20+ человек, которые записывались в парикмахерскую, а попали на аттракцион

Поход к парикмахеру кажется не таким уж сложным делом. Надо лишь выбрать подходящую стрижку или желаемый цвет волос. Но иногда фантазия и умения мастера приводят к совершенно непредсказуемым результатам, и этот визит еще долго вспоминается со смехом или слезами.