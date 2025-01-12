Что касается "не так уж ужасно" — так это теперь мощный тренд. "Ну, ужас. Но ведь не ужас-ужас-ужас!".
15 человек, которые на собственной шкуре убедились, что комплимент комплименту рознь
Комплименты — дело такое, одно неаккуратно вставленное слово, и похвала становится похожа на насмешку, подкол или издевательство. Герои нашей статьи попали именно в такие ситуации, но благо большинство отнеслись к этому с юмором и теперь эти истории могут вместо анекдотов рассказывать.
- Как-то раз мыла руки в туалете на работе. Выходящая девушка, ни с того ни с сего, начала улыбаться, глядя на меня. Я не придала этому значения. Выбегаю на всех парах с работы, и по пути получаю очень странный комплимент: «Девушка, красивый вид у вас». Оказывается, я юбку случайно заправила. Ладно хоть утром не «бабушкин» вариант на себя надела. Теперь по 20 раз проверяю, когда в юбках хожу. Фобия на всю жизнь. © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка говорил мне: «Внучка, как тебя не вижу, ты с каждым днем все хорошеешь и хорошеешь». А моя бабушка не могла не вмешаться, все время добавляла: «Да-а-а, а вот у деда зрение с каждым днем все хуже и хуже». Так смешно всегда было. Очень скучаю по ним обоим. © No_Personality_2Day / Reddit
- Я недавно отличилась. Хожу к мастеру на стрижку. Она делает не то, что я хочу, но в целом приемлемо. Другие стригут не так, да еще и плохо. Мастер знает, что я не очень довольна и расстраивается по этому поводу. Я решила ее приободрить, и не придумала ничего лучше, чем сказать, что у нее получается хотя бы не ужасно. Она сказала, что так ее еще не хвалили. © Хильдур / ADME
- Прихожу к врачу. Сидит там дядька лет сорока, смотрит на меня и срывающимся голосом шепчет медсестре: «Наташенька, дожили...» Она рот закрывает ладошкой, глаза по пять копеек и произносит: «Точно он? Никакой ошибки?» Встают оба передо мной по стойке смирно и громко с пафосом почти в один голос: «Абсцесс века!» Садятся и уже вполголоса, как будто ничего не случилось: «Молодой человек, у вас абсцесс правого века». © Подслушано / Ideer
- Есть у меня коллега, которую я не очень люблю, потому что она та еще лицемерка. Так вот, однажды она мне заявила: «Наконец-то ты нашла наряд, который тебе подходит!» © Judgypossum / Reddit
- Принесла как-то моя свекровь нам целую курицу. Я решила оставить ее на праздник, как раз близился день рождения мужа. Я с большим мастерством приготовила эту курицу, дополнила ее изысканным гарниром и салатом. Все обалдели от такой красоты, начали есть, и тут мой муж сморозил глупейший комплимент: «Какую же вкусную курицу принесла мама!» © Палата № 6 / VK
- Самый странный комплимент, который я получала — это от стоматологов. Сначала было странно слышать: «У вас такие пломбы хорошие!» Сейчас привыкла. На медкомиссии даже позвали всех, кто был свободен, чтобы тоже посмотрели. Так забавно, вроде не мое достижение, а восхищаются отчасти и мной. © Подслушано / Ideer
- Когда я в старших классах училась, одна родительница из нашей школы мне сказала, что я молодец, и что очень круто, что я хорошо учусь. Ведь у моих красивых одноклассниц есть шанс удачно выйти замуж и хорошо устроиться, а мне всего в жизни придется добиваться самой. © Solovieff / Pikabu
- Засыпаем с мужем в постели, вдруг он поворачивается и шепчет: «Куколка...» При этом он довольно скуп на комплименты. Я улыбаюсь, открываю глаза, а он добавляет: «Укуталась в одеяло как гусеница». © Подслушано / Ideer
- Я в детстве сидела в очереди в детской поликлинике. Какой-то мальчишка помладше решил со скуки обратить на себя мое внимание: носился вокруг, издавал странные звуки, принимал нелепые позы. Я бровки-то и изогнула презрительно, мол, ну мелюзга и выделывается. А мальчик подбежал к своей маме и говорит: «Эта девочка на меня посмотрела, как Снежная королева!» Как я расстроилась, думаю, ведь она же старая! И вообще, я себя Гердой в глубине души воображала! Короче, бровки быстренько вернула на место. © ФьюАлка / ADME
- Начались проблемы с сердцем, пошла к кардиологу. Во время осмотра врач заявил: «Хорошо, что у вас бюст небольшой, сердце хорошо прослушивается». © Подслушано / Ideer
- Лучший пример сомнительных комплиментов сделала моя сестрица одной мадам на работе, которая возмущалась с применением нецензурной лексики: «Вы знаете, вам так идет ругаться бранными словами!» © Maxipotak / ADME
- В подростковом возрасте я работала в обувном магазине в торговом центре, и в один из дней ко мне зашли за покупками две женщины. Одна из них окинула меня взглядом и говорит: «Ух ты, ты хоть и рыжая, но очень красивая». © Classic-Penalty6589 / Reddit
- Когда одна из моих коллег впервые была у меня в гостях, она вдруг заявила: «Ой, а у тебя дома чисто». Причем она это произнесла так, будто для нее это оказалось шокирующей новостью. Наши зарплаты на тот момент очень отличались, и она, похоже, думала, что раз я беднее нее, то я должна жить в каком-то свинарнике. © kafka18 / Reddit
- Неделю ночами делал за ребенка поделку в сад. Гордый за себя, принес сей шедевр на конкурс и услышал комплимент от воспитательницы: «Ой, вот вы молодцы! Сразу видно, что ребенок делал. А то другие приносят все такое аккуратное и красивое. Понятно же сразу, что родители сами сделали. А вы молодцы, приучаете ребенка к труду и самостоятельности.» © Подслушано / Ideer
Вот еще несколько наших статей о людях, которые решили сделать комплимент, но не у всех из них это получилось:
Комментарии
По поводу чистоты дома и дохода. А ведь часто в американских фильмах так все и показывается: шикарный дом - порядок, скромная квартира - бардак.
Как-то ходил мой сын к репетитору (это моя бывшая учительница, это важно), и умудрилась она моему отцу комплимент сказать:" у вас внук такой красивый, только непонятно в кого пошел" 🤦🤷♂️
Муж мне рассказывал, что первое, что он увидел , когда я зашла к ним в комнату( он стоял спиной к двери)- это широко раскрытые глаза друга и тот выдохнул- Какая грудь! Когда он оглянулся...то непроизвольно выпалил --Какие глаза! Это была наша первая встреча. Конечно,это не сомнительный комплимент, но к тому - кто, что видит...
Мне в детстве не довелось слышать комплиментов относительно того, кто я из сказки Андерсена, но сейчас я бы, наверное, предпочла бы быть Снежной Королевой. Она хотя бы не принимает все близко к сердцу, в отличие от Герды, которой эта ее доброта и сердобольность может дорого стоить