итоге я получила какой-то пердимонокль на голове. Уложить «это» во что-то приемлемое не получалось никак. Короче, на мне ее метод не сработал. © FransOK / Pikabu
- Пришло время стричься, а я в другом городе. Зашел в какой-то салон, показал фотку, как должен выглядеть затылок. Девушка посмотрела и начала ахать, что с моими волосами такая стрижка не получится, это очень сложная работа. Короче, нужно доплачивать. Прикол в том, что на картинке был я. Меня мой мастер сфотографировал как раз для такого случая. Пришлось искать другую парикмахерскую. © Палата № 6 / VK
Пришло время стричься, а я в другом городе.
прям на полгода в другом городе?
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- Пошла я как-то в салон шевелюру покрасить, стрижку делать не собиралась. Выбрала симпатичный фиолетовый цвет. Мастер сначала пережгла мне волосы, а потом еще и покрасила их в грязно-розовый. Затем она радостно достала ножницы, я напомнила, что стричься не хочу. Она начала сушить мою гриву, и вдруг я услышала испуганное ойканье. Оказывается, эта красавица каким-то образом умудрилась отстричь мне здоровенную прядь волос. В результате подстригла меня все же (спойлер: ужасно). Из парикмахерской я вышла с пересушенными, криво остриженными волосами серо-буро-малинового цвета. А мастер напоследок предложила меня перекрасить и нарастить волосы. Но, конечно, за отдельную плату. © Arizonawicca / Reddit
- Решился на модельную стрижку. Мастер выбрила мне волосы над ушами, а потом заявила, что если использовать гель, то причесон будет выглядеть отлично. Пока я с мрачным видом шел оплачивать этот «шедевр», четыре человека увидели меня и тихо слиняли. В итоге все лето проходил в шапке. Сначала директор запрещал мне ее носить на работе, но когда увидел стрижку, тут же дал добро. © Unknown author / Reddit
- У моего друга есть дядя, щеголяющий с очень широкими и густыми бровями. Как-то пошел он в парикмахерскую. Ну девочка молодая его подстригла, а потом, видимо, решила сделать ему сюрприз и немного подравнять брови, уж слишком они были лохматые. Дядя сразу не понял, он сидел с закрытыми глазами. Но когда увидел на полу половину своих бровей, заорал в ярости: «Что ты наделала? Приклеивай обратно!» Долго его успокаивали, но ушел он все равно сердитый. © Палата № 6 / VK
- Мне однажды мастер в салоне плешь умудрился выстричь. А потом пытался продать накладку, чтобы это непотребство прикрыть. © LegalAction / Reddit
- Зашел в первую попавшуюся парикмахерскую и попросил постричь покороче. Мастер без малого час вокруг меня топталась с перерывами на поговорить с детьми по телефону и прочее. Результат меня вполне устраивал, пока я очки не надел. И тут же понял, что лучше точно уже не получится, по крайней мере здесь. Расплатился и сбежал. Еще недели две жена от меня шарахались, а собака, завидев издали, пыталась облаять. © k0t0f0t / Pikabu
- Я ходила к одному мастеру краситься несколько лет подряд и как-то решила, что хочу короткую стрижку вместо своей метровой косы. Робко попросила у нее карешку, потому что других стрижек тупо не знала. Мастер сказала: «Вот уж нетушки!» — и забабахала реально крутую стрижку, которая хорошо смотрелась с укладкой и без. © CherryRabbit / Pikabu
Оказывается, эта красавица каким-то образом умудрилась отстричь мне здоровенную прядь волос.
феном?
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- Пришла сегодня к парикмахеру, а в салоне настоящий детский сад. По залу носятся, как минимум, пять детей. Один из них наполовину лысый, второй пытается приклеить на голову третьему чужие волосы. За ними бегает парикмахер и, видимо, их мама. В это время две девочки-близняшки спокойно сидят в креслах, смотрят на все это и со вздохом выдают: «М-да, говорили же маме не брать больше детей в капусте. Ничему ее жизнь не учит!» © Не все поймут / VK
- Пошла в дешевую парикмахерскую возле дома, надо было просто концы подровнять. Сижу в кресле, глаза закрыла, тетенька надо мной ножницами чик-чик делает. Вдруг слышу где-то сбоку странный звук — словно кто-то что-то высасывает. Открываю глаза и офигеваю: вторая тетенька-парикмахер сидит над раковиной, где клиентам голову моют, и хлебает суп из лоточка. Лоток прямо в раковину поставила, чавкает и макарошки из супа высасывает. А на кран кулек с хлебушком повесила. Тут моя мастер как гаркнет: «Людка, тише ешь, а то я теперь тоже хочу, а мне надо попробовать ровно срезать». Видимо, очень аппетит у нее разгулялся — концы ужасно кривые получились.
- Стригла меня один раз молодая мастер под обычные 2 насадки. Тут внезапно слышу я сначала звук падающего предмета, потом вжик машинки и ойканье девушки. В итоге — сбритый кусок волос. У парикмахера в глазах ужас, стоит и не знает, что сказать. Тут же подбежала более опытная дама, все подправила — ну получилось чуть короче. Голову помыли, извинились, денег не взяли. © smartmik / Pikabu
- У моей подруги волосы ниже колена. Пошла она как-то в парикмахерскую подровнять концы. Парикмахер аж обомлел. Сначала сказал, что ему, видимо, на пол придется лечь. А потом куда-то убежал. Через пару минут он с гордым видом припер стремянку! В итоге подружка стояла на стремянке, а ее стригли. © Палата № 6 / VK
- Попросил мастера соорудить мне этакий лохматый боб. Она начинает меня стричь и вдруг выдает: «Я услышала, что вы мне сказали, но собираюсь сделать вам другую прическу». Короче, из салона я вышел с ужасной стрижкой, волосы были похожи на шлем. © DachshundNursery / Reddit
- Приятель Марк, очень крутой стилист, позвал меня моделью на конкурс парикмахеров. Согласилась — какой дурак от бесплатной стрижки откажется? Марк надо мной поколдовал, даже что-то подкрасил. Выходим к судьям. Я вижу результат, и у меня глаза на лоб лезут: милый Марк забыл мне сказать, что планирует продемонстрировать на моей бедной голове две абсолютно разные стрижки. Справа волосы были до подбородка и лежали слоями — выглядело прям неплохо. Но вот слева он обкорнал меня почти под ноль, а над ухом выкрасил широкую фиолетовую полосу. Так как с этой «красотой» нельзя было ничего сделать, я просто щеголяла со своей необычной стрижкой, пока волосы не отросли. © Rachel Fefer / Quora
Чтобы не рыдать над погубленной стрижкой, нужно выбрать настоящего профессионала. А чтобы вычислить такого мастера, стоит обратить внимание на некоторые моменты.
Комментарии
Уведомления
Последнее - конечно, зверская подстава :).
Прическа должна была выглядеть очень, как бы сказать помягче, неформально.
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