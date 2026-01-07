16 мохнатых, у которых харизма так и прет
Жить с животными — это как сниматься в реалити-шоу, где ты далеко не главный герой. Наши питомцы умеют обижаться так, что становится стыдно, требовать еду громче пожарной сирены и смотреть на нас ночью так, будто они замышляют что-то недоброе. Приготовьтесь увидеть искренние улыбки, театральные истерики и взгляды, от которых хочется немедленно выдать двойную порцию лакомства.
«Отправила фото своего кота в модельное агентство для животных, как думаете, возьмут?»
«Выпустила крыс побегать по траве, а кошку заперла дома. Этот взгляд»
Не знала, что крыс выпускают побегать по траве)
Это ж как все дыры должны быть заделаны
«Нашей крысе очень жарко. Смочили хвост, дали кучу сочностей. Не смогла доесть последний кусочек»
Эта крыска напомнила одного из моих ёжиков. Он был такой толстый (был знатными обжорой), что не мог свернуться в клубок. Спал, высунув одну ногу из домика, потому что из-за избытка веса ему было слишком жарко.
«Он заходит в мою комнату и улыбается так, когда хочет лакомство. Ночью это пугает»
У меня был метис чихуашки, он когда провинился, то так же улыбался и ещё уши прижимал. Мне это казалось таким милым, но по факту и впрямь жутенько
«Меня не было дома пару дней. Проснулся утром от того, что эти двое вот так смотрели на меня»
- Ну прям как Молли Уизли: «Кровати пустые! Никакой записки! Машина пропала!» © SadLilBun / Reddit
Такие разные, но друзья
«Моей собаке исполнилось 20 лет!»
Крыска такая: «А я тут лежу, думаю о тебе»
«Бонни кричит гораздо громче, чем любая кошка, которую я когда-либо встречала! Когда она не спит, она кричит на меня, требуя еды»
«Он очень-очень рад поймать снежок»
Интересно, как по-разному собаки реагируют на снег. Некоторые торопятся закончить прогулку, а некоторые сходят с ума от радости. Видела одну собаку, которая падала в снег на спину и, отталкиваясь от земли задними лапами, скользила на спине, как лодка. Хозяин сказал мне, что она всегда так на свежий снег реагирует.
«Когда притащил домой нового друга»
«Встретил этого парня во время похода. Какой милый и утонченный джентльмен»
Весенняя прогулка
Такое впечатление, что крыска-мышка говорит: "Господи, красота-то вокруг какая!"
«Моя девушка надела это платье на нашу кошку, и я был против, пока она не прислала мне это»
«Я просто пытался его сфоткать»
«Она очень злится из-за своей разодранной кровати, которую она сама и разорвала»
А вот еще подборочка питомцев, хозяева которых то и дело хватаются за камеру, а не за голову.