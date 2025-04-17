16 человек решили, что коллекционировать марки слишком скучно, и оторвались по полной

Оказывается, люди коллекционировали вещи и тысячу лет назад. К примеру, археологи обнаружили на юге Африки кристаллы, которые явно кто-то собирал: иначе они там появиться просто не могли. Что ж, героям нашей статьи тоже есть что показать.

"Встречался осенью с одной мадам. Показал ей свою коллекцию, и она меня бросила"

© Nabigatorr / Pikabu Дождь Из Мужиков 1 час назад Я бы тоже не стала встречаться с упоротым коллекционером.

Нумизматы вообще страшные люди. В конце концов, всё кончится тем, что кто-то купит себе очередную монетку и будет рад, а кто-то останется без Турции и будет не рад🤣 - - Ответить

"Сообщила, что я инфантилен, все еще играю в игрушки, большой ребенок, и вообще не вырос".

«Нашел жестяную коробочку в секретере, и только посмотрите, что там внутри оказалось! Жаль, коллекция неполная»

«Собираю фотоаппараты в стиле ар-деко. Я коллекционирую камеры с 12 лет, а сейчас мне 39»

«Наша с женой коллекция предложений от банков обзавестись кредитной картой. Всего у нас таких 93 штуки»

"Вся моя коллекция галстуков. Не хватает только того, что сейчас на мне"

«Мое богатство. В наличии у меня пока 153 книги, а всего их 166. Решил собрать полную коллекцию для своих детей»

"Иногда вариант “женат, без детей” выглядит так. И да, это моя прелесть, не супруги"

«Моя коллекция динозавров и доисторических животных»

«Моя коллекция сувенирных наперстков»

«Моя коллекция журналов MAD. Не хватает всего 16 выпусков из 1700»

«Собрал всю серию игр Pokemon»

«Моя коллекция пакетиков сахара от разных авиакомпаний»

«Я собираю винтажные таблетницы и небольшие контейнеры»

«Моя коллекция яиц»

"Если вы когда-нибудь окажетесь у меня в гостях, то вот какой вид из туалета будет вас ожидать"

"Решил собирать этот ополаскиватель из-за огромного количества цветов и вариантов, для меня это важный пункт в коллекционировании".