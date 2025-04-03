14 коллекционеров, чьи сокровища — это что-то с чем-то
Коллекционеры — это не только те, кто охотится за марками или монетами. Некоторые любят собирать и куда более неожиданными вещи. Они превращают хобби в настоящий поиск сокровищ. Их находки — живое доказательство, что страсть к коллекционированию не имеет пределов!
«Коллекция моих винтажных шляп»
«Я собирал эту коллекцию в течении прошлого года. 12 печатных машинок, одна из них у меня на столе»
«Винтажные свадебные статуэтки на торт»
«Мои винтажные сережки»
Просто дайте мне поковыряться там! «Я ведь долбанный кинестетик»
«Часть моей коллекции ископаемых»
«3661 пара кроксов для мирового рекорда»
Торжество потребля*ства. Осуждать не имею права, каждый живет как хочет, и чешет свое эго тоже
«Все мои гномы»
«Решил навести порядок в своей коллекции рюкзаков»
«Смотрю на мамину коллекцию и не знаю, что с этим всем делать»
- Вы серьезно? Я бы душу отдала за такое! © emmiealright / Reddit
«Я собираю макарошки странной формы»
«Мои свинюшки!»
«Небольшая часть коллекции кубиков. Я собираю их много лет»
«Собираю лягушек с 2020 года. Обычно привожу их из путешествий и покупаю в различных антикварных магазинах, а иногда мне их дарят друзья!»
В детстве плели похожих, но плотных лягушек из бисера. И крокодильчиков
«Моя коллекция плюшевых собак и волков»
- Мне потребовалась минута, чтобы найти настоящую собачку! © cieliko / Reddit
А вот еще одна крутая статья для любителей коллекционирования:
Комментарии
Что тoлько люди не коллекционируют... Может быть, этo такoе благопристойное проявление синдрома Плюшкина, котoрое делает собирателя счастливым?
Да, коллекции. Да, ценны только для их собирателей. Если приносят смех и радость людям - здорово! Коллекция ископаемых самая интересная.