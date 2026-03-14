17 ироничных историй об айтишниках, чей мозг работает на своей особой операционке
Иногда кажется, что у людей из мира IT логика устроена немного иначе, чем у всех остальных. Там, где кто-то видит обычную бытовую ситуацию, программист автоматически запускает внутренний «алгоритм», анализирует входные данные и мысленно пишет пару строк кода, чтобы все работало эффективнее. В этой подборке — забавные случаи из жизни людей, которые привыкли смотреть на мир через призму логики дебага и оптимизации.
- Мой отец и мой муж никак не могут найти общий язык. Муж — айтишник, а для папы это не мужская профессия: «Только в компьютере кнопки жать умеет, ни розетку, ни кран починить». Последний раз совсем сорвался, когда у нас потёк смеситель. Муж спокойно предложил: «Вызываем мастера». А отец как раз в гостях был и, конечно, возмутился: «Ты хоть раз ключ в руках держал?!» Муж ёрничает: «А как я дверь открываю?» Папа полез чинить сам, ругался полчаса, вода хлынула во все стороны, в итоге вызвали мастера. Теперь папа не лезет с претензиями. Зато недавно попросил: «Настройте вот этот ваш вай-фай». А муж в ответ: «А вы хоть раз роутер в руках держали?» © Мамдаринка / VK
- Муж — айтишник в крупной организации. Всегда догадывалась, что все его коллеги немного свысока смотрят на обычный люд. Но потом увидела, что их рабочий чат называется «Боги». © Подслушано / Ideer
- Вчера заметила в парке на лавочке парня. Хорошо одетый, в очках, смартфон торчит из кармана, интеллигентный такой. Сначала подумала — вдруг плохо? Подошла проверить, а он вдруг ожил, удивлённый до предела. Оказалось, он айтишник: в обеденный перерыв устроил себе пятнадцатиминутную «перезагрузку». Разозлился, что разбудила, схватил ноут и пошёл обратно в офис. Ну кто же знал! © Карамель / VK
- Начала встречаться с айтишником, и тут случайно заметила, что я у него записана как «Ошибка 404». Я вначале обижалась, думая, что я для него — что-то несерьезное. Но недавно не выдержала и прямо задала вопрос. А он смутился, поправил очки и выдал: «Понимаешь, 404 — это статус „не найдено“. Я просто до сих пор не верю, что нашел-таки девушку своей мечты».
- Встречалась как-то с парнем, он был начинающим киберспортсменом. Нас обоих все устраивало, парень он очень даже добрый и хороший. Зарабатывал на дому айтишником очень большие деньги, так что он нас практически содержал, а я занималась домом, ухаживала за ним и поддерживала. Расстались на доброй ноте, без скандалов. Недавно его команда победила в турнире, и он треть своего огромного гонорара перевел мне в знак благодарности. То, что я была в шоке, это ничего не сказать. Погасила ипотеку. © Подслушано / Ideer
- Я говорю: «Я программист».
Другие слышат: «Я могу решить любую вашу техническую проблему с любой железякой, которая существует во Вселенной».
На самом деле я имею в виду: «Иногда я говорю компьютеру, что ему нужно делать и расстраиваюсь, когда это не срабатывает». © tproger
- Работаю в айти-компании, собрание отдела, 12 человек. Начальник, решив разрядить обстановку, спрашивает у одной из нас:
— А что вообще привело вас в эту сферу?
Девушка мечтательно вздыхает и отвечает:
— Думала, тут будет полно айтишников-мужиков!
Все остальные девять девушек молча переглянулись и грустно уткнулись в ноутбуки. © Карамель / VK
- Муж одной моей знакомой учился на айтишника. И был у них предмет про безопасность — как придумывать пароли, как защищать системы и вообще делать так, чтобы никто ничего не взломал.
В группе учился один очень толковый парень, но на лекциях его никто никогда не видел. Перед экзаменом он всё-таки подошёл к преподавателю и попросил поговорить. Тот посмотрел на него и говорит: «Ты вообще кто? Я тебя на лекциях ни разу не видел».
Парень молча протягивает зачётку. Преподаватель открывает её... а там вложен листок с его личным паролем. © Подслушано / Ideer
- Однажды на работе зашла на кухню заварить чай. Там уже стоял наш айтишник и оживлённо разговаривал по телефону. Я спокойно сделала чай, а потом, как обычно, долила в кружку немного холодной воды — терпеть не могу обжигающий кипяток и не люблю ждать, пока он остынет. И тут айтишник внезапно прерывает разговор, смотрит на меня квадратными глазами и спрашивает:
— Ты что делаешь?!
— Разбавляю чай. Не хочу пить кипяток.
— Ты что, с ума сошла?!
— А лучше сидеть и прихлёбывать кипяток, как пылесос? — спокойно пожимаю плечами, на что он совершенно серьёзно отвечает:
— Да что угодно лучше, чем разбавлять чай водой. Я думал, ты нормальная.
После этого ушёл но, кажется, ещё полдня рассказывал всему офису, что со мной что-то не так. © Подслушано / Ideer
- Где-то в 2009 году одна знакомая попросила меня посмотреть компьютер её мамы: мол, всё жутко тормозит, поиграть невозможно. Я загрузил этот компьютер (с древней системой на борту) в безопасном режиме и, мягко говоря, удивился. В автозапуске обнаружилось сразу несколько разных антивирусных программ.
Спрашиваю:
— А зачем их столько?
— Ну, он начал тупить, мы и подумали, что это вирусы. Решили почистить.
Только вот о том, что чистить нужно не только от вирусов, но и сам компьютер, никто, конечно же, не подумал.
В итоге я разобрал системник, вычистил его от пыли, удалил все эти антивирусы и поставил один нормальный. © Vitalich24 / Pikabu
- Сижу как-то на работе, никого не трогаю, разбираю старый списанный ноутбук. Вдруг звонок из бухгалтерии.
— Нам выдали бачок, приходите поменяйте.
Я в полном недоумении: какой ещё бачок? Говорю им, что это не ко мне — пусть звонят слесарям, завхоз разберётся. Кладу трубку.
Через пять минут снова звонок, уже более напряжённым тоном:
— Нас послали, сказали ничего менять не будут. Придите и поменяйте бачок. Вы вообще собираетесь делать свою работу или нет?
Тут я уже начинаю закипать: какой, туда-сюда, бачок? Поговорили на повышенных тонах, я бросил трубку.
Через полчаса звонит секретарь: директор вызывает. Захожу — у него на столе лежит докладная на меня. И вот что интересно: когда мне звонили, у них был «бачок». А когда писали жалобу, внезапно правильно написали — системный блок. © te2o / Pikabu
- Как-то мне позвонили с жалобой: сервер не включается, нужно срочно менять блок питания. По их словам, его просто передвинули, после чего он перестал запускаться.
Я на всякий случай спросил: «Вы точно проверили, что он подключён к розетке?» Мне уверенно ответили, что да — даже несколько розеток попробовали.
Пришлось ехать до места два часа. Приезжаю, смотрю: к блоку питания действительно подключён кабель. Прослеживаю его под полкой — там розетка, в ней что-то воткнуто. Тяну кабель от сервера... а тот, что в розетке, даже не шевелится. Тяну ещё — и в итоге у меня в руке оказывается свободный конец кабеля от сервера. Оказалось, что в розетке была включена лампа для рабочего места, с очень похожим проводом. А к серверу был подключён длинный удлинитель — его использовали для презентации, и лишний кабель просто лежал петлями под полкой, создавая иллюзию, что всё подключено.
Я молча вставил вилку в розетку, нажал кнопку питания на сервере... развернулся и поехал домой. Ни слова больше не сказал. © evilncarnate82 / Reddit
- Однажды мне нужно было, чтобы клиент просто переподключил сетевой кабель — как последнюю проверку перед тем, как отправлять к ним техника. Я просил его вытащить кабель и вставить обратно поплотнее, но он никак не мог понять, зачем это делать.
Это был пожилой мужчина, очень приятный, просто не хотел лезть под стол «без причины».
Тогда я объяснил иначе. Сказал, что ошибка с потерей пакетов, скорее всего, возникает потому, что «пакеты застряли в кабеле». И если вытащить провод и немного им помахать над головой, то они разойдутся, линия «прочистится», и можно будет продолжать пользоваться тем же кабелем, не покупая новый. Вы не поверите, но он это сделал. © Rhinomeat / Reddit
- В начале моей карьеры был эпизод, когда меня попросили принтер посмотреть. «Не печатает» говорят. Захожу в кабинет, там шумит принтер, печатает. «Только что не печатал», уверяют меня. Выхожу. Слышу крики вслед. «Снова не печатает!». Захожу. Печать идёт. На этом этапе я думаю, что надо мной издеваются. Делаю шаг назад за дверь и... принтер останавливается. Недоумеваю и иду к нему. Не успеваю шагнуть в кабинет, как принтер заводится и продолжает печатать. Подхожу, осматриваю. Всё в норме. Делаю шаг за дверь и принтер останавливается. За этим бесплатным представлением следит уже весь кабинет.
Напряжение как будто выступает укротитель тигров. «Укротитель принтеров» в моем лице делает шаг в кабинет и принтер снова шуршит бумагой. Публика в восторге. Провел ещё один эксперимент и проклятая железяка снова встала, стоило мне выйти за порог. После этого терпение ответственного лопнуло и он попросил остаться в помещении, пока не закончится печать, а после этого диагностировать принтер. Никаких ошибок принтер не выдавал. Выполнил стандартный шаманский танец «Выключим-Включим-Перезагрузим», и, в итоге, посоветовал повесить рядом с принтером моё фото, чтоб он пугался и печатал. Что это было — так и не знаю. © odlyzkorose
- Когда я учился в колледже и проходил практику у нашего айтишника, мы однажды решили провести эксперимент: посмотреть, сможет ли старый компьютер с древней системой нормально открыть и воспроизвести HD-видео на видеохостинге.
Видео, к нашему удивлению, запустилось. Тогда айтишник решил усложнить задачу и написал небольшой скрипт, который открывал всё новые и новые вкладки с тем же роликом — просто чтобы проверить, сколько таких вкладок нужно, чтобы компьютер наконец сдался.
Минут через десять стало ясно, что эксперимент вышел за рамки локального. По сути, мы устроили маленькую атаку на сеть: страницы начали открываться через раз, а телефонные звонки в офисе стали постоянно обрываться.
Самое поразительное — компьютер при этом всё ещё героически продолжал работать.
Позже начальник айтишника зашёл к нему и отругал за то, что у него постоянно падает видеоконференция. Но самое смешное, что никто так и не понял, что причиной были именно мы. © Unknown author / Reddit
- Однажды ко мне обратилась начальница клиента: у одной из её сотрудниц заблокировался аккаунт. Я разблокировал его, отправил новый пароль и продолжил свои дела.
Через пару часов она снова звонит — войти не может. Без проблем, я сбросил пароль ещё раз, отправил новый, но всё равно не помогло. Попросил ее оставаться на линии, пока я подключился к её сессии и попробовал войти сам. И всё сразу сработало.
Оказалось, чтобы войти, нужно было просто правильно ввести комбинацию имени сотрудницы и пароля — а начальница всё это время неправильно писала имя коллеги. © GameAholicFTW / Reddit
- Когда я работала в службе поддержки небольшой больницы, наши медсестры, оказывающие помощь на дому, перешли с бумажных журналов на электронные медицинские отчеты. Чтобы их записи синхронизировались с серверами, нужно было подключение к интернету. Проблема была в том, что многие из них годами работали только с бумагой и с компьютером были не очень дружны. Один раз я больше получаса пыталась помочь медсестре по телефону: она никак не могла подключить устройство к «домашнему интернету». Наконец, она призадумалась вслух: а не отключили ли интернет в школе, которая находится рядом с её домом, на лето? Оказалось, что она всю учебную часть года без проблем подключалась к сети школы, а летом услуга подачи интернета была временно приостановлена. Я спокойно подтвердила, что, да, скорее всего, в этом и была причина, после чего повесила трубку и бессильно опустила голову на стол, пока все вокруг в офисе ржали над моей ситуацией. © cls107 / Reddit
И если «тыжпрограммисты» в нашей подборке по большей мере знают, что делают, то порой некоторые «специалисты» своего дела могут заставить вас схватиться за голову, если не за сердце.
