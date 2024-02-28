15 историй про то, что бывает, когда разведенные родители устраивают личную жизнь

После развода жизнь всех членов семьи кардинально меняется, и все по-разному проживают этот сложный период. Однако стоит помнить, что развод — это не всегда про перемены к худшему. Проходит время, и экс-супруги могут встретить новую любовь. Мы собрали смешные и грустные истории о том, что происходит с родителями после расставания и как это сказывается на детях.