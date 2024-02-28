15 историй про то, что бывает, когда разведенные родители устраивают личную жизнь
Народное творчество
2 часа назад
После развода жизнь всех членов семьи кардинально меняется, и все по-разному проживают этот сложный период. Однако стоит помнить, что развод — это не всегда про перемены к худшему. Проходит время, и экс-супруги могут встретить новую любовь. Мы собрали смешные и грустные истории о том, что происходит с родителями после расставания и как это сказывается на детях.
- Полгода назад встретила мужчину своей мечты. Впервые после развода решилась открыть сердце кому-то. Долго тянула и боялась знакомить любимого с сыном, но они с первых секунд нашли общий язык. Настолько, что малой проникся и стал называть моего мужчину папой. То есть и биологический отец для него папа, и отчим. Бывший муж как услышал это, сказал, что не имела права приводить чужого человека к ребенку и что не будет общаться с сыном, пока я не приду в себя. Теперь шантажирует: «Избавься от своего нового мужика, или я навсегда откажусь от малого». Услышала это и в который раз убедилась, что не зря развелась. © Мамдаринка / VK
- Мой бывший муж последние 10 лет игнорировал наших троих детей, а сам все это время жил с новой подругой — тоже многодетной матерью. И ничего не смущало! Кстати, забыла упомянуть: наша старшая — его дочь от предыдущих отношений, над которой я оформила опеку, и он — ее единственный живой биологический родитель. © nicunta / Reddit
- У бывшего мужа новая пассия. Она сразу нашла подход к нашей общей дочери и стала ее баловать. Пока я воспитываю ребенка и прививаю послушание, та девица разрешает дочке все. Когда дочь у них, то ест сладкое в неограниченном количестве, смотрит ужастики, после которых плохо спит. И вообще стоит на голове. Я мужа прошу усмирить свою пассию и не баловать так ребенка, потому что это нарушает весь воспитательный процесс. А его девица так и набивается ребенку в подружки. Но вчера меня просто бомбануло: дочь вернулась от них домой счастливая, смотрю — а у нее розовые пряди на голове. Новая мачеха осуществила ее давнюю мечту. Без моего разрешения! © Мамдаринка / VK
- Мне было 16, когда родители развелись. Верховая езда была моей жизнью, но пришлось отказаться от своего хобби, потому что из-за развода оно стало нам не по карману. И хоть первые полгода были трудными, в каком-то смысле я чувствовала себя любимой. Отец водил меня и мою сестру в кино, мы вместе что-то делали. Но через полгода у отца появилась подруга, и после этого он словно забыл о нашем существовании. Такое ощущение, что я для него была не так уж и важна. © anonymouscat2010 / Reddit
- Вчера был самый плохой день в моей жизни. А все потому, что сын пришел от бывшего мужа. Был у него в гостях на выходных. Мы делим, чтобы сын 70% на 30% проводил времени с обоими, но живет, естественно, со мной. Так вот, малой пришел, поделился новостями. Теперь его папаша живет с новой женщиной. Но это нормально, мы давно в разводе, и я не лезу. Но она попросила сына называть ее мамой. Дите 9 лет по наивности согласился. Гордится, что у него теперь две мамы. А я вне себя от бешенства и выскажу бывшему все, что я о нем думаю. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 4 года, мама вышла замуж за нового «папу». Он не обращал на меня никакого внимания, даже с днем рождения никогда не поздравлял. Быстро завели общего ребенка, и мама полностью переключилась на свою новую семью. Когда отчима уволили с работы, с деньгами начались большие проблемы. Было решено экономить на мне, так как меня кормили в садике, а одежду можно было попросить у дальних родственников и соседей. Чувствовала себя ненужной и одинокой, мечтала, чтобы меня забрал к себе мой настоящий отец, которого я никогда не видела. Умоляла маму познакомить меня с ним, она в ответ орала и запирала меня в комнате. Выросла, переехала в другой город, про меня никто не вспоминает, даже младший брат. Для них я «призрак». © Подслушано / VK
- Новая жена моего бывшего меня задолбала. Бывший муж дал ей все мои контакты, и она написывает мне в соцсетях. Я ее игнорю, а она не успокаивается. Специально мне написала, чтобы я увидела, как они парные статусы поставили. Мол, они друг для друга самые лучшие и любимые. Hy, любимые и любимые, мне что с того, я развелась и забыла. В принципе она и была причиной развода, и я возвращать это чудище, которое мне изменило, не собираюсь. Бывший же, как раз в месяц звонит детям, спрашивает, а одна ли я. Вот что им от меня надо? © Подслушано Анонимные откровения / VK
- Прожили с женой 9 лет в браке, есть сын. Отношения себя исчерпали, я был инициатором развода, потому что мы стали чужими людьми. Ушел, оставил все ей и сыну. Бывшая уже нашла себе кого-то, я встречаюсь с новой девушкой, сын ее обожает. Но каждый раз, когда я что-то планирую с сыном, то ли по «случайности», то ли специально делается все, чтобы эти планы были разрушены. Не хватает безумно сына, я проводил с ним все свое свободное время, а сейчас у меня если раз в неделю его получается забрать — и то хорошо. Спасибо девушке, она очень меня поддерживает. © Аноним / Pikabu
- Мне было 5, а моему младшему брату — 4, когда наши родители развелись. На нас это особо не повлияло, но я думаю, что это было связано с нашим возрастом. А самое главное — нам посчастливилось иметь родителей, которые сохранили нормальные отношения. Честно говоря, на самом деле было здорово иметь разведенных родителей — две семьи, где можно гостить, в 2 раза больше подарков и семейных праздников. Мама и папа оба встретили новую любовь, и это хорошие люди. © ****imtrash / Reddit
- Мой бывший одноклассник не дал матери привести в дом отчима, когда она встретила достойного мужчину. И вот, прошло много лет. Сейчас у одноклассника все хорошо, есть своя семья. А его мама живет одна, кроме работы и заботы о ребенке ничего в жизни не видела. Грустно. © izumka9 / Pikabu
- Месяц назад мы с мужем забрали его старшего сына от бывшей жены и рванули сначала к бабушке, потом на этнофестиваль за 200 км от нашего родного города. И как-то за месяц я свыклась с тем, что у меня четверо детей. Да, литры пустырника и тонны шоколада, но всех люблю. А вчера муж увез сына к бывшей жене, стало так грустно. У нас будто не все дома. Средний сын истерит, младший грудничок тоже не в своей тарелке. Да и старшая, которая вечно ссорилась с ним, тоже ходит, вздыхает. А тут муж мне пишет, что если мы захотим старшего сына забрать к себе, бывшая ничего против иметь не будет. И я ее понимаю и не осуждаю. Она одна, пашет, как проклятая, отношения с родителями не ладятся, хочется пожить «для себя». А у нас большая семья, дружная, и так видно, что мальчику не хватает общения и мужского примера. Но сейчас забрать его я не готова — нет места. Младший на грудном вскармливании, ночные бдения. Но очень надеюсь, когда отлучу малыша от груди, мы с мужем переедем из «сынарника» в большую комнату, переобставимся и сможем забрать старшего сына к себе. Он так скучает по сестре и братьям, а меня уже тоже мамой называет. © Мамдаринка / VK
- После развода мама поставила мне брекеты. На самом деле, они мне были не нужны. Но мама знала, что отцу придется заплатить половину их стоимости, и хотела устроить отцу финансовые проблемы. Но в конце концов она перестала водить меня к ортодонту, потому что отец так и не оплатил свою половину, и со временем брекеты отвалились сами по себе. Решение стоматологических проблем, которые у меня из-за этого возникли, обошлось мне во взрослой жизни в тысячи долларов. © Bmorehon / Reddit
- Я все разговоры с бывшим мужем записываю на аудио. На тот случай, если начнет дочке мозги промывать. Хотя дочка молодец, в 5 лет уже перестала всерьез воспринимать некоторые его высказывания. Потому что у нее в голове не укладывается, зачем папа обзывает «дядю Валеру» (моего нового парня), говорит, что он чужой, плохой дядя, в то время как она с этим дядей прекрасно ладит и обожает его. Она даже научилась шутить, говорит моему парню: «Ууууу, привет, чужой дядя!» © Chille / Pikabu
- Когда родители развелись, меня перевезли в совершенно другой штат, потому что мама встретила другого и хотела начать все сначала. Я потерял почти всех своих друзей и контакты с большей частью семьи. Мой новый отчим считал меня просто багажом, который шел в комплекте с моей мамой, поэтому он в основном игнорировал меня. Тем временем отец с его новой подругой переселились в наш бывший дом и начали там строить семью. Развод дает понять, что ваши родители — всего лишь люди, и они очень несовершенны. © optigon / Reddit
- Мне жена рассказывала про случай с ее подругой. Подруга в разводе. У нее есть дочь 8 лет. Бывший муж нашел девушку и живет с ней счастливо. Про дочь забыл. Не навещает, иногда звонит. Алименты вроде платит. Но дочь папу не забыла. Рисует ему какие-то подарки, что уже стопочкой лежат у нее на полке, и очень радуется редким звонкам от него. Как-то зимой они гуляли, вдруг девочка меняется в лице и с криком: «Папа, папа!», — бежит в сторону. А там ее отец в компании новой пассии. Дальше без слез не перескажешь: увидев бегущую к нему дочь, батя не растерялся и быстро нырнул в детский лабиринт из снега. И, петляя в нем, убежал от нее. Ребенок же, думая, что папа играет с ней, прошла несколько метров в этом лабиринте. И остановилась. Мама подошла к ней, а та стоит как вкопанная и плачет. Почему он поступил так, не знаю. И главное, потом женился на этой девушке, которая была свидетелем его отвратительного поступка, и она родила от него ребенка. © Logist19 / Pikabu
Когда боль от развода утихает, нередко оказывается, что жизнь стала только лучше. Героини нашей подборки честно рассказали, что их ждало после расставания с мужем.
Комментарии
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Последняя история ужасная. Надеюсь, в его старости дети убегут от папаши по снежному лабиринту.
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