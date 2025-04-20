20 курьезов, которые случились из-за нетипичных имен и фамилий

Истории
15 минут назад

Иногда в жизни встречаются люди с редкими или необычными именами и фамилиями. А бывает, что они удивительно точно совпадают с профессией или характером человека. Например, вполне реалистично однажды оказаться на заседании у судьи по фамилии Судов. Вот подборка классных историй, которые доказывают: имя и фамилия могут не только повлиять на судьбу, но и точно передать настроение момента.

  • Когда я была молода и хороша собой, работала в организации, кассиром в которой была Лорелея Леонидовна (фамилию за давностью лет не помню). Мне с музыкальной школой и, соответственно, хором со скороговорками в анамнезе было нетрудно произносить ее имя, но вот коллеге с легкой степенью косноязычности приходилось туго. Она долго тренировалась, чтобы научиться правильно выговаривать такое непростое сочетание. И вот очередной визит кассира коллега набирает полную грудь воздуха и на выдохе оттарабанивает: "Здравствуйте, Лорелея Леонидовна", на что та отвечает: "Господи, девочки, да не мучайтесь так, зовите меня Ларисой!" © Marina Veremeyevskaya / ADME
  • Однажды собиралась к терапевту. В регистратуре записываю себе на бумажке памятку — назвали имя, отчество (не помню точно, допустим, Ирина Петровна) и фамилию: "М". Я переспрашиваю — снова: "М". Думаю, кто-то из нас явно тупит… или к чему такая таинственность? Оказалось, что фамилия — Эм. Просто Эм. © Сударыня / Dzen
  • Мама рассказывала: на работе появилась новая сотрудница. Слово за слово, и мама назвала ее деловой колбасой. А та и говорит: "Да! Я - Колбаса!" Оказалось, у нее фамилия такая - Колбаса. Вот как бывает. © v.azhure / Pikabu
Alena
10 часов назад

Темной осенней ночью захочешь ты колбасы... А мне прямо сейчас захотелось.

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  • Прихожу как-то в отдел кадров. Сидят три женщины. На мой вопрос две сразу указывают на третью. А та по каким-то срочным делам торопится и говорит:
    — Я сейчас, через минуту подойду, подождите меня здесь.
    У них там рядом стойка с документацией. Я уточняю:
    — За стойкой вас подождать?
    Одна из сотрудниц поднимает голову и невозмутимо отвечает:
    — Не надо за мной ждать.
    Остальные начинают хохотать. Смотрю на бейджик женщины, а там фамилия — Стойко. © Евгений Егерь / ADME
  • Сын пошел в садик. Забираю его как-то, а он сидит с другим мальчишкой на скамеечке, оба одеваются, и тут мой громким шепотом сообщает: "Мама, этого мальчика зовут Глазик!" А дедушка мальчика начинает хохотать и сквозь смех говорит: "Владик, его зовут Владик!" © Tigrovaya / Pikabu
  • Больница. В моей палате были Шубина и Шапкина. Врач во время обхода говорил: "Ну и где этот зимний гардероб?" © GrumpyKat / Pikabu
  • Сыну 9 лет, недавно забирала его из школы и опять увидела странные взгляды других мамаш. Они смотрели на нас и шептались о своем. Мне даже догадываться не нужно, я знаю, что они в очередной раз обсуждали странное имя сына. Это было с нами и в детском саду и вот повторяется уже в школе. И я бы поняла их удивление, если бы имя было действительно необычным, но нет! Сына зовут Сережа! Что такого в этом имени, чтобы постоянно обсуждать его? Ох и мамаши пошли… © Мамдаринка / VK
  • Спустя 3 месяца после родов повезли знакомить дочку с прабабушкой. Та сразу же спросила, как мы назвали малышку. Я говорю: «Аделя». Мы заранее приготовились к бухтению, мол, странное имя, почему не Маша, почему не Даша. Прабабушка округлила глаза, странно на меня посмотрела и пробормотала: «Это ж надо так еду любить!» А потом взяла малышку на руки и говорит такая: «Ну привет, Сарделя». Я чуть не умерла от смеха, но объяснила бабуле, что она немного неправильно услышала имя. Облегчение на лице прабабушки можно было бы увидеть и из другой комнаты. Зато после Сардели она была рада любому имени и не бухтела. © Мамдаринка / VK
  • У моей родственницы есть соседка по поселку. В девичестве у нее фамилия была Пирожок, а вышла замуж она за Невеселого и взяла двойную фамилию. И у их сына фамилия теперь - Невеселый-Пирожок. © 58474632839 / Pikabu
  • Много лет назад у нас в городе директором ГРЭС был товарищ по фамилии Рабочий. Первое время, когда ему звонили, он отвечал: "Рабочий слушает!" На том конце провода возмущались: "Какой рабочий? Директора позови!" А он отвечал: "Это директор Рабочий". А в институте со мной учился студент по фамилии Директор. Так было бы прикольно, если б они работали на одном предприятии. © Тихая мышка / ADME
  • Муж не общается почти со своей семьей, старые конфликты. И тут звонок от свекра! Думаем: "Вдруг случилось что?" Но нет. Он хочет, чтобы муж сменил фамилию. Мол, он не имеет права носить семейную фамилию! Но все дело в том, что они - Ивановы. © Подслушано / VK
  • Устроилась на новую работу. С начальницей отдела была еще не знакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про какую-то ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения.
    Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней… © Подслушано / VK
  • Меня однажды на работу взяли только потому, что я смогла с первого раза прочитать и выговорить ФИО директора: Евгений Ерминигельдович. © Анастасия Маклакова / ADME
  • Мою дочь зовут Луна (ударение на "у"). Да, необычно. И все считают нужным это нам озвучить. Когда малышке был месяц, и пришло время обходить всех врачей, пришли мы сдавать кровь. А там работает бабушка лет 65, которая, конечно же, не смогла промолчать по поводу имени: "Ну и назвали! И где откопали? Меня вот зовут чудно, но вас еще чуднее". А зовут ее Интерна. Ну да, куда уж нам. © Мамдаринка / VK
  • В студии у нас есть мама по фамилии Небесная, а у дочки ее другая фамилия - Сатанина. Я не могу читать чат родителей без смеха. Дочкину фамилию почему-то всегда читаю как "Сатанина" с ударением на "и". Ну и извещения от Небесной: "Сатанина не придет!" вызывают дикий ржач. © ZarYanka / Pikabu
  • Знакомая была по фамилии Волкова. Жаловалась, что в школе дразнили волчицей, все мечтала замуж поскорее выйти и фамилию сменить. Встретила она свою большую любовь почти сразу после первого курса. Поженились. Мужа зовут Серегой, а фамилия у него Волков. © nnka / Pikabu
  • Когда мама была беременна мной, она настаивала на том, чтобы назвать меня необычным именем. Предлагались варианты Розитта, Цвитана, Клеопатра, Шахроза. В один день папа психанул и сказал: «Либо Аня, либо Таня! Все!» Спасибо, папуль, огромное. Анна Павловна, 26 годиков. © Мамдаринка / VK
  • Училась у нас в параллели Поносова (ударение на первый слог), которая, естественно, в среде школьных острословов по жизни была Поносовой с ударением на второй слог. Спустя лет 5 после выпуска встречаемся мы с ней в парке, и она мне гордо заявляет: "А я же теперь не Поносова! Я теперь - Золотарева!" Я уж не стал ей рассказывать, чем раньше золотари занимались, а просто поздравил с этим достижением в жизни. © NovoselovMore.ru / Pikabu
  • Со мной в институте училась девчонка по фамилии Щукина. Отличница и рвач (в хорошем смысле этого слова). Однажды она, неожиданно для всех, пропустила целый семестр. Придя вновь на учебу, она сияла от счастья, и на вопрос завкафедрой иностранных языков относительно отсутствия гордо ответила:
    - Я вышла замуж!
    -Так... Щукина, поздравляю вас, - довольно сухо откликнулся педагог.
    - Только я теперь не Щукина - я теперь Карпухина! - сияя улыбкой, добила она. © user7262822 / Pikabu
  • У знакомой девичья фамилия - Цыпленкова. В первом браке была Курочкина, во втором - Воронкова, затем - Петух. Недавно похвасталась, что снова вышла замуж, но теперь ни за какие коврижки фамилию не поменяет. А дело в том, что по паспорту она стала Орлова. Говорит, надеется с Орловым прожить всю оставшуюся жизнь. Уже и ребенка родила — первого, в 38 лет. С детства мечтала о "красивой" фамилии. Странно только, что все фамилии оказались птичьими! © Хищный ЗаИц / ADME

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