20 курьезов, которые случились из-за нетипичных имен и фамилий

Иногда в жизни встречаются люди с редкими или необычными именами и фамилиями. А бывает, что они удивительно точно совпадают с профессией или характером человека. Например, вполне реалистично однажды оказаться на заседании у судьи по фамилии Судов. Вот подборка классных историй, которые доказывают: имя и фамилия могут не только повлиять на судьбу, но и точно передать настроение момента.