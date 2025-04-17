16 человек решили, что коллекционировать марки слишком скучно, и оторвались по полной

Фотоподборки
2 часа назад

Оказывается, люди коллекционировали вещи и тысячу лет назад. К примеру, археологи обнаружили на юге Африки кристаллы, которые явно кто-то собирал: иначе они там появиться просто не могли. Что ж, героям нашей статьи тоже есть что показать.

"Встречался осенью с одной мадам. Показал ей свою коллекцию, и она меня бросила"

Дождь Из Мужиков
1 час назад

Я бы тоже не стала встречаться с упоротым коллекционером.
Нумизматы вообще страшные люди. В конце концов, всё кончится тем, что кто-то купит себе очередную монетку и будет рад, а кто-то останется без Турции и будет не рад🤣

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"Сообщила, что я инфантилен, все еще играю в игрушки, большой ребенок, и вообще не вырос".

«Нашел жестяную коробочку в секретере, и только посмотрите, что там внутри оказалось! Жаль, коллекция неполная»

«Собираю фотоаппараты в стиле ар-деко. Я коллекционирую камеры с 12 лет, а сейчас мне 39»

«Наша с женой коллекция предложений от банков обзавестись кредитной картой. Всего у нас таких 93 штуки»

"Вся моя коллекция галстуков. Не хватает только того, что сейчас на мне"

«Мое богатство. В наличии у меня пока 153 книги, а всего их 166. Решил собрать полную коллекцию для своих детей»

"Иногда вариант “женат, без детей” выглядит так. И да, это моя прелесть, не супруги"

Iosi Merson
1 час назад

Пришел к паре одиноких пенсионеров в ванной кран менять, а там утята... Ни внуков ни детей ...

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«Моя коллекция динозавров и доисторических животных»

Tanya Gorbachev
30 минут назад

Сын в детстве очень любил динозавров, покупала их ему килограммами. Тоже была знатная коллекция, но любовь прошла, динозавров подарили детям друзей.

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«Моя коллекция сувенирных наперстков»

Cookie
29 минут назад

Сколько времени он(а) тратит нa вытирание пыли, интересно... им бы с коллекционером динозавров посоревноваться)

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«Моя коллекция журналов MAD. Не хватает всего 16 выпусков из 1700»

«Собрал всю серию игр Pokemon»

«Моя коллекция пакетиков сахара от разных авиакомпаний»

«Я собираю винтажные таблетницы и небольшие контейнеры»

«Моя коллекция яиц»

"Если вы когда-нибудь окажетесь у меня в гостях, то вот какой вид из туалета будет вас ожидать"

"Решил собирать этот ополаскиватель из-за огромного количества цветов и вариантов, для меня это важный пункт в коллекционировании".

«Это довольно странно, но я собираю всякие необычные спички»

Фото на превью Tattooeddude77 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Чадо Брюн
1 час назад

Ну очень интересно! Особенно про письма от банков. Сами конверты — ерундовина, конечно. Но вот идея, что это тоже можно коллекционировать кажется мне очень оригинальной и остроумной!

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