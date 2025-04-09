7 дизайнов ногтей для тех, кто ценит роскошь в деталях
Год назад индустрия маникюра разделилась на два непримиримых лагеря: поклонники лаконичного clean girl aesthetic с их безупречными нюдовыми оттенками и приверженцы дерзкого максимализма, украшающие ногти массивными 3D-элементами. Но главный тренд 2025 года наконец-то примиряет эти противоположности.
Королевские ногти
Тренды маникюра прошлого года делились на два полюса: с одной стороны — лаконичная эстетика clean girl с дорогим маникюром в благородных оттенках черной вишни и мокка, с другой — бунтарский максимализм с роскошным маникюром «греческой богини», усыпанным объемными декоративными элементами из хрусталя и золота.
Но главный тренд 2025 года ломает эти рамки. «Королевские ногти» — дорогой маникюр с тонко расставленными акцентами в виде изящных камней — виртуозно объединяет оба стиля, предлагая по-настоящему элитарное решение.
Шоколадно-вишневый маникюр
Шоколадно-вишневый маникюр — это тренд 2025 года, который обожают знаменитости.
Среди главных трендов 2025 года выделяется шоколадно-вишневый маникюр — роскошный и лаконичный дизайн, который покорил сердца знаменитостей. Такой оттенок, сочетающий насыщенный шоколадный и глубокий винный тон, уже оценили Дженнифер Лопес, Хайли Бибер и другие.
Почему этот маникюр так популярен?
- Дорогой вид — глубина цвета создает эффект luxury-маникюра.
- Универсальность — подходит как для повседневных образов, так и для вечерних выходов.
- Легкость в уходе — даже при отрастании ногтей маникюр выглядит аккуратно.
Магнитный лак и бархатные ногти
"Основа: KOKOIST Mega Sticky;
2-3 слоя черного геля Gelish;
1 слой магнитного геля (я использовала Platinum Diamond от F.U.N.);
1 слой прозрачно-красного желе-геля (я использовала оттенок от Born Pretty).
Финишное покрытие: топ без липкого слоя KOKOIST"
В 2025 году продолжaeтся бум на бархатные ногти и магнитные гели: их мерцание, играющее в свете, создаeт эффект дорогой ткани без лишнего декора. Это идеальный выбор для тех, кто любит деликатный блеск вместо броских стразов.
Графика и дикие принты
Графика и дикие принты тоже как панк-эстетика 90-х ворвалась в маникюрные тренды 2025-го года.
Металлический маникюр
Весна-лето 2025 объявляет металлики главным трендом — как на показе Germanier, где ногти с золотым покрытием и кристальными инкрустациями стали полноценной частью образа дорогого маникюра. Этот тренд идеально сочетает дерзость и гламур: выбирайте полированное серебро для футуристичного эффекта и королевского блеска.
Почему это работает:
- Универсальность (подходит и под вечерний бархат, и под кожаный бомбер).
- Эффект "дорого" без сложного дизайна.
- Игра с фактурами: сочетайте глянец с матовыми акцентами.
Совет: Для стойкости используйте хромированные пудры поверх базы — они дадут зеркальный эффект.
Маникюр с коронами и/или диким принтом
"Ногти с леопардовым принтом"
Любите сложный маникюр? Тогда попробуйте дополнить ваш образ стильным трендом — зебровым или леопардовым принтом. Такой дизайн превратит ваши ногти в настоящий праздник для глаз!
«Мыльные» ногти
"Мыльные ногти 🫧 (или "ванна с пеной")
Хотя этот тренд может напоминать так называемые «молочные ногти» или даже французский маникюр, его вид гораздо нежнее и прозрачнее.
«Мыльные ногти» — это идеальный маникюр в стиле clean girl: безупречно аккуратный, требующий ювелирной точности в исполнении.
Вдохновились трендами? Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей: 9 трендовых пальто и курток, которые прокачают ваш стиль этой весной и не пропустите 9 идей педикюра для тех, кто хочет чувствовать себя неотразимой в любой ситуации.