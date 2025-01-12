15 человек, которые на собственной шкуре убедились, что комплимент комплименту рознь

Мне в детстве не довелось слышать комплиментов относительно того, кто я из сказки Андерсена, но сейчас я бы, наверное, предпочла бы быть Снежной Королевой. Она хотя бы не принимает все близко к сердцу, в отличие от Герды, которой эта ее доброта и сердобольность может дорого стоить