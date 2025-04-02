20+ вдохновляющих доказательств того, что и дома можно сделать идеальный маникюр

Кто сказал, что идеальный маникюр — это обязательно дорого и только в салоне? Эти работы доказывают обратное! Вдохновляющая подборка домашнего нейл-арта, который не уступает салонному по аккуратности, стилю и креативности. Готовы убедиться, что красивые ногти — это про творчество, а не про дорогие процедуры? Тогда листайте ниже и сохраняйте идеи для своего следующего маникюра.

"Я сама себе сделала маникюр на свадьбу"

Вы проделали отличную работу! Они идеальны! Поздравляю! © S*********r-4409 / Reddit

"Уже год сама себе делаю дизайнерский маникюр обычным лаком"

Это обычный лак?! Вот это терпение. Выглядит потрясающе! © Sebbybby / Reddit

"Первый раз делаю маникюр! Как у меня получилось?"

Первый раз?! Это потрясающе! Тебе нужно начать на этом зарабатывать. © Hotsauceh******h / Reddit

"Я не профессионал, просто делаю себе ногти сама. Вот мои последние попытки"

"Я так рада, что начала делать маникюр сама"

Вау, они выглядят так красиво! Действительно замечательная работа. © lovergirlbabyyyy / Reddit

"Я сделала маникюр сама во второй раз. Что думаете?"

Второй раз?! Не верю. Они выглядят потрясающе! © SwimmingAir8274 / Reddit

"Ногти, которые я сделала самостоятельно"

В этом дизайне мне нравится то, что чем дольше я на него смотрю, тем больше деталей вижу! Прекрасно! © AlwaysANN90 / Reddit

"Сделала себе маникюр. Впервые использовала шармы"

"Этот дизайн в ретро-стиле я сделала сама недоминирующей рукой. Это заняло целую вечность, но точно того стоило"

"Я делаю ногти себе для удовольствия, это успокаивает. Очень рада, что нашла такое хобби"

Вау, какая ты талантливая! Так здорово наблюдать, как люди влюбляются в свое хобби. © CriticismHorror4841 / Reddit

"Первый раз за 10 лет сделала маникюр сама. Мне нужно научиться лучше красить основание, но я все равно горжусь собой"

"Моя жена недавно начала делать себе ногти. Я не очень разбираюсь в этом хобби, но мне кажется, что они выглядят потрясающе"

Они невероятно красивые, а ты чудесный и поддерживающий муж. © Dr_BunsenHonewdew / Reddit

"Сделала этот маникюр своей подруге и очень горжусь им"

"Начала делать маникюр самостоятельно. Все еще пытаюсь научиться делать аккуратно правую руку"

"Я беременна. Муж учится делать мне маникюр. Это его первая попытка"

Какой милый способ проявить заботу! © ErrantWhimsy / Reddit

"Мне потребовались месяцы, чтобы добиться идеальной формы"

Я даже не знаю, что круче: ваши ногти или реквизит! © Janiebby / Reddit