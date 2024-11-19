15+ мужчин, которые частенько хотят как лучше, а получается как получается
Иногда мужчины берутся за дело с благими намерениями, но результат получается совсем не таким, как ожидалось. Одни хотели сделать романтический сюрприз, но в итоге в доме полный хаос. Другие планировали просто повесить полку, но все обернулось неожиданным ремонтом. А третьи воспринимают все буквально, поэтому то и дело попадают в курьезные ситуации.
«Парень знает, что я люблю пудинг из хлеба с маслом, поэтому притащил вот это»
«Спросила его, что это за скользкий серый кирпич. Он сказал, что это хлебный пудинг. Такой вариант я никогда раньше не пробовала».
- Если вы можете намазать эту штуку на стену, то это — пудинг из хлеба с маслом. Но если вы можете проломить им стену, то это — хлебный пудинг. © RandoQuestionDude / Reddit
«Муж положил слишком много черники в вафельное тесто и оставил мне вафельницу в таком виде. Справа уже мой вариант»
«Супруг поставил в духовку пиццу без противня, и середина вывалилась»
Тот момент, когда мужчина основательно подходит к работе
- Мне сделали сложную операцию. Врач сказал моему мужу, чтобы он сварил нежирный суп на третьем бульоне. Муж с сыном заверили, что справятся. На следующий день принесли мне нечто мутное с запахом резиновых перчаток. Начали выяснять. Оказалось, что мои кулинары помыли курицу с мылом, а потом залили водой и варили час. Бульон получился наваристый, и муж решил оставить его себе. Курицу вынули, хорошенько промыли и положили варить в чистую кастрюлю. Затем операцию повторили в третьей кастрюле. Правда возникла проблема: курицу было трудно помыть, ведь она распадалась после 3 часов варки на волокна, да и последняя кастрюля оказалась с дырками (красивая форма для кулича). Собрали, что не вытекло, и торжественно принесли мне. Ржала вся палата, а ведь мне очень больно было смеяться после операции! © Nina Danilova
"Муж скосил мои тыквы. Он думал, что они будут расти только на грядках?"
«Муж впервые купил торт на мой первый день рождения. А потом уронил его, когда открывал»
Повезло человеку. Первый день рождения, а уже муж имеется и торты можно уплетать...
«С днем рождения».
«Муж ростом 190 см вечно ставит продукты на верхние полки, забывая, что я могу не дотянуться. Сейчас его нет дома, а мне даже нечего подставить»
«Попросила мужа положить курицу в мультиварку, прежде чем уйти из дома. Он забыл накрыть крышкой. Вот что получилось спустя 6 часов»
Тот момент, когда нужно точнее выражать свои желания
- Был у меня мужчина, который поехал по работе в Португалию. В финансовом плане он был вполне обеспеченный. Говорю ему: «Привези мне, пожалуйста, кусочек Португалии». Разумеется, я надеялась на какой-нибудь местный сувенир. В итоге приехал. Смотрю, а в качестве подарка он мне вручает серый грязный камушек 2-3 см, самый обычный из-под ног на дороге. Я немного обалдела, но сделал вид, что рада такому интересному подарку. Говорят, мужчины буквально понимают сказанное. Но не до такой же степени... © Nataly Tron
«Вот так муж пытался приготовить мне на завтрак булочки с корицей»
Эти мохнолапые снежинки не в курсе, что решетки из духовки можно (и нужно) вынуть?
«Подарила мужу дорогущий нож, а он помыл его в посудомойке»
«Мой парень целый час не мог понять, почему рис так долго готовится. Смотрю, а он вместо риса насыпал соль»
- Видел ли он рис раньше? © swir1s / Reddit
- Задам вопрос лучше: «Видел ли он соль раньше?» © OptimusSublime / Reddit
Отличный способ, чтобы праздник запомнился надолго
- На мой день рождения я была на восьмом месяце беременности. Под вечер крутилась на кухне, а муж подошел и сказал: «Я тебе сюрприз приготовил, пошли в ванную». Иду. Открываю дверь, а там темнота, горят свечи, играет спокойная музыка из колонки, ароматическая палочка дымится. Муж говорит: «Залезай, отдыхай. Я сам на кухне все уберу. Сейчас тебе фрукты еще принесу». Я обалдела. Так приятно стало. Залезла в воду, лежу и отмокаю. Тут заходит муж с целым подносом всяких фруктов, подходит ко мне и... поскальзывается и падает. Все с подноса разлетается по сторонам, несколько свечей падает в воду.. Муж поднимается с пола, смотрит на все это безобразие и жалобно говорит: «Тебе эти помыть или новые нарезать?» Я засмеялась, сказала, что у меня еще никогда не было такого эффектного фруктового салюта. А муж еще пару дней грустный ходил, мол, сюрприз мне испортил.
«Отец друга приготовил булочки с перцем. Он думал, что использовал корицу. В булочках не оказалось корицы»
Навык чтения за всю жизнь ему не пригодился и просто отвалился, как хвост 🙄
«Муж пытался подогреть еду в микроволновке»
Ремонт «приходит», когда его меньше всего ждешь
- Заказала красивую полочку в детскую комнату. Попросила мужа повесить. Этот «мастер» мне выдал: «Считай, что уже сделано. Тут работы на 3 минуты». Начал сверлить и попал в провод — вырубился свет. Супер! В итоге попали на неожиданный мини-ремонт.
«Супруг споткнулся на чердаке. В итоге проделал дыру в потолке нашей спальни»
Теперь понятно, из чего был сделан домик Элли и почему его унесло ураганом)
«Муж хотел отломить один банан»
«Так проходит утро у мужа»
Как бы хотелось, чтобы у нас не было неудачных дней, а любую работу получалось выполнить быстро и качественно. Но у судьбы другие планы на этот счет, поэтому от маленьких провалов не застрахован никто.
Комментарии
Кунсткамера бытовых инвалидов. Не смогла бы жить ни с кем, кто может отколоть такие номера