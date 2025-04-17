Я бы тоже не стала встречаться с упоротым коллекционером.
Нумизматы вообще страшные люди. В конце концов, всё кончится тем, что кто-то купит себе очередную монетку и будет рад, а кто-то останется без Турции и будет не рад🤣
16 человек решили, что коллекционировать марки слишком скучно, и оторвались по полной
Оказывается, люди коллекционировали вещи и тысячу лет назад. К примеру, археологи обнаружили на юге Африки кристаллы, которые явно кто-то собирал: иначе они там появиться просто не могли. Что ж, героям нашей статьи тоже есть что показать.
"Встречался осенью с одной мадам. Показал ей свою коллекцию, и она меня бросила"
Я бы тоже не стала встречаться с упоротым коллекционером.
"Сообщила, что я инфантилен, все еще играю в игрушки, большой ребенок, и вообще не вырос".
«Нашел жестяную коробочку в секретере, и только посмотрите, что там внутри оказалось! Жаль, коллекция неполная»
Как же мы обожали эти жевачки и обклеивали динозаврами всё, что попадалось под руку)))
«Собираю фотоаппараты в стиле ар-деко. Я коллекционирую камеры с 12 лет, а сейчас мне 39»
«Наша с женой коллекция предложений от банков обзавестись кредитной картой. Всего у нас таких 93 штуки»
"Вся моя коллекция галстуков. Не хватает только того, что сейчас на мне"
«Мое богатство. В наличии у меня пока 153 книги, а всего их 166. Решил собрать полную коллекцию для своих детей»
"Иногда вариант “женат, без детей” выглядит так. И да, это моя прелесть, не супруги"
Пришел к паре одиноких пенсионеров в ванной кран менять, а там утята... Ни внуков ни детей ...
«Моя коллекция динозавров и доисторических животных»
Сын в детстве очень любил динозавров, покупала их ему килограммами. Тоже была знатная коллекция, но любовь прошла, динозавров подарили детям друзей.
«Моя коллекция сувенирных наперстков»
Сколько времени он(а) тратит нa вытирание пыли, интересно... им бы с коллекционером динозавров посоревноваться)
«Моя коллекция журналов MAD. Не хватает всего 16 выпусков из 1700»
«Собрал всю серию игр Pokemon»
«Моя коллекция пакетиков сахара от разных авиакомпаний»
Ох ничего себе человек налетал... Хотя, наверное, семья и друзья помогли, ну или в интернете купил
«Я собираю винтажные таблетницы и небольшие контейнеры»
«Моя коллекция яиц»
"Если вы когда-нибудь окажетесь у меня в гостях, то вот какой вид из туалета будет вас ожидать"
"Решил собирать этот ополаскиватель из-за огромного количества цветов и вариантов, для меня это важный пункт в коллекционировании".
«Это довольно странно, но я собираю всякие необычные спички»
Стесняюсь спросить, что странного во двух крайних образцах нна нижнем фото?
И вот еще парочка статей с нетривиальными коллекциями:
Комментарии
Ну очень интересно! Особенно про письма от банков. Сами конверты — ерундовина, конечно. Но вот идея, что это тоже можно коллекционировать кажется мне очень оригинальной и остроумной!