20+ вдохновляющих доказательств того, что и дома можно сделать идеальный маникюр

Фотоподборки
2 часа назад

Кто сказал, что идеальный маникюр — это обязательно дорого и только в салоне? Эти работы доказывают обратное! Вдохновляющая подборка домашнего нейл-арта, который не уступает салонному по аккуратности, стилю и креативности. Готовы убедиться, что красивые ногти — это про творчество, а не про дорогие процедуры? Тогда листайте ниже и сохраняйте идеи для своего следующего маникюра.

"Я сама себе сделала маникюр на свадьбу"

Svetlana
1 час назад

Как будто ногти сломались, их по-быстрому заклеили и пролили клей.

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"Уже год сама себе делаю дизайнерский маникюр обычным лаком"

  • Это обычный лак?! Вот это терпение. Выглядит потрясающе! © Sebbybby / Reddit

"Первый раз делаю маникюр! Как у меня получилось?"

  • Первый раз?! Это потрясающе! Тебе нужно начать на этом зарабатывать. © Hotsauceh******h / Reddit

"Я не профессионал, просто делаю себе ногти сама. Вот мои последние попытки"

"Я так рада, что начала делать маникюр сама"

  • Вау, они выглядят так красиво! Действительно замечательная работа. © lovergirlbabyyyy / Reddit

"Я сделала маникюр сама во второй раз. Что думаете?"

"Ногти, которые я сделала самостоятельно"

  • В этом дизайне мне нравится то, что чем дольше я на него смотрю, тем больше деталей вижу! Прекрасно! © AlwaysANN90 / Reddit

"Сделала себе маникюр. Впервые использовала шармы"

"Этот дизайн в ретро-стиле я сделала сама недоминирующей рукой. Это заняло целую вечность, но точно того стоило"

"Я делаю ногти себе для удовольствия, это успокаивает. Очень рада, что нашла такое хобби"

  • Вау, какая ты талантливая! Так здорово наблюдать, как люди влюбляются в свое хобби. © CriticismHorror4841 / Reddit

"Первый раз за 10 лет сделала маникюр сама. Мне нужно научиться лучше красить основание, но я все равно горжусь собой"

"Моя жена недавно начала делать себе ногти. Я не очень разбираюсь в этом хобби, но мне кажется, что они выглядят потрясающе"

"Сделала этот маникюр своей подруге и очень горжусь им"

"Начала делать маникюр самостоятельно. Все еще пытаюсь научиться делать аккуратно правую руку"

"Я беременна. Муж учится делать мне маникюр. Это его первая попытка"

"Мне потребовались месяцы, чтобы добиться идеальной формы"

  • Я даже не знаю, что круче: ваши ногти или реквизит! © Janiebby / Reddit

Порой, когда мы идем на маникюр к профессионалу, то хотим получить ногти, как на картинке, но ожидания сталкиваются с реальностью. Именно поэтому очень важно найти хорошего мастера!

Фото на превью pomsje / Reddit

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