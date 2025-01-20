12 человек, которых жизнь внезапно столкнула с предубеждениями
Многие не замечают, как их жизнь окружают стереотипы. Например, косо смотрят на человека с цветной шевелюрой. Или удаляют волосы только потому, что так кто-то когда-то придумал. Правда, иногда мы сталкиваемся с предубеждениями довольно необычными способами.
- Я бухгалтер. У всех сразу вырисовывается образ: тучная злая тетка с кудрями, которая творит дичь на корпоративах. А я с короткой стрижкой, есть несколько тату на видных местах, во мне 50 кг веса. И когда кто-то приходит со словами: «Мне бы бухгалтера», – на мое «слушаю вас» шарят глазами в поисках стереотипного персонажа. Сколько лет должно пройти, чтобы предрассудок удалился? Понимаю мужчин-бухгалтеров. © Подслушано / Ideer
- На оживленной площади споткнулся как-то случайно и упал лицом вниз. Два рассечения. В мгновение меня окружила толпа людей. Все действовали так слаженно и отточенно, словно я был актером в заранее срежессированном дубле. Менее чем за две минуты оказали мне первую помощь. В моей памяти эта история отложилась как наглядный пример, демонстрирующий хрупкость стереотипов. У нас ведь принято считать, что помощи от посторонних в жизни не дождаться. Поэтому верьте в людей, рамки и ограничения только в наших головах. © Палата №6 / VK
- Была у меня подруга, знакомы больше 10 лет. Перестала бриться. Я человек достаточно лояльный. Если ты выглядишь опрятно и от тебя не разит потом за 10 км, то меня не касается, продолжаем общение. Но подругу совсем перекрыло. Когда в последний раз была у меня в гостях, забрала станки и пену для бритья, мотивируя тем, что освобождает меня от навязанных стереотипов. Я настойчиво попросила вернуть мои вещи. Так подруга в ответ заблокировала меня везде. © Подслушано / Ideer
- Покрасил волосы в темно-синий цвет. Девушка восприняла мое желание адекватно. Мама сказала, что я ненормальный, но выноса мозга не было. А отец закатил истерику, что я его позорю и чтобы я не смел приезжать к ним с этой шваброй на голове. Мало того, что раздражают глупые смешки мимопроходящих, так еще мне, 26-летнему человеку, надо спрашивать совета у родителей, что мне делать со своей жизнью. © Подслушано / Ideer
- Я с севера, а живу на юге страны. Ощущаю себя посланницей, миссия которой – просвещать людей о том, что северяне не держат в домах медведей и не запрягают их в сани. Выжить на севере можно и без валенок и шапки-ушанки. А самое главное – у нас даже бывает жаркое лето. И фрукты тоже у нас есть! Получаю наивысшее наслаждение, наблюдая за лицами людей, стереотипы которых рушатся от моих рассказов. И мысленно ставлю галочку напротив имени человека: «Тут дело сделано, нужно идти дальше». Вот так и живу с мыслью о том, что делаю доброе дело. © Подслушано / Ideer
- Ехала тут в метро. Зашли в вагон две девушки-гитаристки. Дождались, когда поезд выехал из подземного тоннеля на улицу, а потом начали играть что-то из старого рока. Красиво так, я аж заслушалась. А потом попросили денег за выступление, кому не жалко. Думала, сейчас многие в вагоне будут недовольны или, того хуже, пошлют. Но нет. Нашлись те, кто дали девчонкам денег. А некоторые даже аплодировать начали и комплименты раздавать.
Владельцу синих волос: проколола в 16 сама вторую дырочку в ухе - скандал именно от папы "достань сережку, зарасти, позоришь". Итог - с первой зп в 19 лет в левом ухе у меня 3 сережки, вторая и третья с маленькими аккуратными золотыми сережками. Не замечал лет 5, потом удивился, но ничего обидного не сказал. Если живешь самостоятельно и показываешь рамки, то все ок. P.s. к доп. сережкам добавила бордовые волосы. возмущение было - но жила за свой счет, поэтому все претензии побоку.
- У меня есть мечта. Даже не мечта, а цель! Уехать жить и работать в Японию. Начала самостоятельно учить японский язык, и за два дня уже есть небольшой, но прогресс. Мне нравится эта страна своей культурой, традициями, письменностью, языком. Но как же меня бесит, когда люди узнают, что мне нравится аниме. Сразу валятся вопросы типа: «Ты хочешь в Японию или ешь морскую капусту, потому что смотришь аниме?» О да, все ради аниме! Что за стереотипы? Точно так же можно сказать и о американских мультфильмах: «Ты хочешь в Америку, потому что нравятся их мультики?» © Подслушано / Ideer
- Волею судьбы и мужа я ушла с должности дизайнера по рекламе и встала за прилавок в ТЦ с графиком «два через два». Это же сказка! Уставать просто не успеваешь, работаешь всего полмесяца, и остается куча времени на себя, семью, развлечения и творчество. Никакой нервотрепки, вечно недовольных клиентов, дедлайнов, переработок. Вечером я просто закрываю магазин и не тащу домой рабочие заботы. А когда нет покупателей, можно читать хоть весь день. И самое главное — люди! Вопреки стереотипам почти все девочки-продавцы веселые и общительные. Многие путешествуют, уже не раз бывали за границей. Занимаются кто спортом, кто танцами, а одна даже книгу пишет. Вот честно, пока сама не столкнулась, была уверена, что эта работа не очень удачная. © Подслушано / Ideer
- Мечтала увеличить губы, но муж был против. Решила сделать процедуру втихую. Нашла хорошего врача и отправилась навстречу мечте. После процедуры пошла сдаваться мужу. Он в шоке от размера губищ. Неделю не разговаривал со мной, месяц не целовал. А потом вдруг сделал следующее: заявил, чтобы сдувала их, или расходимся. Я не понимаю: это всего лишь губы, я осталась та же. Что за стереотипы? И почему я должна кого-то спрашивать, что мне делать со своим телом?! © Подслушано / Ideer
Я одержима Ю.Кореей и сейчас работаю над тем, чтоб найти там работу и переехать. Моей мечте-цели уже 5 лет. И забавно, что те кто узнавал о моей мечте ни разу не спросили - "Это из-за дорам?" или "это из-за кей-попа?"))) Наверное просто не знали о таком :) Зато каждый первый пошутил про Северную Корею и собак. Очень все оригинальные )))
- Зашла в кабинет, чтобы сдать кровь из вены на анализ. Краем глаза заметила парня, который уже сидел с ваткой с нашатырем возле носа. Увидела, как его глаза закатывались, и поняла, что будет дальше. Быстро подбежала, чтобы хоть как-то удержать его на стуле. Уже через секунду ко мне подключились три медсестры, а парень потерял сознание. Я такого еще в жизни не видела, если честно. Едва удержали его, потому что он довольно крупный. Женщины начали приводить его в чувство, и, к счастью, он быстренько пришел в себя. Посмотрел на нас всех и такой: «Я что, поплыл?» Оказывается, парень отказался сдать кровь лежа на кушетке, хотя и знал, что ему может стать плохо. Застеснялся, что это не по-мужски. А в итоге получил шоколадку и все же пошел отлежаться. Шоколадкой угостили и меня за быструю реакцию и смелость. А я все думала о стереотипах, в которых нас воспитывали, что теперь мужчины стесняются выказать хотя бы малейшую слабость и тоже страдают из-за этого. © Палата № 6 / VK
- Уже как три года живем с парнем на съемной квартире. Он платит за квартиру, покупает продукты и всякие вкусняшки. А я исправно откладываю почти всю свою зарплату на предстоящий отдых вместе. Вот у меня и возникает вопрос: это вообще нормально? Или у меня какие-то старческие стереотипы, что мужчина — добытчик, а женщина — хранитель очага и финансов? Просто в моей семье всегда было, что бюджет общий и, исходя из дохода, распределяем затраты. © Подслушано / Ideer
- Моя мама — дворник. Однажды подметала дорожки. Мимо прошла женщина с сыном, что-то ему доказывала. Вдруг к моей маме подошел этот ребенок и спросил: «Тетя, а вы в школе учились на двойки?» Она ответила, что была отличницей. Мальчик же побежал к своей маме и крикнул: «Мама, оценки не главное!» Умный мальчик растет. © Подслушано / Ideer
Кому на голову свалились стереотипы, а кому — бывшие вторые половинки. Они могут и нервы помотать. Но в редких случаях неожиданно скрашивают жизнь.
Комментарии
Мама, оценки не главное! Зачем быть отличником если все равно пойдешь в дворники!
Три года откладывает почти всю зарплату, а отдых все ещё предстоящий? Ну-ну
Я почётный донор, сотни раз видел новичков наа донате, и могу уверенно сказать, что наа одну худенькую девочку, которой стало плохо во время кровоздачи приходится 5 здоровых мужиков. Нежная душевная организация у нас, однако😁
И ни одного дедка с авоськой налички, даже как-то удивительно 😂😂😂