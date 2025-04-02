20+ вдохновляющих доказательств того, что и дома можно сделать идеальный маникюр
Фотоподборки
2 часа назад
Кто сказал, что идеальный маникюр — это обязательно дорого и только в салоне? Эти работы доказывают обратное! Вдохновляющая подборка домашнего нейл-арта, который не уступает салонному по аккуратности, стилю и креативности. Готовы убедиться, что красивые ногти — это про творчество, а не про дорогие процедуры? Тогда листайте ниже и сохраняйте идеи для своего следующего маникюра.
"Я сама себе сделала маникюр на свадьбу"
- Вы проделали отличную работу! Они идеальны! Поздравляю! © S*********r-4409 / Reddit
"Уже год сама себе делаю дизайнерский маникюр обычным лаком"
Ого, какая техника! Особенно впечатляет, как ровно получается н правой руке
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Ответить
- Это обычный лак?! Вот это терпение. Выглядит потрясающе! © Sebbybby / Reddit
"Первый раз делаю маникюр! Как у меня получилось?"
- Первый раз?! Это потрясающе! Тебе нужно начать на этом зарабатывать. © Hotsauceh******h / Reddit
"Я не профессионал, просто делаю себе ногти сама. Вот мои последние попытки"
"Я так рада, что начала делать маникюр сама"
- Вау, они выглядят так красиво! Действительно замечательная работа. © lovergirlbabyyyy / Reddit
"Я сделала маникюр сама во второй раз. Что думаете?"
- Второй раз?! Не верю. Они выглядят потрясающе! © SwimmingAir8274 / Reddit
"Ногти, которые я сделала самостоятельно"
- В этом дизайне мне нравится то, что чем дольше я на него смотрю, тем больше деталей вижу! Прекрасно! © AlwaysANN90 / Reddit
"Сделала себе маникюр. Впервые использовала шармы"
- Вау! Выглядят очень профессионально! © Unknown author / Reddit
"Этот дизайн в ретро-стиле я сделала сама недоминирующей рукой. Это заняло целую вечность, но точно того стоило"
"Я делаю ногти себе для удовольствия, это успокаивает. Очень рада, что нашла такое хобби"
- Вау, какая ты талантливая! Так здорово наблюдать, как люди влюбляются в свое хобби. © CriticismHorror4841 / Reddit
"Первый раз за 10 лет сделала маникюр сама. Мне нужно научиться лучше красить основание, но я все равно горжусь собой"
"Моя жена недавно начала делать себе ногти. Я не очень разбираюсь в этом хобби, но мне кажется, что они выглядят потрясающе"
- Они невероятно красивые, а ты чудесный и поддерживающий муж. © Dr_BunsenHonewdew / Reddit
"Сделала этот маникюр своей подруге и очень горжусь им"
"Начала делать маникюр самостоятельно. Все еще пытаюсь научиться делать аккуратно правую руку"
"Я беременна. Муж учится делать мне маникюр. Это его первая попытка"
- Какой милый способ проявить заботу! © ErrantWhimsy / Reddit
"Мне потребовались месяцы, чтобы добиться идеальной формы"
- Я даже не знаю, что круче: ваши ногти или реквизит! © Janiebby / Reddit
Порой, когда мы идем на маникюр к профессионалу, то хотим получить ногти, как на картинке, но ожидания сталкиваются с реальностью. Именно поэтому очень важно найти хорошего мастера!
Фото на превью pomsje / Reddit
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