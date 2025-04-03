14 коллекционеров, чьи сокровища — это что-то с чем-то

Интересное
1 час назад

Коллекционеры — это не только те, кто охотится за марками или монетами. Некоторые любят собирать и куда более неожиданными вещи. Они превращают хобби в настоящий поиск сокровищ. Их находки — живое доказательство, что страсть к коллекционированию не имеет пределов!

«Коллекция моих винтажных шляп»

«Я собирал эту коллекцию в течении прошлого года. 12 печатных машинок, одна из них у меня на столе»

«Винтажные свадебные статуэтки на торт»

«Мои винтажные сережки»

«Часть моей коллекции ископаемых»

«3661 пара кроксов для мирового рекорда»

«Все мои гномы»

«Решил навести порядок в своей коллекции рюкзаков»

«Смотрю на мамину коллекцию и не знаю, что с этим всем делать»

«Я собираю макарошки странной формы»

«Мои свинюшки!»

«Небольшая часть коллекции кубиков. Я собираю их много лет»

«Собираю лягушек с 2020 года. Обычно привожу их из путешествий и покупаю в различных антикварных магазинах, а иногда мне их дарят друзья!»

«Моя коллекция плюшевых собак и волков»

  • Мне потребовалась минута, чтобы найти настоящую собачку! © cieliko / Reddit

А вот еще одна крутая статья для любителей коллекционирования:

Фото на превью mmgkayla / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ирина Александровна
23 часа назад

Что тoлько люди не коллекционируют... Может быть, этo такoе благопристойное проявление синдрома Плюшкина, котoрое делает собирателя счастливым?

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Alena
39 минут назад

Да, коллекции. Да, ценны только для их собирателей. Если приносят смех и радость людям - здорово! Коллекция ископаемых самая интересная.

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