Невозможно не улыбнуться: 18 трогательных фото хозяев и их питомцев «тогда и сейчас»

Появление четвероногих друзей в нашей жизни, всегда меняет ее к лучшему. Эти обаятельные сорванцы приносят столько радости и счастья, что никаким мерилом не измерить. Герои нашей подборки поделились теплыми снимками, на которых видно, как менялись их любимые питомцы и глядя на них, трудно не улыбаться.

«Всего за один год наша крошка слегка подросла»

«Я не обращала внимания на то, как моя девочка подросла, пока не сделала фото для сравнения»

«Их любовь прилично так выросла за последнее время»

«Между этими фотографиями 5 лет разницы. Они просто обожают друг друга»

«Разница между фотками — два месяца. Только посмотрите, как сильно уменьшилась мама»

«Тогда и сейчас. 8 лет просто промчались»

«Мы с этой задиристой девчонкой уже три года вместе»

«Была похожа на картошку, зато сейчас какова красотка!» © copperfrog42 / Reddit

«Моя девчонка в 8 недель и в 1 год. Очень быстро вымахала»

«За последние 8 месяцев Мерфи сильно изменился к лучшему»

«Разница между фотографиями всего 11 недель. Он так сильно вырос!»

«Как же все изменилось за 8 недель!»

«Моя маленькая кошечка сразу родилась со взрослыми ушами»

«Взгляните, как нехило подрос малыш»

«Мой щеночек немножечко подрос за последний год!»

«Между этими фотографиями с моей кошкой, 7 лет разницы»

«Ну что ж, завтра нашему малышу исполняется 2 года! Трудно поверить, что этот милый оболтус весом в 11 кг. превратился в малыша Хьюи, который весит 66 кг.»

«10 лет пролетели так быстро!»