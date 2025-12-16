16 питомцев, хозяева которых то и дело хватаются за камеру, а не за голову

Кошки — это не просто домашние животные. Это маленькие пушистые философы, которые всем своим видом демонстрируют, что думают о наших жизненных решениях, переездах и желании поиграть в приставку. Они могут быть гибкими, как йоги, драматичными, как оперные примы, и требовательными, как маленькие короли.

Затеяла переезд, ночую на раскладушке. И тут чуть не лопнула от смеха, увидев, как кот с отчаянием размышляет: «Куда мы катимся?»

Alena 5 часов назад Следующий этап - спим на туристическом коврике, без простыней, в одежде и в носках... Бли-и-и-н, а у меня, бедного котика, даже носочков нет... - - Ответить

«До и после того, как ему сказали, что он усыновлен»

«Каждый раз, когда я иду в туалет, мне приходится держать свою кошку за лапу, иначе она будет плакать»

«У меня очень гибкий кот»

«Представляю вам редкую рыбу-кошку»

«Мама сказала, что уедет, если мы заведем кошку»

«Одна из моих любимых фотографий, которые я когда-либо делала»

«Интересно, какую рождественскую песню они поют?»

«Я вдруг услышала, как моя кошка начала очень громко мурлыкать. Обернулась и увидела это»

«Жена прислала это. И сообщение: „Я даже спокойно поиграть не могу“»

«Сделала фото, пока он зевал»

«Я даже подумать не мог, что когда-нибудь сниму такое»

Мысли кошки такие: «Если мне приходится так маяться, то и ты тоже будешь»

«Я уж думал, что она собирается отправить меня к праотцам»

«Мое преступление: погладила другую кошку»