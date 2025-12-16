Следующий этап - спим на туристическом коврике, без простыней, в одежде и в носках... Бли-и-и-н, а у меня, бедного котика, даже носочков нет...
16 питомцев, хозяева которых то и дело хватаются за камеру, а не за голову
Кошки — это не просто домашние животные. Это маленькие пушистые философы, которые всем своим видом демонстрируют, что думают о наших жизненных решениях, переездах и желании поиграть в приставку. Они могут быть гибкими, как йоги, драматичными, как оперные примы, и требовательными, как маленькие короли.
Затеяла переезд, ночую на раскладушке. И тут чуть не лопнула от смеха, увидев, как кот с отчаянием размышляет: «Куда мы катимся?»
«До и после того, как ему сказали, что он усыновлен»
«А какие у вас есть смешные фото котиков?»
«Каждый раз, когда я иду в туалет, мне приходится держать свою кошку за лапу, иначе она будет плакать»
«У меня очень гибкий кот»
«Представляю вам редкую рыбу-кошку»
«Мама сказала, что уедет, если мы заведем кошку»
«Одна из моих любимых фотографий, которые я когда-либо делала»
«Интересно, какую рождественскую песню они поют?»
«Я вдруг услышала, как моя кошка начала очень громко мурлыкать. Обернулась и увидела это»
«Жена прислала это. И сообщение: „Я даже спокойно поиграть не могу“»
«Сделала фото, пока он зевал»
«Я даже подумать не мог, что когда-нибудь сниму такое»
Та самая с ,, Ледникового периода,, вернулась за орехом, а тут дом стоит
Мысли кошки такие: «Если мне приходится так маяться, то и ты тоже будешь»
«Я уж думал, что она собирается отправить меня к праотцам»
«Мое преступление: погладила другую кошку»
А вот еще подборочка фото питомцев, с которыми что ни день, то цирк.
