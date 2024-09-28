17+ фотодоказательств того, что время порой летит так, что и не заметишь

Порой оглянуться не успеешь, а дети выросли, сапоги износились, да и все вокруг поменялось до неузнаваемости. Часть фото в этой подборке напомнят, как быстротечно время и как его нужно ценить. А другая часть покажет наглядную разницу между какими-либо предметами.

«Носила XL размер. Пообещала себе сбросить 45 кг и сделала это. Сейчас влезаю в S. Чувствую себя как никогда лучше!»

«Моему Макбуку 5 лет. И вот что на нем появилось от моих ладошек»

«Строители собирали нам кухню лет 10 назад. Сегодня разобрали шкаф, чтобы установить новую посудомойку. Ребята, он простоял там все эти годы»

Одинаковые ботинки, но разница — 5 лет носки

«Нашел чугунную сковороду в ручье»

«Под воздействием жары металлическая стружка на моей руке постепенно ржавеет»

«Мой 13-летний кот до и после стерилизации»

«Мои новые кроссовки и те, которые я носил не снимая на протяжении 18 месяцев»

«Мама купила мне такую же игрушку, которая была у меня в детстве»

«Ночник, которым я пользовался еще с 90-х годов, и такой же новый»

«Кондиционер на моем рабочем месте производят так много воды, что на парковке начали расти камыши»

«Подруга не пользовалась зонтом всего месяц, а он успел отрастить такое»

«Зимняя и летняя шубки моей собаки»

«3 года таскал кошелек, купил такой же»

«Двоюродная сестра принесла моим родителям немного 50-летнего меда, который был у ее бати»

Телефон, которым пользовались на протяжении 20 лет, и такой же новенький

Целых 25 лет эти подсвечники хранили неправильно

Вот что будет с тостером, если его много лет не чистить

«Мои старые удостоверения личности — с 2014 по 2024 год»

Две одинаковые кепки, но одну носили каждый день в течение года

«Я не пойму, как у него получилось за 4 года превратиться из милахи в это»

«4 года назад кто-то оставил скутер у нас в переулке. Выглядит он теперь так»