12 человек, которых жизнь внезапно столкнула с предубеждениями

Я одержима Ю.Кореей и сейчас работаю над тем, чтоб найти там работу и переехать. Моей мечте-цели уже 5 лет. И забавно, что те кто узнавал о моей мечте ни разу не спросили - "Это из-за дорам?" или "это из-за кей-попа?"))) Наверное просто не знали о таком :) Зато каждый первый пошутил про Северную Корею и собак. Очень все оригинальные )))