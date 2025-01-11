15+ мужчин, чьи хобби помогают им стать чуточку счастливей

Кто бы мог подумать, что хобби может быть таким разным? Один собирает винтажные мотоциклы, другой увлекся садоводством, а кто-то проводит часы за игрой на саксофоне. Эти занятия кажутся случайными, но в каждой истории — настоящая страсть. Мы собрали истории мужчин, которые нашли время для того, чтобы заняться чем-то, что действительно приносит удовольствие.

В 2020 году начал экспериментировать с выращиванием клубники. Тогда текущий масштаб казался фантастикой. Даже не думал, что так далеко зайдет. Клубнику выращивать не легко. Культура капризная. Урожай поставляем в рестораны и кондитерские города. Они очень ценят, когда продукт отборный, свежий и вкусный. Ягод нужно больше, а, значит, нужно больше электричества. В планах покупка газового генератора. Летом растения переезжают в теплицу. А на их место высаживаются новые. Весь цикл растений составляет около 15 месяцев. Высадка летом, с осени по весну зимний урожай. Затем в теплице с весны по осень летний. С 2021 года веду дневник своей фермы, весь прогресс, ошибки, достижения и опыт. © Ausbeute / Pikabu

Я вот в почти 40 лет снова взял в руки бас-гитару, которую не трогал с 18. Присоединился к панк-группе с такими же тридцати- и сорокалетними. Теперь каждую неделю встречаемся, играем панк, и это стало тем самым моментом, когда можно выдохнуть и просто быть с друзьями. © NaturalSuccessful521 / Reddit

В последние годы я увлекся 3D-печатью. Делать литофании — отличная идея для подарка: загружаешь фото, скачиваешь STL-файл, распечатываешь и даешь человеку. Он подносит ее к свету — и случается магия. Но это еще не все! Я также использую 3D-принтер для другого увлечения. Я участвую как косплеер в благотворительных мероприятиях. Самая известная организация — «501-й легион». Но я наряжаюсь в костюм охотника за привидениями. С помощью 3D-печати я создаю детали, ранцы и многое другое для своих костюмов. В прошлом году я даже напечатал полноразмерный ранец из Extreme Ghostbusters. © panatale1 / Reddit

«Моя первая напечатанная на 3D-принтере литофания: 10,5 часов»

Я запланировал провести неделю на Ко Тао, чтобы получить сертификат дайвера. Уже после первого погружения в бассейне я понял, что это мое. С тех пор прошло 9 лет и сотни погружений, и теперь это стало нашим с женой хобби на всю жизнь. Мы совершаем несколько поездок каждый год — это отличный повод не просто путешествовать, но и заниматься чем-то увлекательным, вместо того чтобы просто лежать на пляже. © PaintsWithSmegma / Reddit

Гольф! Никогда не думал, что затянет, но сейчас он занимает большую часть моего свободного времени: я о нем думаю, смотрю, тренируюсь и играю. И самое классное — моя невеста тоже в деле. Вместе у нас появилось хобби, которое выходит за рамки обычных прогулок или поездок на велосипедах. Гольф помог мне восстановить связь с друзьями из колледжа, а еще это невероятное чувство — видеть, как ты становишься лучше с каждым разом. Конечно, бывают дни, когда хочется все бросить, но именно преодолевая эти моменты, понимаешь, как далеко ты продвинулся. Я начал с уровня, где хуже просто некуда, и поднялся до гандикапа 0,8. И это не такое уж дорогое увлечение. Можно купить подержанные клюшки, найти недорогие поля и просто играть для удовольствия. Даже несколько лунок за раз. Гольф теперь всегда со мной. В планах на поездки, встречах с друзьями, в моменты, когда нечем заняться... © DongKelly32 / Reddit

Я, как и многие мальчишки, занимался спортом с 5 лет. И лишь когда я открыл для себя садоводство, я понял, чего мне не хватало. Ландшафтный и садовый дизайн требуют десятков навыков. Я получаю отличную физическую нагрузку, так что польза для здоровья ничуть не уступает спорту! Иногда я фотографирую свой сад. Могу колоть дрова, чтобы выпустить агрессию, наблюдать за дикой природой и изучать окружающую науку. Я кормлю свою семью тем, что вырастил сам... И этот список можно продолжать бесконечно. Есть в этом что-то древнее, что-то, что связывает нас с прошлыми эпохами. Я чувствую эту связь, когда мои руки касаются земли. Возможно, именно так человек когда-то начинал познавать окружающий мир. И я нашел в этом свое предназначение. © PMMEWHAT_UR_PROUD_OF / Reddit

«Мой проект: до и после»

Я учусь чинить вещи. Простая электроника — лампы, тостеры... Цель — починить так, чтобы это обошлось не дороже новой покупки. Да, я понимаю, что это не самый экономичный подход. Но новые вещи слишком легко купить и выбросить, а я хочу чему-то научиться. А еще — сократить расходы и почувствовать моральное превосходство над теми, кто просто идет и покупает новое. © Just_to_rebut / Reddit

Я состою в Обществе творческого анахронизма (OTA) — это организация, где люди занимаются всем, что связано со Средневековьем. Здесь шьют одежду, сражаются в доспехах, готовят блюда по древним рецептам, стреляют из лука и фехтуют. Если что-то существовало в Средневековье, то кто-то обязательно занимается исследованием этого. Лично я больше всего увлечен боями в доспехах. А еще мне нравится помогать на мероприятиях, делать собственные доспехи и время от времени садиться за швейную машинку. © MnemonicMonkeys / Reddit

Для меня все началось, когда я унаследовал рубанки моего прадеда. Они были изрядно потрепаны временем, но я решил вдохнуть в них новую жизнь. Так началось мое увлечение деревообработкой. Мне повезло — у меня есть гараж и возможность работать с местными материалами: отходами кедра и пихты, которые довольно часто встречаются на западном побережье. © silverfashionfox / Reddit

«Я решил, что лошадка-качалка для моего племянника — это слишком обычно. Так что вот ему „железный“ конь»

Я катался на коньках сколько себя помню, а в 27 лет решил попробовать себя в хоккее. Начал с серии занятий для новичков, а потом влился в любительскую лигу. Сейчас, спустя 9 лет, я играю за несколько команд, участвую в турнирах, тренируюсь в зале и на льду, чтобы становиться лучше. У меня есть друг, который тоже решил начать играть. И знаете что? Я взял вратарские щитки и собираюсь попробовать себя в лиге для новичков как вратарь, а в своих обычных лигах продолжу играть в поле. Хоккей для меня — это и спорт, и способ круто провести время с друзьями. © Summonabatch / Reddit

Как насчет любительского радио? В этом хобби около 50 разных направлений. Хочешь начать просто? Купи недорогой приемник и слушай. Затем можно выучить теорию, получить лицензию и начать общаться через локальные ретрансляторы или попробовать связь на длинных волнах по всему миру. У нас в клубе в сельской Калифорнии есть трейлер, который мы используем для управления гонками, и мы работаем с Управлением по ЧС, чтобы быть готовыми к экстренным ситуациям. Да, большинство участников — старички, но в местном колледже есть ребята, которым интересны дистанционное управление, космическая телекоммуникация, WiFi и LoraWAN. Даже датчики давления в шинах вашей машины посылают сигналы, которые можно услышать, если у вас есть подходящее оборудование. Радиолюбительство — это хобби, которое превращает тебя в настоящего местного «безумного ученого». © ScannerBrightly / Reddit

В свои 20 с небольшим я впервые начал вникать в мир наручных часов. Самое удивительное, что такие шедевры вовсе не обязательно стоят целое состояние. Многие из них доступны даже при обычной работе с 9 до 5. Я уже вложился в инструменты, чтобы заботиться о своей коллекции, и с нетерпением жду того дня, когда смогу передать ее следующему поколению. © kryl0 / Reddit

«Радуюсь своей коллекции в Рождество»

Я играл на саксофоне в школе и был довольно хорош, но забросил после ее окончания. COVID все изменил. Я снова взял в руки саксофон и начал брать уроки. Теперь я играю в группе, иногда даже за деньги (хотя это не главное), и стараюсь находить время для практики при любой возможности. © AggRavatedR / Reddit

У каждого свое идеальное хобби. Мое — разведение тарантулов. Они не требуют постоянного внимания, но иногда удивляют так, что хочется останавливаться и просто смотреть, как природа творит свое. На прошлой неделе двое моих малышей одновременно линяли, я поймал себя на том, что улыбаюсь, как ребенок. © krokodilrott / Reddit

Я больше не играю в компьютерные игры. Вместо этого я нашел то, что мне действительно нравится. Теперь мои дни проходят совсем иначе. Я стал ездить на мотоциклах. Катания по проселочным дорогам, обеды в маленьких городках, где тебя встречают как старого знакомого, или поездки через полстраны с вещами за спиной, чтобы попасть на какой-нибудь фестиваль. Даже просто работать над мотоциклами — разбирать и собирать — это стало для меня почти медитацией. За пару лет я собрал несколько байков: чоппер, боббер и кафе-рейсер. © CameronsTheName / Reddit

«Завершаю последние штрихи в реставрации моего CR125 1989 года выпуска. Он полностью восстановлен с нуля»

Я открыл для себя бег. Мне было около 27 лет. Жена предложила вместе с ее близкими друзьями отправиться на пробежку. Скажем прямо, я давно не бегал. На мне были замшевые кроссовки. Пробежали мы около 10 километров. Я не мог наступать на правую ногу около 4 недель. Но после этого все изменилось. Я стал как Форрест Гамп. Я бежал, несмотря на боли в голенях. Просто бежал. И бегаю до сих пор. Полумарафоны, марафоны, иногда просто бегаю, чтобы выбраться из дома. Это не требует никаких затрат — нужны только кроссовки. Понял, что это проще, чем тренажерный зал. Это хобби также привело меня к чтению — еще одному увлечению. Я начал читать про бег, технику, все, что с этим связано. Но это уже другая история. Попробуйте бег и чтение. Может, вам тоже понравится. © chridaniel01 / Reddit

Я выращиваю комнатные растения. Существует множество видов, которые отлично себя чувствуют при минимальном уходе. Для занятого человека это просто идеальный вариант. Теперь я увлекся настолько, что у меня дома более ста растений. Это особенное чувство — видеть природу у себя дома, заботиться о чем-то и наблюдать, как это растет. И все это с минимумом усилий. Это не требует столько времени, как уход за питомцем или ребенком. Совсем не обязательно начинать с чего-то сложного. Я бы порекомендовал начать с одного-двух теневыносливых и неприхотливых растений. Они украсят ваш дом, и вы почувствуете гордость за то, что можете заботиться о чем-то живом. Unknown author / Reddit

Я вяжу крючком. И мне это безумно нравится! Для меня это как медитация. Только потом ты еще шапку или плед получаешь! Опыт у меня многолетний. Так что я могу вязать, когда смотрю телевизор. Но самое классное — это видеть результат. И надеть его! © Bored_Berry / Reddit

«Связал кардиган для своей девушки. Это первая вещь, которую я сделал»

© cube_cubed / Reddit Олеся 10 часов назад Да ладно?! У меня больше ста растений. И это не так просто. Хотя, если у автора кактусы или другие суккуленты, то возможно. С другими цветами, какие бы они ни были неприхотливые, есть заморочки: обработка, обрезка, внесение удобрений (а это не всегда внесение через полив), пересадки, стрижки... Есть, конечно, способы упростить тот же полив, но уход никуда не денется - - Ответить

Ох, ну и счастливица же она! Очень нравится! © zzplant8 / Reddit

Примерно 12 лет назад высвободилось у меня много свободного времени. И жена сказала: «Хобби что ли какое-нибудь придумай себе!». А действительно! Забил фразу в поисковик: «Мужские хобби». Первая же страница выдала мне статью «ТОП 10 самых дорогих мужских хобби мира». В районе 7-8 строчки внутри что-то щелкнуло: «Коллекционирование оловянной миниатюры». Как прочитал и глянул на фото воинов из металла, сразу же в голове флешбеками полетели воспоминания из далекого детства — все мои сражения на ковре в родительском доме, набор солдатиков, полученный на День рождения, придумывание разных правил игры, собственная детская коллекция и т.д.. И как-то сразу окунулся я с головой в этот чудный, забытый, но такой притягательный мир. Спустя пару часов наткнулся я на формы для литья одной широко известной в узких кругах ирландской компании. Уже через пару недель я взволнованно, как перед первым свиданием, возвращался с почты, неся в руках заветный «стартовый набор» из тигеля, одной формы, нескольких десятков грамм олова и инструкции. Все делал по ней, с максимальной скрупулезностью. Для подогрева металла использовал обычную кухонную электрическую плиту, форму тщательно обработал тальком, закрепил и залил первую партию солдатиков. В форме было сразу 3 фигурки. И вот, спустя 10 минут остывания и моего нетерпения, я впервые открыл литьевую форму. Взору предстал, как сейчас помню, английский барабанщик начала XIX века, 28 мм. Именно в тот самый момент и пришло осознание — вот этой темой хочу заниматься всерьез! И вот уже 12 лет, как не отпускает меня эта тематика. Более того, из простого увлечения постепенно занятие превратилось в средство заработка, а далее — в полноценную бизнес-модель, которая и кормит меня на сегодняшний день. © rabinovich87 / Pikabu

Барабанщик Старой гвардии Наполеона, нач.19 века. Оловянный сплав, литье, масштаб 1:72 (28 мм)