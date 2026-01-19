15+ зимних историй, которые поймет каждый, кто имел дело с котиками

5 часов назад
Без кота и жизнь не та! Вот уж действительно, умеют же эти четвероногие разбавить наши скучные будни своими проделками! Читая рассказы героев из нашей подборки, с этим точно не поспоришь. Взять к примеру ту странную кошку, которая всей душой не выносит зиму или ту пушистую парочку, без конца роняющую несчастную новогоднюю елку.

  • Однажды зимой шел я на работу. Мороз, снег хрустит под ногами, утро как утро. Вдруг слышу где-то рядом «мяу». Остановился, прислушался, смотрю — в сугробе маленький котенок. Весь замерзший, дрожит. Сначала думал, что ничего сделать не могу, ведь спешу на работу, а дома животных никогда не было. Но пройти мимо не смог. Снял перчатку, взял его в руки — холодный, как кусок льда. Завернул в шарф, понес домой. Позвонил на работу, объяснил, что опоздаю. Весь день занимался котенком: согревал, поил теплым молоком. Он сначала даже двигаться почти не мог. Но потом немного ожил, стал тихо мурчать. Тогда я понял, что оставлю его у себя. Сейчас прошло три года. Из того слабенького котенка вырос огромный пушистый кот. Лежит зимой на батарее, летом растягивается на подоконнике. © Не все поймут / VK
  • У жены аллергия на шерсть, а о котах она всегда мечтала. Путем долгих уговоров (меня), мы таки купили сфинксов (этих лысых чудовищ). Я искренне не понимал, почему они считаются котами, но жена была так счастлива, что я просто концентрировался на этой мысли. Наступила зима и были опять какие-то приколы с отоплением. И вот, прихожу я значит из магазина, захожу в гостиную, а там... 3 кучки. Одна кучка из огромного одеяла — это моя любимая женщина, а две поменьше — это коты. Все верно! Коты! Жена заявила, мол, они мерзнут, дорогой, мерзнут! Ясен пень, они ж лысые!!! И знаете что? Жена назаказывала им кучу разной одежды! К такому жизнь меня явно не готовила... © Палата № 6 / VK
  • Для кого-то прошлый Новый год был настоящим праздником. Мандаринки, веселье, песни, фильмы, елка, друзья, семья, вкусная еда. Для меня же этот «праздник» запомнился только тем, что я сражалась со своим котом. Этот гад постоянно нападал на елку, пытался повалить ее, стащить игрушку или сожрать дождик. Я даже новогоднюю ночь пропустила, потому что мой кот добился своего, съел дождик и я срочно повезла его в круглосуточную ветеринарку, где мне согласились помочь прямо в Новый год! Думаю, что в этом году у нас не будет никакой елки. © Не все поймут / VK

«Мои кошки были на новогодней вечеринке в зоомагазине. Судя по моськам — им не очень-то понравилось»

  • Была у меня в деревне бездомная кошка, которая жила на улице. Я ее часто встречал по дороге на работу, подкармливал, гладил. Зимой стало интересно, где же она живет в морозы? Проследил за ней и обалдел! Оказалось, что в лесу возле моего дома эта хитрюга поселилась в дупле вместе с белкой! Я своим глазам не поверил, когда они вместе там сидели! Как будто мультик, но в реальной жизни! Теперь вместе с рыбой еще орешки и семечки начал носить, кормлю двоих сразу. © Палата № 6 / VK
  • Как-то раз я шла домой в сильнейший мороз. Замерзла, аж дышать больно. Смотрю, а возле подъезда лежит большая дворняга, а к ней жмется кот. Мне стало их жалко, я запустила их в подъезд. Вынесла воды, еды, подстилку, но соседи стали возмущаться. Пришлось забрать найденышей к себе. Я выкупала их, собака перестала пахнуть псиной и оказалась лапочкой с шерстью персикового цвета, а кот пушистым серо-белым красавцем. Когда на улице стало теплее, я уже приняла решение оставить эту парочку у себя. Свозила их к ветеринару, поставила прививки, и вот уже несколько лет они живут у меня. Спят исключительно вместе, в обнимку, не шалят, ведут себя скромно, умные и ласковые. Ни разу не пожалела, что взяла их. Доброта спасет мир. © neiroapus
  • Мой кот сам гуляет на улице. Обычно, нагулявшись, он возвращается через открытое окно. Но тут наступила зима, окно уже никто не открывает, а гулять-то хочется. Ну выпустила его через дверь и думаю, а как же он будет возвращаться? Так как в основном он гуляет по двору, решила понаблюдать. Вот он возвращается, сел под дверью и молчит, а я на него в глазок смотрю. Посидел минутку, прошелся, обнюхал соседние квартиры, вернулся к одной из них и начал активно скрестить в дверь. В начале я решила, что он дверь перепутал, но его план был интереснее. За дверью соседей начала лаять собака и через полминуты открылась дверь, а мой кот гордо отходит к моей двери и тихо мяукает. Сосед понял намек и позвонил мне в звонок. Так кот вернулся домой и продолжал возвращаться на протяжении уже 2 месяцев. Сосед был не очень рад такой находчивости кота, но помогал ему. © Палата № 6 / VK

«Мои амбарные коты в —35°C»

  • Как-то шла зимой вечером на остановку, и увидела прямо в снегу маленького черного котеночка. Он сидел в ямке и пищал, а все проходили мимо. Я ни разу за все свое детство не подбирала никаких животных, а тут во взрослом возрасте не смогла пройти мимо. Но домой принести было никак — там свой кот, который в жизни не видел других животных и испугался бы. Дома я оставила котенка в подъезде у своей двери, вынесла ему поесть и попить и стала срочно обзванивать всех близких и дальних знакомых. Все тоже отказывались, и вдруг одна подруга перезвонила и сказала, что они заберут его для брата ее парня, который жил с родителями. Через пару лет мы праздновали свадьбу этой подруги в доме родителей ее теперь уже мужа. Я увидела там холеного пушистого красавца, который вальяжно развалился на собственном диванчике. Сначала я не поняла, ну кот и кот, а потом вдруг вспомнила и узнала в нем того маленького худенького котенка. Очень приятно было осознавать, что поспособствовала чьей-то хорошей судьбе. © Не все поймут / VK
  • Моя кошка нашла меня сама. Просто залезла за несколько дней до НГ в открытую на проветривание форточку. 8 этаж, ни у кого из соседей котов нет. Как она попала ко мне — загадка. Но я уверена, что эта ласковая мурчалочка — мой подарок от Деда Мороза за то, что я была хорошей девочкой. © Палата № 6 / VK
  • Пару месяцев назад к нам пришла кошка. Красивая, породистая... Не смогла выгнать, да и на улице мороз. Сегодня эта мадам, вышибив дверь в ванную, поймала нечто... Показалось, что мышь, но решили проверить. Кое-как раскрыли ей челюсти, а там хомяк! Откуда он взялся в моей ванной?! Итог: сын с кошкой спит в своей кровати, хомяк спит на шкафу в банке, а я не сплю и думаю, кто следующий? Собака? Попугай? Медведь? © Палата № 6 / VK
  • Моя кошка сломала систему. Дома стоит елка густо украшенная игрушками. Ни разу еще ель не падала, но ежедневно освобождается от игрушек. Кошка зубами снимает игрушки и складывает их под дерево. А потом терпеливо ждет, когда кто-нибудь повесит игрушки обратно. © Палата № 6 / VK

«Мой мальчик только что увидел первую в своей жизни новогоднюю елку»

  • Мы с мужем еще не научились менять погоду, поэтому приходиться терпеть капризы нашей кошки, которая ненавидит зиму. Летом она любит сидеть у открытого окна, наслаждаться ароматами и греться на солнышке. А в холодное время года, она начинает психовать. Спрыгивает с подоконника с громким «Прурррхумф!!», виляет хвостом, уходит и дуется. Потом возвращается, чтобы проверить, убрали ли мы эту дурацкую зиму и вернули ли ей лето. Видит, что нет, и снова психует. Вся наша зима — это один бесконечный цикл кошачьего недовольства. © sarcasmismygame / Reddit
  • Зимой мой кот постоянно забирается на меня, требуя обнимашек, потому что ему холодно. В большинстве случаев я с удовольствием выполняю его просьбу, а когда нет такой возможности, то ему все равно. Он просто забирается на меня, не обращая внимания на то, чем я в этот момент занимаюсь. Еще он начинает постоянно прятаться под одеялом, поэтому, когда я сажусь на кровать, приходится проверять нет ли на том месте кота. Носится по дому, грызет все подряд, постоянно ведет себя как голодный, прыгает на кухонный стол, открывает ящики и ворует оттуда разные вещи, чтобы поиграть в 3 часа ночи. Это просто странно, потому что таким балбесом он становится только зимой, в остальное время — это вполне нормальный домашний кот. © Other-Cantaloupe4765 / Reddit
  • У нас с мужем есть кошка, зовут Снежинка. Перед Новым Годом решили купить искусственную елку, которая сразу светится. Нарядили ее, стало интересно, как кошка будет реагировать на обновку. Первые дни Снежинка даже на шаг не подходила к этой «зеленой чужестранке», обходила ее десятой дорогой. Но вот позавчера мы с мужем уехали в супермаркет, приехали домой аж вечером и потеряли дар речи от увиденного. Наша новая елка лежала на полу, некоторые игрушки разбились, а Снежинка спокойно спала у свалившейся верхушки. Пока я пребывала в шоке, муж пошутил: «Каждой новогодней елке нужна своя снежинка!» И не поспоришь. © Палата № 6 / VK

«Маленький помощник Санты в свое первое Рождество»

  • Когда я была совсем маленькая, у меня пропала любимая всем сердцем кошка Апельсинка. Был Новый год. Праздник, все веселятся, никому нет дела до пропавшей кошки. Тогда я места себе не находила, металась по всему дому и двору, искала, несмотря на мороз. Родители кое-как загнали меня домой. Вся заплаканная я залезла под елку и уснула. На утро я поняла что лежу в кровати, расстроенная тем, что не нашла любимицу, пошла к елке просить помощи у деда Мороза. Принесла бумагу и уселась писать письмо и услышала мяуканье такое жалобное и тихое, что подумала, будто показалось. Залезла под елку и заметила небольшую норку в искусственном снегу, протиснулась к стене и заглянула туда. Находка оказалась самым что ни на есть подарком! Лежит Апельсинка и три замечательных котенка, которые тихо мяукают у нее под боком. © Палата № 6 / VK
  • За последнюю неделю наряжала елку три раза. Причем одну и ту же! Спасибо моим коту и кошке, что заботятся о моей физической форме. В ближайшие 3 года елку наряжать не буду. © Палата № 6 / VK
  • Стукнуло в голову — хотим живую елку! Купили, поставили. Среди ночи: Бум! Хрясь! Тресь! Жена залетает в комнату и как заверещит. Забегаю следом и вижу, что на люстре болтается незнакомая кошка! Видимо, в елке сидела. Кое-как поймали, выпустили. А на следующий день эта мамзель привела к нам во двор здоровенного, лохматого серого кошака, который уселся перед домом и начал периодически злобно орать и метить все вокруг. Теперь ржем с супругой, что она видимо притащила своего муженька, чтобы он с нами разобрался как следует и вернул елку обратно их кошачьему семейству.

