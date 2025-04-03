14 коллекционеров, чьи сокровища — это что-то с чем-то

Коллекционеры — это не только те, кто охотится за марками или монетами. Некоторые любят собирать и куда более неожиданными вещи. Они превращают хобби в настоящий поиск сокровищ. Их находки — живое доказательство, что страсть к коллекционированию не имеет пределов!