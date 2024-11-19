15+ мужчин, которые частенько хотят как лучше, а получается как получается

Иногда мужчины берутся за дело с благими намерениями, но результат получается совсем не таким, как ожидалось. Одни хотели сделать романтический сюрприз, но в итоге в доме полный хаос. Другие планировали просто повесить полку, но все обернулось неожиданным ремонтом. А третьи воспринимают все буквально, поэтому то и дело попадают в курьезные ситуации.

«Парень знает, что я люблю пудинг из хлеба с маслом, поэтому притащил вот это»

«Спросила его, что это за скользкий серый кирпич. Он сказал, что это хлебный пудинг. Такой вариант я никогда раньше не пробовала».

Если вы можете намазать эту штуку на стену, то это — пудинг из хлеба с маслом. Но если вы можете проломить им стену, то это — хлебный пудинг. © RandoQuestionDude / Reddit

«Муж положил слишком много черники в вафельное тесто и оставил мне вафельницу в таком виде. Справа уже мой вариант»

«Супруг поставил в духовку пиццу без противня, и середина вывалилась»

Тот момент, когда мужчина основательно подходит к работе

Мне сделали сложную операцию. Врач сказал моему мужу, чтобы он сварил нежирный суп на третьем бульоне. Муж с сыном заверили, что справятся. На следующий день принесли мне нечто мутное с запахом резиновых перчаток. Начали выяснять. Оказалось, что мои кулинары помыли курицу с мылом, а потом залили водой и варили час. Бульон получился наваристый, и муж решил оставить его себе. Курицу вынули, хорошенько промыли и положили варить в чистую кастрюлю. Затем операцию повторили в третьей кастрюле. Правда возникла проблема: курицу было трудно помыть, ведь она распадалась после 3 часов варки на волокна, да и последняя кастрюля оказалась с дырками (красивая форма для кулича). Собрали, что не вытекло, и торжественно принесли мне. Ржала вся палата, а ведь мне очень больно было смеяться после операции! © Nina Danilova

"Муж скосил мои тыквы. Он думал, что они будут расти только на грядках?"

«Муж впервые купил торт на мой первый день рождения. А потом уронил его, когда открывал»

«С днем рождения».

«Муж ростом 190 см вечно ставит продукты на верхние полки, забывая, что я могу не дотянуться. Сейчас его нет дома, а мне даже нечего подставить»

«Попросила мужа положить курицу в мультиварку, прежде чем уйти из дома. Он забыл накрыть крышкой. Вот что получилось спустя 6 часов»

Тот момент, когда нужно точнее выражать свои желания

Был у меня мужчина, который поехал по работе в Португалию. В финансовом плане он был вполне обеспеченный. Говорю ему: «Привези мне, пожалуйста, кусочек Португалии». Разумеется, я надеялась на какой-нибудь местный сувенир. В итоге приехал. Смотрю, а в качестве подарка он мне вручает серый грязный камушек 2-3 см, самый обычный из-под ног на дороге. Я немного обалдела, но сделал вид, что рада такому интересному подарку. Говорят, мужчины буквально понимают сказанное. Но не до такой же степени... © Nataly Tron

«Вот так муж пытался приготовить мне на завтрак булочки с корицей»

«Подарила мужу дорогущий нож, а он помыл его в посудомойке»

«Мой парень целый час не мог понять, почему рис так долго готовится. Смотрю, а он вместо риса насыпал соль»

Отличный способ, чтобы праздник запомнился надолго

На мой день рождения я была на восьмом месяце беременности. Под вечер крутилась на кухне, а муж подошел и сказал: «Я тебе сюрприз приготовил, пошли в ванную». Иду. Открываю дверь, а там темнота, горят свечи, играет спокойная музыка из колонки, ароматическая палочка дымится. Муж говорит: «Залезай, отдыхай. Я сам на кухне все уберу. Сейчас тебе фрукты еще принесу». Я обалдела. Так приятно стало. Залезла в воду, лежу и отмокаю. Тут заходит муж с целым подносом всяких фруктов, подходит ко мне и... поскальзывается и падает. Все с подноса разлетается по сторонам, несколько свечей падает в воду.. Муж поднимается с пола, смотрит на все это безобразие и жалобно говорит: «Тебе эти помыть или новые нарезать?» Я засмеялась, сказала, что у меня еще никогда не было такого эффектного фруктового салюта. А муж еще пару дней грустный ходил, мол, сюрприз мне испортил.

«Отец друга приготовил булочки с перцем. Он думал, что использовал корицу. В булочках не оказалось корицы»

«Муж пытался подогреть еду в микроволновке»

Ремонт «приходит», когда его меньше всего ждешь

Заказала красивую полочку в детскую комнату. Попросила мужа повесить. Этот «мастер» мне выдал: «Считай, что уже сделано. Тут работы на 3 минуты». Начал сверлить и попал в провод — вырубился свет. Супер! В итоге попали на неожиданный мини-ремонт.

«Супруг споткнулся на чердаке. В итоге проделал дыру в потолке нашей спальни»

«Муж хотел отломить один банан»

«Так проходит утро у мужа»