15+ человек поведали об увлекательных коллекциях, которые согревают им душу
Пожалуй, каждый из нас что-то да коллекционировал в юности. Например, вкладыши «Love is» или вырезки из журналов с изображениями любимого музыканта. Но если для одних желание собирать некие вещи осталось в нежном возрасте, то для других превратилось в хобби, согревающее душу. Пользователи сети показали свои увлекательные коллекции, и у нас аж дух захватило.
«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»
«Всегда любил тамагочи. Вот уже и мест свободных нет для новинок в коллекцию, которую собираю с 1997 года»
«Собираю фигурки динозавров и исторических животных»
«У меня слабость к необычным кольцам»
А у меня есть кольцо-улитка из ракушки, да еще и медного цвета !
- Я бы продала душу за это все... © tinselpandora / Reddit
«Нашел вот свою коллекцию. Почти 35 лет хранились»
«„Турбо“ были самыми популярными вкладышами: все на переменах обменивали повторы или выменивали на два вкладыша один, а если редкий вкладыш, то на пять и более штук. Были и параллельные коллекции, но они, увы, не стали популярными, и со временем спрос на все упал, а потом и вовсе забыли о них. А у меня вот осталась память о детстве».
«Коллекция винтажных Барби. Моя гордость — японка Фрэнси, больше всех ее люблю!»
«Недавно довел свою небольшую коллекцию до красивой цифры — 33 штуки!»
Коллекция швейных машинок наа витрине в Бостоне. Такой же магазин и витрина были в Сиэтле, но не уверена что магазин до сих пор жив.
«Собираю всякую всячину, которую нахожу на пляжах»
Мы такие стёклышки с другом детства лет в 7 собирали. Даже дрались из за них)).
«Я один коллекционировал студенческие проездные?»
«Мои куклы Bratz, которых я собираю с 2015 года»
«Коллекция сережек нашей учительницы рисования. Большая часть изготовлена учениками»
О, вот тут бы я зависла! У меня коллекция поскромнее, но тоже люблю необычные варианты)
«Собрал вот коллекцию сахарных пакетиков разных авиакомпаний»
«Хочу поделиться фотографией моей коллекции миниатюрных сувенирных домиков»
Очень интересные домики. Помню в 90-е были в продаже фаянсовые чайники для заварки, но они были очень крупные и грубовато сделанные, не изящные.
«Начало ей было положено в 2006 году, когда я купила глиняный домик на блошином рынке в Германии. Потом я привозила домики из разных уголков мира, куда ездила, или мне их привозили друзья и родственники. Коллекционирование домиков интересно тем, что их мало. Это не тарелки или магниты, которые есть везде. Домики надо искать, можно даже сказать охотиться! Почему именно домики — не знаю. Они милые и нравятся мне».
«Вот как выглядят 800 сим-карт. Да, я их собираю!»
«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»
Эдак я могу огромную коробку с детальками лего своего сына коллекцией обозвать 😂😂😂
«Мое собрание уже абсолютно устаревших DVD-дисков»
«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»
«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»
- Боже, да вы сорвали джек-потище! © terrorbagoly / Reddit
Бонус: несколько историй о том, как коллекционирование обернулось чем-то неожиданным
- С самого детства я коллекционировала мишек Тедди. Некоторых привозили родственники из-за рубежа, некоторых сама заказывала. Было их аж 58 штук. На выходные я уезжала к подруге, а когда вернулась, нашла только одного медвежонка. Первого, которого подарил мне папа на пятилетие. Оказалось, мама отнесла всех моих медвежат внучке соседки. Просто так. Потому что она «милая девочка», а я «уже взрослая». Оставила одного, как память об отце, который погиб еще десять лет назад. И требует быть благодарной за это. © Карамель / VK
- Ехала в трамвае. Покупаю билет, смотрю — счастливый! Ну, и мыслю вслух, что он будет еще один в коллекции. Парень рядом оборачивается и спрашивает: «Ты что, билеты собираешь?». Отвечаю, что да. Он достает из кармана маленький конвертик, молча дает мне и выходит. Там была целая куча счастливых билетов, один даже зеркальный! Эх, парень, спасибо! Ты даже не представляешь, как осчастливил меня в тот день! © Карамель / VK
- У меня есть подруга, которая всегда кидалась на «богатеньких мальчиков». С ними она встречалась не больше нескольких месяцев, получала выгоду и расставалась. Я ей говорила, что рано или поздно она доиграется с такими «отношениями» и попадется в какую-то ловушку, но подруга не верила. И вот очередной богатенький мальчик. Он рассказывал ей о том, что у него целая коллекция машин дома, а она слепо верила. Они долго встречались, он ею пользовался, но никаких машин не было видно. Подруга уже хотела было уходить от него, но в один из вечеров этот парень все-таки показал свою «коллекцию машин». На полочке. В шкафу. Игрушечные. © Карамель / VK
- Я очень люблю единорогов. Нет, я серьезно, у меня была огромная коллекция единорожек. Я обожала эту коллекцию, буквально пылинки сдувала. Несколько лет назад я прихожу домой из школы, захожу в свою комнату и с ужасом обнаруживаю, что моя огромная коллекция пропала! Я в истерике бегу, спрашиваю у мамы, где все мои единороги. Она сказала, что я уже вышла из этого возраста, чтобы собирать игрушки. И она отдала всю мою многочисленную коллекцию моей 5-летней двоюродной сестренке. Обидно. Я коллекцию несколько лет собирала. © Подслушано / Ideer
Собирать увлекательные коллекции — далеко не единственное занятие, которое согреет душу в свободное время. Какие еще крутые хобби находят себе люди, можно узнать из других наших статей:
Комментарии
Да что за маму такие??? Моя мама хранила все рисунки, все игрушки, все книги. Чтобы бес спросу что то выбросить! Это несколько нужно собственного ребенка не уважать.
Не понимаю родителей, которые могут выбросить или отдать кому-то любые коллекции ребёнка. Это же не вы собирали - это увлечение вашего ребёнка. Можно не разделять это увлечение, не понимать его, но отдать постороннему человеку - это выше моего понимания. Ни мои родители мои коллекции никому не отдавали, ни я никакие коллекции сына никому не отдаю.
зараза, у чувака валяется в общей коробке русалка, которую я ищу не первый год (((
Без бонусов статья оставила бы более приятное впечатление 🙄
Уже сколько про этих мам обсуждалось, говорилось. А мне даже интересно, как реагирует другая сторона - я бы не очень обрадовалась 50 медведям в своём доме.