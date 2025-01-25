15+ человек поведали об увлекательных коллекциях, которые согревают им душу

Пожалуй, каждый из нас что-то да коллекционировал в юности. Например, вкладыши «Love is» или вырезки из журналов с изображениями любимого музыканта. Но если для одних желание собирать некие вещи осталось в нежном возрасте, то для других превратилось в хобби, согревающее душу. Пользователи сети показали свои увлекательные коллекции, и у нас аж дух захватило.

«Я собираю винтажные таблетницы и миниатюрные контейнеры. Вот как выглядит моя коллекция на данный момент»

«Всегда любил тамагочи. Вот уже и мест свободных нет для новинок в коллекцию, которую собираю с 1997 года»

«Собираю фигурки динозавров и исторических животных»

«У меня слабость к необычным кольцам»

Я бы продала душу за это все... © tinselpandora / Reddit

«Нашел вот свою коллекцию. Почти 35 лет хранились»

«„Турбо“ были самыми популярными вкладышами: все на переменах обменивали повторы или выменивали на два вкладыша один, а если редкий вкладыш, то на пять и более штук. Были и параллельные коллекции, но они, увы, не стали популярными, и со временем спрос на все упал, а потом и вовсе забыли о них. А у меня вот осталась память о детстве».

«Коллекция винтажных Барби. Моя гордость — японка Фрэнси, больше всех ее люблю!»

«Недавно довел свою небольшую коллекцию до красивой цифры — 33 штуки!»

© 0980 / Pikabu Strizh3109 3 дня назад Коллекция швейных машинок наа витрине в Бостоне. Такой же магазин и витрина были в Сиэтле, но не уверена что магазин до сих пор жив. - - Ответить

«Собираю всякую всячину, которую нахожу на пляжах»

«Я один коллекционировал студенческие проездные?»

«Мои куклы Bratz, которых я собираю с 2015 года»

«Коллекция сережек нашей учительницы рисования. Большая часть изготовлена учениками»

«Собрал вот коллекцию сахарных пакетиков разных авиакомпаний»

«Хочу поделиться фотографией моей коллекции миниатюрных сувенирных домиков»

«Начало ей было положено в 2006 году, когда я купила глиняный домик на блошином рынке в Германии. Потом я привозила домики из разных уголков мира, куда ездила, или мне их привозили друзья и родственники. Коллекционирование домиков интересно тем, что их мало. Это не тарелки или магниты, которые есть везде. Домики надо искать, можно даже сказать охотиться! Почему именно домики — не знаю. Они милые и нравятся мне».

«Вот как выглядят 800 сим-карт. Да, я их собираю!»

«Моя коллекция игрушек из яиц Kinder Surprise»

«Мое собрание уже абсолютно устаревших DVD-дисков»

«Когда кто-то из знакомых отправляется в путешествие, всегда прошу привезти карандаш для моей коллекции»

«Нашла коллекцию винтажных духов моей бабули»

Боже, да вы сорвали джек-потище! © terrorbagoly / Reddit

Бонус: несколько историй о том, как коллекционирование обернулось чем-то неожиданным