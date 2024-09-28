17+ фотодоказательств того, что время порой летит так, что и не заметишь

Фотоподборки
56 минут назад

Порой оглянуться не успеешь, а дети выросли, сапоги износились, да и все вокруг поменялось до неузнаваемости. Часть фото в этой подборке напомнят, как быстротечно время и как его нужно ценить. А другая часть покажет наглядную разницу между какими-либо предметами.

«Носила XL размер. Пообещала себе сбросить 45 кг и сделала это. Сейчас влезаю в S. Чувствую себя как никогда лучше!»

«Моему Макбуку 5 лет. И вот что на нем появилось от моих ладошек»

Jul
2 дня назад

Фу, что никогда не протирали ноутбук что ли?

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«Строители собирали нам кухню лет 10 назад. Сегодня разобрали шкаф, чтобы установить новую посудомойку. Ребята, он простоял там все эти годы»

Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки

«Нашел чугунную сковороду в ручье»

«Под воздействием жары металлическая стружка на моей руке постепенно ржавеет»

«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»

«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»

«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»

«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»

«Кондиционер на моем рабочем месте производят так много воды, что на парковке начали расти камыши»

«Подруга не пользовалась зонтом всего месяц, а он успел отрастить такое»

«Зимняя и летняя шубки моей собаки»

«3 года таскал кошелек, купил такой же»

«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»

Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький

Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно

Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить

«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»

Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года

«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»

«4 года назад кто-то оставил скутер у нас в переулке. Выглядит он теперь так»

«Носил годами кулон с информацией для медиков и с него стерлось покрытие»

А вот еще несколько статей на похожую тематику:

Фото на превью tuppaware / Reddit

Комментарии

Уведомления
Kate
2 дня назад

Было, все это старье - уже было, оно воняет

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