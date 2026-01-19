15+ зимних историй, которые поймет каждый, кто имел дело с котиками

Смотрят осуждающе. Наташа, ты спишь на диване, а мы в каком-то хлеву!
-
-
Ответить
Без кота и жизнь не та! Вот уж действительно, умеют же эти четвероногие разбавить наши скучные будни своими проделками! Читая рассказы героев из нашей подборки, с этим точно не поспоришь. Взять к примеру ту странную кошку, которая всей душой не выносит зиму или ту пушистую парочку, без конца роняющую несчастную новогоднюю елку.
Смотрят осуждающе. Наташа, ты спишь на диване, а мы в каком-то хлеву!
А вот еще несколько очаровательных подборок о животных, которые сделают мир вокруг теплее:
В ближайшие 3 года елку наряжать не буду.
а что изменится за 3 года?