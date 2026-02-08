16 встреч с будущими родственниками, которые превратились в готовый сценарий для комедии
Первое знакомство с родителями второй половинки — это всегда аттракцион, где на кону ваше спокойствие и репутация. Можно очаровать тещу, поедая горькие блины с содой, а можно предстать перед будущей свекровью в одном белье и с утюгом в руках.
Мы собрали 16 историй, в которых обычный ужин превратился в комедию и доказал, что даже выпавший зубной мост или дырка на носке — не преграда для настоящей любви и будущих семейных анекдотов.
- Первый раз приехала к мужу специально днем, пока родители на работе. А соседка взяла и позвонила его маме. Та в обед стремглав метнулась с фабрики на меня посмотреть. И вот стою я в белье, глажу юбку с блузкой. Посмотрели друг на друга с открытыми ртами и вдруг она говорит: «Давай я поглажу, утюг старый, жалко, если блузку такую красивую сожжет. А ты сядь отдохни». И все 25 лет до ее последнего дня, когда приезжали к ней в гости, она: «Сядь отдохни», а сама скачет вокруг. Теперь, когда дочка с зятем навещают или сын девушку приводит, я их тоже усаживаю, ничего не даю делать. Успеют еще набегаться в жизни. Пусть будет место, где можно отдохнуть. © Simptomchick / Pikabu
- Встречался с девушкой. Предложил ей переехать ко мне. Говорит, что прежде нужно познакомиться с ее папой. Делать нечего — вечером иду к ним на ужин. Открыла мама. Вежливо поздоровался, вручил букет — все идет как по маслу. Прохожу в гостиную. А там мой декан. Не просто декан, а человек, которому я регулярно помогаю с компьютером; человек, с которым, начиная с третьего курса, мы периодически сидели за душевными разговорами; человек, которого я знаю совсем не в том образе, в каком обычно видят родителей невест. Ужин прошел на удивление тихо. Разговаривали в основном девушка и ее мама. А мы с «папой» молча смотрели в тарелки, изредка поднимали глаза друг на друга — и тут же делали вид, что ничего не происходит. © Подслушано / Ideer
- В молодости мою маму не пускали гулять допоздна, и они с моим папой сидели на лавочке около маминого дома до 22:00. Однажды свет над лавочкой стал включаться и выключаться, папа решил прокомментировать эту ситуацию, причем очень громко: «Что за дурак там балуется». Этот дурак был его будущий тесть, который вышел позвать дочь, которая не зашла домой в 22:00. В итоге всю жизнь папа называл тестя «папа» и на «ты», так они любили друг друга. © Подслушано / Ideer
Я что-то не поняла,что за особые отношения у парня с его деканом...
- Знакомство с родителями, волнение, накрытый стол. Мы сидим на белом диване, я делаю робкие попытки общаться. Потом увидела томатный сок и, как настоящий специалист в томатных соках, не глядя решила его слегка взболтать и перевернула всю коробку пару раз. Только вот сок был открыт и весь белый диван, мама, кот и все остальное оказалось облито красной жижей. Мы не расстались, но теперь каждый раз мне говорят: «Аккуратно, сок открыт!» © Подслушано / Ideer
- Девушка повела меня знакомиться с ее родителями. Заставила просыпаться в шесть утра, ибо они живут в другом городе и нам нужно было ехать на самом раннем автобусе. Я такой сонный, собрался еле-еле, даже не посмотрел на то, что на себя надел. Уже в гостях, когда нужно было снимать обувь, я обнаружил, что у меня на носке дырка! Стало так стыдно, и завернуть ее никак не получалось. Думал, может, не заметят, но, как назло, ее отец обратил внимание на мой носок. Спустя полчаса он подозвал меня к себе и тихонько на ушко сказал: «Вот, возьми мои носки, сам знаю, как это. Проходил через подобное, не волнуйся!» Стоит ли говорить о том, что этот мужчина просто богоподобен?! © Подслушано / VK
- Сегодня брат (17 лет) впервые привел домой девочку, чтобы познакомить с мамой. Мама испугалась знакомства и ушла в гости к подружке... © AHbKA / Pikabu
- Когда-то давно, лет 30 назад, тетя моей жены привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та к визиту подготовилась, напекла целую гору блинов, усадила потенциального зятька, ну и давай его угощать да расспрашивать. А тот вялый какой-то, ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается. Тут тетка решает тоже блинчика отведать, кусает, жует... Фу! И выплевывает.
— Мама, а ты сама пробовала блины свои?
— Еще нет, не успела...
— А ты попробуй!
Мама кусает... Е-мое, а блины какие-то горькие! Провели маленькое расследование и поняли, что вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется:
— Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты-то чего молчал?
— Да как-то обидеть не хотелось...
Посмеялись, конечно, а потом мать подытожила:
— Ну, — говорит дочери, — по крайней мере, от твоей стряпни он точно не загнется!
Так и живут с тех пор. © MihZlobin / Pikabu
- Первый визит к родне мужа. В голове — паника, сравнение, внутренний кастинг: «подойду / не подойду». Разница в возрасте висит в воздухе, даже если о ней никто не говорит.
Мы уже почти на месте, я от напряжения машинально жую жвачку. И ровно в этот момент организм решает, что хватит с меня стресса: мост с тремя верхними зубами просто сдается и уходит в закат. Минус уверенность, минус улыбка, плюс жизненный урок. Зато вечер прошел спокойно — я молчала, слушала и выглядела куда мудрее, чем планировала.
- Брату 23, и живет он со мной и родителями. Мы все знали, что он встречается с девушкой. И знали, что она старше его. Родители очень хотели ее увидеть. И вот наступил день знакомства. Целое утро мама у плиты, мы с папой убираемся, брат нервничает, постоянно бегает в душ. И вот, в очередной раз он пошел сполоснуться и тут звонок в дверь. Мама открывает — стоит женщина лет 40. Говорит: «Здравствуйте, я Маша!». Не успела она и слова дальше сказать, как моя мама потащила ее в квартиру. Сказала нам всем: «Знакомьтесь, это Маша». Мы с папой в шоке. Брат говорил, что она немного старше, но не на 20 же лет. Садимся за стол, мама начинает ее обо всем расспрашивать. Брат выходит из душа, мы говорим ему, что пришла к нему Маша. Он заходит в комнату и впадает в ступор.
— Мамуль, это не моя девушка.
— Правда? — мама оборачивается вопросительно на Машу.
— Это другая Маша. Моя бывшая...
Оказалось, они когда-то встречались и она зашла просто поболтать. А его девушка пришла позже. Ей оказалось 24, симпатичная. © Не все поймут / VK
- Накануне я познакомился с девушкой. Мы отлично провели время, я у нее в гостях. И тут кто-то настойчиво звонит в дверь. Девушка шипит: «Родители вернулись! Короче, если что, мы встречаемся уже месяц. Не вздумай ляпнуть, что вчера познакомились». После этих слов она открыла дверь и впустила своих родителей. Мать разглядывала меня с ледяной улыбкой. Папа был хмур и ко всему безразличен.
— Здравствуйте, — с преувеличенным радушием поздоровалась мать. — Ну что, давайте знакомиться. Я Елена Станиславовна.
— Очень приятно, — ответил я. И сам не знаю, зачем соврал: — Максим.
В общем, выпили мы с ними чаю. Немного непривычно было отзываться на Максима. Но признаваться было уже как-то совсем неудобно.
— Ты что, не в себе? — спросила девушка, когда провожала меня в прихожей. Но встретиться еще раз все-таки согласилась. Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица на фразе:
— Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий. © Bladerunner42 / Pikabu
- Несколько раз давал деньги деду нуждающемуся. Он никогда ничего не просил, просто мне его жалко было. И тут такое дело: встретил я на вокзале будущих тещу с тестем (это было первое наше знакомство) и повез их домой. Приехали к дому, идем к подъезду. И тут из мусорного бака выскакивает этот дедушка и, улыбаясь во весь беззубый рот и размахивая руками, кричит мне: «Привет, сынок!» Теща остолбенела, конечно. © Achronim / Pikabu
- Однажды брат притащил знакомиться с бабушкой свою девушку. Все серьезно, почти смотрины. Девушку звали Катя. А у бабушки в тот период была крошечная, но абсолютно невоспитанная собака — тоже Катька. Гавкала от души. Стоило им зайти в гостиную, как Катька с визгом полетела навстречу. Бабушка, не моргнув глазом, гаркнула: «Катька, сидеть!» И тут Катя, бледная и предельно вежливая, молча присела в ближайшее кресло. Видно было — волнуется, старается понравиться, выполняет команды с первого раза. Бабушка зависла. Брат — тоже. А Катька так и продолжала лаять стоя. Знакомство получилось максимально неловким и поэтому — идеальным.
Ну если есть кот Васька, то почему б не быть шавке Катьке...
Я, во питанная в эпоху рекламы про кота Бориса, это имя иначе как кошачье не воспринимаю. Равно как и Матильду (привет вам, создатели образа домомучительницы из Карлсона!)
- Было как-то. Один парень пригласил на чай, там и его мама была. Она без стеснения задавала личные вопросы. В том числе сколько зарабатываю, какое имущество, есть ли банковский счет и СКОЛЬКО НА НЕМ ДЕНЕГ! Там и другие странные вопросы были, вплоть до фантазий. А ее сыночек-пирожочек сидел молча и грел уши, не пытаясь вмешаться. Стоит ли говорить, что общение прекратилось. © Lisenok21 / ADME
- Когда-то парень привел меня знакомиться со своей бабулей. Представил ей, а она сначала не расслышала и переспросила, а потом махнула рукой, сказав: «Лена, Даша, Глаша... Постоянно новые, я все равно не запоминаю». © Подcлушано / Ideer
Lisenok21 Лисеночек, поздравляю! Вот это история! Надеюсь, пинали Вы их обоих долго и больно 😅😘😘😘 какой меркантильный дуэт 😂
- Помню, первый парень привел меня знакомиться с родителями. Был праздник, и тогда же было запланировано знакомство с родителями жениха их старшей 27-летней дочери. Я страшно нервничала ровно до того момента, пока не подали окрошку, и мама жениха не начала зубцами вилки вылавливать из его тарелки нарезанный зеленый лук, потому что «Костик не любит». 30-летний Костик сидел и ждал, когда можно будет поесть. Мало какая картина в жизни вызывала во мне настолько сильные чувства, как эта, за следующие 23 года. © Оксана Роговая
- Были сегодня с девушкой на праздничном ужине у ее родителей — знакомство, так сказать. Сижу напротив ее матери за столом, и вдруг чувствую, как она гладит меня по ноге. Я громко говорю: «Что за фигня?» Все замолчали, лицо у нее вытянулось, и тут из-под стола выходит кошка. © ПОЗОР / VK
В конце концов, через 20 лет вы будете вспоминать не цвет скатерти на том самом ужине, а то, как тесть спасал вас своими запасными носками или как вы облили томатным соком все, включая кота. Ведь именно такие провалы делают нас родными. А как прошло ваше первое знакомство с будущими родственниками? Расскажите в комментариях!
