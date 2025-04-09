7 дизайнов ногтей для тех, кто ценит роскошь в деталях

Тренды маникюра прошлого года делились на два полюса: с одной стороны — лаконичная эстетика clean girl с дорогим маникюром в благородных оттенках черной вишни и мокка, с другой — бунтарский максимализм с роскошным маникюром «греческой богини», усыпанным объемными декоративными элементами из хрусталя и золота.

Но главный тренд 2025 года ломает эти рамки. «Королевские ногти» — дорогой маникюр с тонко расставленными акцентами в виде изящных камней — виртуозно объединяет оба стиля, предлагая по-настоящему элитарное решение.